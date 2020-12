Mo Farah dit qu’il veut faire plus de télé-réalité ou EastEnders et qu’il a un «meilleur ami pour la vie» dans AJ Pritchard après avoir quitté le château.

Le médaillé d’or olympique, 37 ans, a surpris de nombreux téléspectateurs avec ses blagues et sa personnalité effrontée au camp et serait impatient d’en montrer plus à l’avenir à l’écran.

Il a dit: «J’adorerais faire autre chose comme ça. Je suis l’un de ces gars toujours prêt à rire et j’ai aimé être moi-même.

« J’ai regardé I’m A Celeb au fil des ans et je me suis demandé si je pouvais faire ça, c’est pourquoi je suis entré. »







(Image: ITV)



Il a ajouté: «Je suis ouvert aux suggestions d’autres spectacles, je pourrais faire quelque chose de fou. Au fond, je suis ce grand enfant.

Interrogé sur un éventuel camée dans EastEnders, il a ajouté: «Shane me faisait ressembler à Phil Mitchell là-dedans. Si vous voulez voir cela, vous me verrez peut-être courir autour d’Albert Square.

«J’aime EastEnders et je l’ai beaucoup regardé au fil des ans.»







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Mo a quitté le château lors d’une double expulsion mercredi soir avec l’ancien Strictly pro AJ Prichard, 26 ans, et le couple a noué une solide amitié qui devrait se poursuivre loin du spectacle.

Mo a déclaré: «Je me suis vraiment rapproché d’AJ. Je pense avoir trouvé mon meilleur ami pour la vie. Je suis beaucoup plus âgé mais je regarde son âge,

«Je ne faisais pas la moitié de ce qu’il est à son âge. Il donne 110% et ne se plaint jamais, il a simplement continué. Il me rappelle un peu moi-même, il faut être prêt à greffer et à travailler. «







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Il a ajouté: « Je l’ai obtenu de lui et nous avons juste cliqué. Il est humble et facile à vivre et j’aime l’enfant. »

Mo a également insisté sur le fait qu’il serait de retour en jogging hier et a perdu 1 kg au camp qu’il remettra à Noël.

Il entre dans un entraînement sérieux pour les Jeux olympiques en janvier.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033