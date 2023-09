Mo Farah prêt à mettre fin à son illustre carrière à Great North Run | «Enfin, ça y est» | Actualités d’athlétisme

Sir Mo Farah disputera sa dernière course dimanche

Sir Mo Farah a hâte de terminer sa carrière dimanche lors de « l’incroyable » Great North Run.

Le quadruple champion olympique a annoncé plus tôt cette année que sa dernière épreuve serait le célèbre semi-marathon du Nord-Est, auquel participeront 60 000 participants.

Farah a remporté la Great North Run six fois auparavant et est ravie de baisser le rideau dans les rues de Tyneside pour la dernière fois ce week-end.

« C’est très excitant de terminer ma dernière course au Great North Run. Cela a été si bon pour moi au fil des années et c’est la dernière fois », a déclaré Farah à l’agence de presse PA.

Mo Farah a confirmé que le marathon de Londres de dimanche sera le dernier de sa carrière et affirme que ce sera une occasion « émouvante » pour lui.

« La course signifie beaucoup, voir Brendan (Foster) et l’équipe, comment ils ont fait de cet événement l’un des plus grands événements au monde, voir jusqu’où il s’est développé.

« Dimanche, il y aura 60 000 personnes qui participeront et ce n’est pas seulement pour l’élite, c’est pour les masses.

« J’ai toujours fait ce parcours en ce qui concerne ma dernière course et le remporter au fil des ans et le gagner six fois est incroyable. »

Après avoir révélé en janvier qu’il mettrait fin à sa carrière en 2023, les adieux de Farah l’ont vu terminer respectivement huitième et neuvième au Great Manchester Run 10K et au marathon de Londres plus tôt cette année.

Sa dernière compétition à Londres a eu lieu au Big Half le week-end dernier, où il a terminé quatrième, et Farah est déterminé à profiter de sa dernière sortie dimanche.

« Je pense que le plus important… c’est de mettre la course de côté et d’en profiter », a-t-il ajouté.

« J’ai hâte d’y être, quand on est un athlète d’élite, on s’attend à être devant, à être compétitif avec les autres et mon corps n’a pas été capable de le faire ces deux dernières années.

« C’est ce qui pour moi était vraiment important, quand tu ne donnes plus le meilleur de toi-même et que tu progresses un peu, il est très important que tu y mettes un terme à un moment donné.

« Mais quel est ce bon moment ? Pour moi, enfin, c’est ça. »

La brillante carrière de Farah l’a vu être couronné champion du monde à six reprises et remporter quatre médailles d’or olympiques, dont le moment mémorable où il a remporté sa première médaille d’or à Londres 2012.

Le « Super samedi » a vu Farah, Jessica Ennis-Hill et Greg Rutherford tous remporter l’or à 44 minutes d’intervalle au stade olympique, un moment que le joueur de 40 ans chérit toujours.

Farah a ajouté : « Je pense que l’un des moments forts des courses auxquelles j’ai participé doit être la course que j’ai faite contre Kenenisa Bekele et Haile Gebrselassie – avoir ces trois gars dans une course, j’ai trouvé ça vraiment incroyable de la part de Brendan et du équipe.

« Mais personnellement, si je devais revenir sur une course et me demander, ‘quelle était cette course que vous avez aimée ou que vous avez trouvée incroyable ?’ Je dirais probablement Londres 2012 pour gagner ce Super Samedi, cette médaille d’or, incroyable.

« Cette course me vient toujours à l’esprit… il y a des jours où vous vous sentez fatigué, des jours où vous avez envie de ne pas vous entraîner, mais c’est le moment où vous regardez en arrière et êtes inspiré. Cela vous fait sortir du lit et vous partez. , ‘OK, je veux à nouveau ce sentiment’. »