Mo Farah rate l’occasion de décrocher une place aux Jeux olympiques après avoir terminé huitième à Birmingham | Actualités de l’athlétisme

Mo Farah n’a pas réussi à obtenir une place aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’il a couru le 10 000 m à Birmingham

Mo Farah a raté l’occasion de réserver sa place aux Jeux olympiques du mois prochain aux championnats britanniques du 10 000 m.

Le joueur de 38 ans a terminé huitième aux championnats britanniques du 10 000 m et fait maintenant face à une course contre la montre pour s’assurer qu’il peut enregistrer le temps de qualification avant les Jeux de Tokyo.

Il a terminé en 27 minutes 50,54 secondes et devra passer sous les 27 minutes 28 secondes d’ici la fin du mois pour lui garantir la chance de défendre ses titres du 10 000 m de 2012 et 2016.

Ce fut un retour en piste décevant pour le quadruple champion olympique alors qu’il effectuait un retour pour la première fois en quatre ans, Marc Scott remportant le titre britannique.

Farah a décidé de défendre son titre du 10 000 m aux Jeux olympiques de Tokyo retardés le mois prochain après s’être concentré sur le marathon depuis 2017.

Après avoir subi sa première défaite sur 10 000 m en une décennie, il a révélé qu’il souffrait d’une blessure à la cheville gauche, mais a insisté sur le fait qu’il était important d’essayer de se qualifier à Birmingham.

Il a déclaré: « Je suis déçu du résultat. Les 10 derniers jours n’ont pas été formidables, mais peu importe ce que je réalise dans ma carrière, il est important que je vienne et que je montre aux essais.

Farah s’est retrouvé à la traîne dans le sprint jusqu’à la ligne d’arrivée

« Cela aurait été facile de ne pas le montrer. J’ai creusé profondément et avec 15 tours à faire, vous connaissez mon visage, j’avais très mal. Je devais continuer à me battre et à creuser.

« J’ai un problème depuis que je suis revenu de l’entraînement. C’est frustrant parce que j’ai fait beaucoup de bon travail à Flagstaff. Si vous m’aviez demandé il y a deux semaines, cela aurait été très différent. Cela fait partie de le sport.

« C’est juste arrivé soudainement. J’ai subi un traitement, puis en revenant, ça a vraiment explosé. Pour être honnête, c’est la première partie que j’ai faite sur la piste au cours des deux dernières semaines. Ce n’est pas idéal.

« Ce qui nous rend formidables, c’est de pouvoir vous mettre au défi et le prouver. C’est donc ce que vous devez faire à la prochaine étape.

« Je suis quadruple champion olympique mais cela ne veut rien dire. Vous devez y aller à chaque course et la mélanger avec les meilleurs et vous donner une chance. »

Scott, qui a terminé septième à Birmingham, a couru sous le temps de qualification en février pour le placer deuxième au classement de tous les temps au Royaume-Uni derrière le record national de Farah de 26:46,57.

Eilish McColgan a remporté la course féminine à Birmingham

Eilish McColgan, qui avait déjà le temps de qualification olympique, a remporté la course féminine en 31:19:21 après une arrivée rapide tandis que Jess Judd est arrivée troisième derrière l’Israélienne Selamatwit Teferi pour sceller sa place à Tokyo avec un record personnel de 31:20 :84.

McColgan a déclaré: « Le dernier kilomètre était juste un flou absolu. Je ne pouvais pas en demander plus.

« Ma mère (Liz, qui a remporté l’argent sur 10 000 m aux Jeux olympiques de 1988) disait ‘ne laisse pas le sprint au dernier tour’, puis j’ai atteint le 400 m et j’ai pensé ‘oh non, c’est un sprint du dernier tour’. »