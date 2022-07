Mo Farah dit qu’il a été emmené au Royaume-Uni en utilisant le nom d’un autre enfant

LONDRES (AP) – Le quadruple champion olympique Mo Farah a révélé qu’il avait été amené illégalement en Grande-Bretagne depuis Djibouti sous le nom d’un autre enfant.

“La vérité est que je ne suis pas celui que vous pensez que je suis”, a déclaré Farah, 39 ans, à la BBC dans un documentaire intitulé “The Real Mo Farah”.

Farah, qui est devenu le premier athlète britannique d’athlétisme à remporter quatre médailles d’or olympiques, a déclaré que ses enfants l’ont motivé à dire la vérité sur son passé.

“La vraie histoire est que je suis né au Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdi Kahin”, a-t-il déclaré à la BBC. “Malgré ce que j’ai dit dans le passé, mes parents n’ont jamais vécu au Royaume-Uni

“Quand j’avais quatre ans, mon père a été tué pendant la guerre civile, vous savez, en tant que famille, nous avons été déchirés. J’ai été séparé de ma mère et j’ai été amené illégalement au Royaume-Uni sous le nom d’un autre enfant appelé Mohamed Farah.

Au cours du documentaire, Farah a déclaré qu’il pensait qu’il allait en Europe pour vivre avec des parents et s’est souvenu d’avoir passé un contrôle de passeport britannique sous le couvert de Mohamed à l’âge de neuf ans après avoir voyagé avec une femme qu’il ne connaissait pas auparavant.

“J’avais toutes les coordonnées de ma parente et une fois que nous sommes arrivés chez elle, la dame me l’a enlevée et juste devant moi les a déchirés et les a mis à la poubelle et à ce moment-là, j’ai su que j’avais des ennuis, ” il a dit.

L’athlète est retourné dans sa maison d’enfance dans l’ouest de Londres, se rappelant “pas de bons souvenirs” où il n’était pas traité comme faisant partie de la famille.

Farah a finalement dit la vérité au professeur Alan Watkinson et a déménagé pour vivre avec la mère de son ami qui a pris soin de lui et il a fini par rester pendant sept ans.

C’est Watkinson qui a demandé la citoyenneté britannique de Farah, ce qu’il a décrit comme un “long processus”. Farah a été reconnu comme citoyen britannique en 2000.

___

Plus de sports AP : https://apnews.com/hub/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press