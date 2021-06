Mo Farah rate sa qualification pour les JO de Tokyo | Actualités des Jeux Olympiques

2:07



Le quadruple champion olympique Mo Farah se demande s’il devrait continuer à concourir après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

Sir Mo Farah ne défendra pas son titre olympique du 10 000 mètres après avoir échoué à réaliser le temps de qualification aux championnats britanniques d’athlétisme.

Le quadruple champion olympique a raté le temps de qualification du 10 000 m sur invitation aux championnats britanniques d’athlétisme à Manchester.

Farah avait besoin de moins de 27 minutes 28 secondes à la Manchester Regional Arena pour réserver sa place dans l’avion pour Tokyo avant la date limite de dimanche soir.

Mais il a réussi un temps de 27 minutes 47 secondes et ne pourra pas défendre le titre du 10 000 m qu’il a remporté en 2012 et 2016.

Farah a remporté l’or au 10 000 m et au 5 000 m aux deux précédents Jeux olympiques

Farah, qui détient également six titres mondiaux sur 5 000 et 10 000, s’est éloigné de la piste pour se concentrer sur le marathon pendant plus de trois ans, mais est revenu pour une autre chance aux Jeux olympiques sur sa distance préférée.

Dans la course de vendredi, il était sur le rythme cible à mi-parcours, mais il a rapidement commencé à manquer de partenaires. Au kilomètre 6, il était seul, face à un contre-la-montre en solo difficile pour garder son rêve olympique en vie.

Malgré une foule bruyante qui le souhaitait, il a commencé à perdre le rythme et après 8 000 m, il était à 10 secondes de retard. Il a continué à perdre du temps, grimaçant alors qu’il se battait dans le dernier tour, finissant par être bien court.

« Merci à tous ceux qui sont venus », a déclaré Farah dans une interview au bord de la piste. « Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Tu vas là-bas et tu donnes tout

« J’ai eu la chance d’avoir eu la longue carrière que j’ai eue. Je suis très reconnaissant mais c’est tout ce que j’ai eu aujourd’hui. »

Lorsqu’on lui a demandé si vendredi marquait la fin de sa brillante carrière sur piste, Farah a déclaré: « C’est difficile. Si je ne peux pas rivaliser avec les meilleurs, je n’irai pas là-bas pour terminer en finale. Ce soir montre que ce n’est pas assez bon. «

L’équipe britannique d’athlétisme pour Tokyo sera nommée mardi, mais pour la première fois depuis 2004, Farah, qui a également participé aux Jeux de Pékin 2008, n’en fera pas partie.