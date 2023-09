Mo Farah termine quatrième lors de la dernière course compétitive à Great North Run | Actualités d’athlétisme

Sir Mo Farah est sorti en trombe à Newcastle

Le Britannique Mo Farah a terminé quatrième au semi-marathon Great North Run à Newcastle dimanche dans ce que le grand coureur de distance a déclaré être sa dernière course en compétition.

Portant un dossard sur lequel était écrit « Sir Mo », le six fois vainqueur de la Great North Run a traversé la course en une heure, trois minutes et 28 secondes, applaudissant des dizaines de personnes le long du parcours dans la dernière ligne droite.

L’Éthiopien Tamirat Tola, champion du monde de marathon 2022, s’est imposé en 59 min 58 s pour effacer son décevant marathon aux mondiaux du mois dernier à Budapest où il n’a pas terminé.

Peres Jepchirchir a remporté la course féminine en 1:06,45.

Farah, 40 ans, est six fois championne du monde et quatre fois championne olympique. Il a remporté des médailles d’or au 5 000 m et au 10 000 m aux Championnats du monde de 2013 et de 2015 et a répété le doublé d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016.

Farah a été acclamé par le public local lors de sa dernière course

« C’est un soutien incroyable », a-t-il déclaré à la BBC. « Je voulais venir ici et faire la fête.

Sans la foule, je n’y serais pas parvenu. C’est très important d’avoir une course comme celle-ci. Sans le soutien et la communauté de Newcastle, ce ne serait pas pareil.

« Beaucoup de choses me passaient par la tête [on Sunday]. Je voulais terminer ma carrière ici à Newcastle. Je l’ai gagné six fois et je suis arrivé ici après les Jeux olympiques et les Championnats du monde.

« La course à pied est tout pour moi. J’ai partagé mon histoire de ce que j’ai vécu quand j’étais enfant. Sans avoir quelque chose à faire et qui me rende heureuse, cela aurait été très difficile pour moi. »