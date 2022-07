Mo Farah est soulagé grâce au soutien du gouvernement britannique suite à la révélation choquante.

Le grand olympique Mo Farah a exprimé son soulagement mercredi après avoir reçu un soutien total du gouvernement britannique malgré son aveu qu’il avait été illégalement trafiqué en Grande-Bretagne dans son enfance.

La révélation dans un nouveau documentaire de la BBC aurait pu soulever des questions sur la citoyenneté britannique de Farah, mais le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il ne prenait aucune mesure. Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “C’est un héros sportif, il est une source d’inspiration pour les gens à travers le pays.

Grâce à ce documentaire, j’ai pu aborder et en apprendre davantage sur ce qui s’est passé dans mon enfance et sur la façon dont je suis arrivé au Royaume-Uni. J’en suis vraiment fier et j’espère que vous serez à l’écoute @BBC à 21h le mercredi à regarder. pic.twitter.com/rqZe41gFm8 – Monsieur Mo Farah (@Mo_Farah) 11 juillet 2022

« C’est un rappel choquant des horreurs auxquelles les gens sont confrontés lorsqu’ils sont victimes de la traite. Et nous devons continuer à réprimer ces criminels qui profitent des personnes vulnérables. contraints de travailler en servitude domestique après être entrés dans le pays à l’âge de huit ou neuf ans.

La police métropolitaine de Londres a déclaré qu’elle “évaluait” l’allégation selon laquelle Farah avait été victime de la traite, après que sa mère l’ait renvoyé pour échapper à la guerre civile dans leur Somalie natale. a déclaré : « Je me sens soulagé : c’est mon pays.

“Aucun enfant ne veut être dans cette situation. J’ai fait ce choix pour moi”, a-t-il déclaré. . Je n’avais aucun contrôle quand j’étais plus jeune.

Farah a ensuite été aidé à obtenir la citoyenneté britannique par son professeur d’éducation physique à l’école, Alan Watkinson, tout en utilisant le nom d’emprunt Mohamed Farah que lui avait donné une femme qui l’avait trafiqué en Grande-Bretagne.

“Je ne pense pas qu’Alan ait fait quoi que ce soit de mal là-bas”, a déclaré l’athlète à la radio BBC. “Alan est allé aux services sociaux. Nous l’avons signalé, nous leur avons dit exactement quel était mon nom… Nous sommes donc passés par les bons canaux, mais je ne sais pas pourquoi rien n’a jamais été fait », a-t-il déclaré.

Plutôt que de déménager au Royaume-Uni en tant que réfugié somalien avec sa mère et deux de ses frères pour rejoindre son père consultant en informatique, comme il l’avait précédemment affirmé, Farah a déclaré qu’il était venu de Djibouti avec la femme qu’il n’avait jamais rencontrée, puis qu’il avait pris soin d’un autre. les enfants de la famille.

Lisez aussi – “Profitez du jeu, essayez d’ignorer les critiques, les applaudissements ..”: le mantra de India Pacer Jasprit Bumrah

En fait, a-t-il dit, son père a été tué lors de troubles civils en Somalie alors que Farah avait quatre ans et que sa mère, Aisha, et ses deux frères vivent dans l’État séparatiste du Somaliland. Il a été encouragé à s’exprimer maintenant par sa femme et ses enfants, après avoir enterré la vérité pendant des décennies. » Honnêtement, je ne veux pas en parler parce que je me suis dit que je n’en parlerais jamais. Je vais le verrouiller », a-t-il dit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.