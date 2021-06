Mo Brooks DÉTRUIT un journaliste pour avoir tenté de dunk sur Marjorie Taylor Greene – The Right Scoop

Quelqu’un sur Twitter a déclaré que cette vidéo méritait des retweets sans fin et c’est la vérité. Le représentant Mo Brooks détruit absolument un journaliste de Yahoo News pour avoir suggéré que les commentaires faits par Marjorie Taylor Greene sur le coronavirus, l’appelant le « virus chinois » et demandant s’il aurait pu être une « arme biologique », pourraient entraîner plus de violence contre les Chinois -Les Américains:

Voici ce que Brooks a dit :

Soyons clairs sur quelque chose. Je suis très troublé que vous posiez même ce genre de question. Les sino-américains ne sont pas nécessairement membres du Parti communiste chinois. Comprenez que le Parti communiste chinois rejette pratiquement toutes les dispositions de ce qu’on appelle notre déclaration des droits. Reconnaissez que le Parti communiste chinois ne croit pas au genre de république en laquelle nous croyons. Et pour vous, associer le Parti communiste chinois aux Sino-Américains, comme vous l’avez fait, je dirais que c’est flagrant et faux.

En ce qui concerne les armes biologiques, MTG a posé une très bonne question. Je siège au comité des services armés de la Chambre et au comité des sciences, de l’espace et de la technologie. Posez-vous cette question en Amérique. Lorsque nous parlons de « gain de fonction », soyons un peu plus précis sur ce dont nous parlons ici. Nous parlons d’un virus dangereux qui est modifié afin qu’il soit beaucoup plus transmissible et que les gens soient beaucoup plus susceptibles de l’attraper et/ou qu’il devienne beaucoup plus mortel. Maintenant, pourquoi un pays, pourquoi un pays ferait-il cela avec un virus, pour le rendre plus contagieux et plus mortel, sinon à des fins de militarisation ? Et si vous regardez les antécédents du Parti communiste chinois et ses relations avec l’armée, cela ne vous mène qu’à une conclusion logique.