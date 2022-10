Mo Farah contraint de se retirer du marathon de Londres en raison d’une blessure

Mo Farah a été contraint de se retirer du marathon de Londres dimanche en raison d’une blessure à la hanche, ce dernier revers soulevant des doutes sur l’avenir du joueur de 39 ans dans les courses de compétition.

Le quadruple médaillé d’or olympique devait courir la course pour la première fois depuis 2019 après avoir fait un retour sur la piste lors d’une tentative infructueuse de participer aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Farah a retrouvé la forme sur la route en remportant le “Big Half” – un semi-marathon de Londres – plus tôt ce mois-ci.

“Je me suis entraîné très dur ces derniers mois et je m’étais remis en forme et je me sentais plutôt optimiste quant à la possibilité de réaliser une bonne performance”, a déclaré Farah dans un communiqué publié par les organisateurs du marathon de Londres le Mercredi.

“Cependant, au cours des 10 derniers jours, j’ai ressenti de la douleur et de l’oppression dans ma hanche droite. J’ai eu beaucoup de physiothérapie et de traitement et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour être sur la ligne de départ, mais cela ne s’est pas suffisamment amélioré pour concourir dimanche.

Il a ajouté : “C’est vraiment décevant de devoir se retirer après quelques bons derniers mois et après ma victoire à The Big Half, mais aussi parce que j’adore courir devant mon public à Londres qui nous apporte toujours à nous, athlètes, un soutien incroyable. ”

Farah n’a jamais remporté le marathon de Londres lors de trois tentatives précédentes, son meilleur résultat étant survenu en 2018 alors qu’il était troisième.

Le champion éthiopien en titre Sisay Lemma et son compatriote Kenenisa Bekele, le deuxième marathonien le plus rapide de tous les temps, figurent parmi les favoris de la course masculine.

Le Kényan Eliud Kipchoge ne court pas après avoir battu son propre record du monde de 30 secondes au marathon de Berlin dimanche dernier.

