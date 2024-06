MN : Yamal, Endrick et plus

Francesco Camarda a renouvelé son contrat avec l’AC Milan et bénéficiera ainsi d’une belle augmentation de salaire, qui le place au niveau d’autres pairs considérés comme des « enfants prodiges ».

Selon MilanActualitésrenouvellement de Camarda jusqu’en juin 2027 sera bientôt annoncé et il touchera 800 000 € net par an. En le comparant à d’autres moins de 18 ans qui jouent dans les meilleurs clubs européens et ont déjà fait ses débuts, les chiffres sont intéressants à lire.

Le joueur de 16 ans dont on parle le plus est sans doute Lamine Yamal, huit mois de plus que Camarda et qui détient également le record du plus jeune débutant de la ligue. Il reçoit également 800 000 € fixes, plus 200 000 €, mais il dispose d’une clause libératoire de 1 milliard d’euros.

Son coéquipier Pau Cubarsi a six mois de plus que Yamal – 14 mois de plus que Camarda – et il gagne un salaire beaucoup plus élevé de 1,9 M€ net et il dispose d’une clause libératoire de 500 M€. Cela est bien sûr influencé par le fait qu’il soit un peu plus âgé.

Ensuite, il y a Jorrel Hato, défenseur de l’Ajax qui a eu 18 ans en mars. Il est le troisième plus jeune joueur à faire ses débuts avec le club d’Amsterdam, derrière Ryan Gravenberch et Clarence Seedorf, et il touche 520 000 € par an.

Leny Yoro a eu 18 ans en novembre et est devenu cette saison la cheville ouvrière du Lille de Paulo Fonseca. Il est destiné à un grand déménagement et son salaire de base n’est à ce jour que de 200 000 €, alors que son contrat expire en 2025. Ayyoub Bouaddi – cinq mois de plus que Camarda – joue également à Lille et touche 140 000 €.

Warren Zaire-Emery est peut-être le meilleur joueur de 18 ans au monde aujourd’hui et en avril dernier, il a signé un contrat d’une valeur de 4,6 millions d’euros par an jusqu’en 2029. Son précédent contrat valait 140 000 euros net.

Lewis Miley a débuté contre Milan le 13 décembre pour Newcastle United et a eu 18 ans le 1er mai. Il perçoit un salaire de 162k€ net.

Nous terminons avec Endrick, qui aura 18 ans le 21 juillet. Il compte déjà quatre apparitions et deux buts avec le Brésil et a déjà été signé par le Real Madrid. Les champions d’Europe lui verseront 2 millions d’euros par an.