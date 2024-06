MN : Milan s’enquiert de Rabiot alors que le contrat avec la Juventus arrive à son terme

L’AC Milan a demandé des informations sur les coûts potentiels liés à la signature d’Adrien Rabiot pour un transfert gratuit, selon un rapport.

MilanActualités rapporte qu’en plus de recruter un attaquant (ce qui semble de plus en plus probablement Joshua Zirkzee), Milan devra également renforcer son milieu de terrain et prévoit de recruter quelqu’un avec plus de présence physique.

Le Monégasque Youssouf Fofana figure certes sur la liste de Geoffrey Moncada, mais Milan a également récemment obtenu des informations sur les coûts d’une éventuelle opération Rabiot. Le Français, 29 ans, n’a pas encore accepté la proposition de renouvellement de la Juventus et son contrat arrive à expiration.

La Juve essaie de le convaincre, mais en attendant, sa direction a pris son temps et regarde autour d’elle. Il est admiré en Premier League mais aussi par Milan, qui s’est renseigné sur les revendications salariales.

Ces demandes sont actuellement très élevées, mais le rapport ajoute que c’est une idée qui pourrait se développer davantage dans les prochains jours, d’autant plus qu’il arriverait sans frais de transfert nécessaires et que cela réduit le coût global.

Rabiot a joué 212 fois pour la Juventus toutes compétitions confondues, marquant 22 buts et ajoutant 15 passes décisives, devenant ainsi un pilier de leur milieu de terrain au cours des dernières saisons.