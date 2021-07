Mnuchin refuse de condamner le mensonge électoral de Trump, Cybereason le soutient

« Je me concentre sur nos investissements, sur l’avenir de notre entreprise », a déclaré Mnuchin. Il a déclaré qu’il était resté en dehors de la campagne 2020 et de ses conséquences.

« Avec tout le respect, je ne pense pas que ce soit ce que le secrétaire a dit et, quoi qu’il en soit, cela n’a certainement aucune incidence sur sa relation avec Cybereason », a déclaré Div dans un communiqué fourni à CNBC par un porte-parole de la société mercredi.

« Nous n’avons aucune motivation politique et avons choisi de travailler avec Liberty en raison de leur réseau massif et de la compréhension des marchés financiers et gouvernementaux que le secrétaire Mnuchin et le général Dunford apportent à Cybereason. Par exemple, le décret émis par l’administration Biden s’est accéléré l’importance des solutions EDR comme la nôtre sur le marché public, et Liberty a les relations pour aider à accélérer notre stratégie de mise sur le marché dans le secteur fédéral. »

Un porte-parole de Cybereason n’a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

La déclaration est le dernier exemple de la façon dont les entreprises considèrent si elles doivent s’exprimer sur des questions politiques, en particulier si cela concerne leurs investisseurs et leurs employés.

Après le vote de lois jugées restrictives par les critiques en Géorgie, les entreprises se sont senties obligées de réagir. Plusieurs l’ont fait, y compris la Major League Baseball, qui a déplacé son match des étoiles de la Géorgie au Colorado.

Dans un exemple récent de la pression, Toyota a cessé de donner des contributions de campagne aux législateurs républicains qui ont contesté les résultats de l’élection.