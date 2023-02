Mo Bamba suspendu pour 4 matchs, Austin Rivers banni pour 3 matchs après une bagarre

Le centre d’Orlando Magic Mo Bamba a été suspendu pour quatre matchs et Austin Rivers du Minnesota a été interdit pour trois samedi, un jour après avoir déclenché une altercation sur le terrain qui a vu cinq joueurs expulsés d’un match de la NBA.

Le vice-président exécutif de la NBA, Joe Dumars, a annoncé les suspensions, qui comprenaient également une interdiction d’un match de Jalen Suggs “pour avoir intensifié l’altercation en saisissant agressivement Rivers par le cou et en le tirant au sol”.

L’attaquant des Timberwolves Jaden McDaniels a été condamné à une amende de 20 000 $ pour son rôle, qui comprenait la course dans la mêlée et la bousculade de Bamba. Le Taurean Prince du Minnesota a également été expulsé lors de l’incident, mais la NBA a déclaré samedi que McDaniels et Suggs “étaient entrés dans l’altercation en tant que non-pacificateurs”.

Les scènes sauvages de Minneapolis ont éclaté au troisième quart-temps avec un échange entre Bamba et Rivers devant le banc Magic.

Le centre d’Orlando, Bamba, a quitté son siège et des coups de poing ont été lancés, déclenchant une mêlée au cours de laquelle le personnel de sécurité s’est précipité pour séparer les joueurs.

“A la suite de l’incident, Bamba a tenté de continuer à s’engager avec Rivers de manière hostile dans le couloir à l’extérieur des vestiaires où il a également poussé agressivement un représentant de la sécurité”, a déclaré la NBA dans son communiqué samedi, ajoutant que les deux joueurs “ont poursuivi le escalade sur les réseaux sociaux après le match.”

Bamba commencera à purger sa suspension de quatre matchs et Suggs purgera sa suspension d’un match dimanche lorsque le Magic visitera les Charlotte Hornets.

Rivers commencera à purger sa suspension dimanche lorsque le Minnesota accueillera les Denver Nuggets.

