M&Ms tire des «bonbons porte-parole» à la suite de l’indignation de la droite

Le fabricant de bonbons Mars remplace ses “porte-parole” M&Ms par l’actrice Maya Rudolph après avoir été critiquée par la droite pour le relooking de sa mascotte.

Les porte-parole sont une équipe de mascottes de dessins animés M&Ms qui ont représenté la marque dans des publicités et d’autres supports marketing. depuis 1960. Au début de l’année dernière, la marque de bonbons mis à jour les dessins animés et sa commercialisation, renommer chaque mascotte avec une nouvelle histoire, des vêtements et une personnalité pour être plus inclusif.

Les M&M vert, par exemple, avait déjà été critiquée pour avoir été présentée comme trop sexy, alors l’entreprise a remplacé ses bottes à talons hauts par des baskets et a mis davantage l’accent sur ses valeurs féministes. “Orange” est devenu une mascotte anxieuse, et l’entreprise a ajouté un nouveau M&M violetqui a été conçu pour représenter l’inclusivité.

Le changement de marque a attiré l’attention des conservateurs, y compris l’animateur de Fox News Tucker Carlson, au moment de la mise à jour et à nouveau ces dernières semaines, certains affirmant que les relookings étaient un autre exemple d’un programme libéral allé trop loin.

“L’année dernière, nous avons apporté quelques modifications à nos porte-parole bien-aimés. Nous ne savions pas si quelqu’un le remarquerait. Et nous ne pensions certainement pas que cela casserait Internet”, a déclaré M&Ms dans un communiqué sur Twitter lundi. . “Maintenant, nous comprenons – même les chaussures d’un bonbon peuvent être polarisantes … Par conséquent, nous avons décidé de faire une pause indéfinie sur les porte-parole.”

M&Ms n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Rudolph prendra la place des mascottes emblématiques juste avant l’événement publicitaire clé du Super Bowl : “Je suis un amoureux des bonbons depuis toujours, et j’ai l’impression que c’est un tel honneur d’être invité à faire partie de la campagne d’une marque aussi légendaire, ” a-t-elle déclaré dans une interview avec Le spectacle d’aujourd’hui le lundi.

Les représentants de Rudolph n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.