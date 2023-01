Mo Farah de retour au marathon de Londres 2023 dans ce qui pourrait être son dernier

Le grand sportif britannique Mo Farah a déclaré que le marathon de Londres de cette année serait probablement son dernier alors qu’il envisage la fin d’une brillante carrière.

Le joueur de 40 ans est surtout connu pour son succès sur la piste en remportant l’or aux 5 000 et 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, ainsi que plusieurs titres mondiaux sur les deux distances.

Et bien que sa carrière de marathon n’ait pas atteint les mêmes sommets, Farah tient à courir à nouveau à Londres après avoir raté l’édition de l’année dernière, même s’il aura 40 ans au moment de la course du 23 avril.

“Ce fut une carrière incroyable et participer au marathon de Londres est une très grosse affaire”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par les organisateurs de l’événement.

“J’étais dégoûté de ne pas courir l’année dernière et je veux juste tenter le coup une fois de plus.

« Cela dépend de mon corps. Je veux juste arriver à la ligne de départ et voir ce que je peux gérer. Je ne fais qu’une course à la fois.”

Il a ajouté : « Je ne suis plus un poulet de printemps. Vous ne pouvez pas revenir sans cesse dans la bonne forme et, pour moi, j’aimerais pouvoir le terminer à la maison.”

Farah a exclu de participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, mais pourrait encore essayer de terminer son parcours en tant qu’international britannique aux Championnats du monde de cette année à Budapest.

“Je n’irai pas aux Jeux olympiques et je pense que 2023 sera ma dernière année”, a-t-il ajouté.

“Mais si cela se résumait à la fin de l’année et que vous étiez choisi pour votre pays, je ne refuserais jamais cela.”

Farah a couru pour la dernière fois à Londres en 2019, terminant cinquième, après avoir terminé troisième l’année précédente.

“Donc, ça fait un petit moment”, a-t-il déclaré. “Mais je vais bien me préparer, je vais me rendre en Éthiopie et m’entraîner solidement et voir ce que je peux faire en avril.”

