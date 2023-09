Mo Farah revient sur son illustre carrière après avoir terminé quatrième de la Great North Run

Quatrième place dans la catégorie élite masculine, Mo Farah, de Grande-Bretagne, réagit après avoir franchi la ligne d’arrivée du semi-marathon « The Big Half » à Londres, le 3 septembre 2023. – Big Half 2023 sont des épreuves britanniques pour le semi-marathon des Championnats du monde de course sur route d’athlétisme. Le départ est proche de Tower Bridge et l’arrivée se fait au Cutty Sark à Greenwich. (Photo : AFP)