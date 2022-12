Mmm, Fresh Pixel Foldable Renders

Nous progressons jusqu’en 2023 et le Pixel Pliable Le battage médiatique est à son plus haut niveau, en partie grâce au flux constant d’informations fournies par Internet. À la mi-novembre, nous avons eu notre premier aperçu potentiel de ce que nous pourrions attendre du Pixel Foldable de Google en termes de design. Cette semaine, nous avons un look mis à jour, avec Onleaks faire leur truc et fournir ce qui est essentiellement un regard à 360 degrés sur l’appareil supposé.

Ces nouveaux rendus confirment ce que nous pensions être déjà le cas : ce Pixel Foldable est un peu plus large que les appareils Galaxy Z Fold. Cet appareil semble vraiment se plier en une forme de tablette paysage, tandis que le Z Fold de Samsung se déplie en plus d’un carré. L’écran intérieur de Pixel Foldable mesurerait 7,96 pouces, tandis que l’écran de couverture mesure 5,79 pouces. Déplié, les dimensions sont d’environ 158,7 x 139,7 x 5,7 mm, selon ce rapport.

Pour les notables, l’appareil est censé être alimenté par le chipset Tensor G2 de Google, offre potentiellement une prise en charge du stylet, dispose de 3 caméras arrière, de 12 Go de RAM, de diverses options de stockage, de haut-parleurs stéréo et l’appareil est censé être disponible en noir ou blanc choix de couleurs .

Le prix et la disponibilité ont également été mentionnés ici, mais étant donné que nous sommes peut-être encore loin du lancement, n’hésitez pas à prendre ces informations avec une délicieuse pincée de sel marin de lave de couleur charbon. Selon ce rapport, l’appareil sera lancé au deuxième trimestre avec un prix de 1 799 $. Si vous voulez plus de stockage, le prix augmente. Ouchies.

Qu’est-ce que tu penses? Il fait chaud? C’est votre prochain ?

// Comment résoudre