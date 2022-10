MMIWG : ‘4 000 Cover Stories’ donnent la parole aux victimes

Une nuit à Hinton, en Alberta, Shelley-Anne Bacsu, 16 ans, a décidé de rentrer chez elle à pied le long de la route 16 depuis la maison de son petit ami.

Elle n’a plus jamais été entendue.

Mais 40 ans plus tard, son histoire fait partie d’un nouveau projet visant à honorer les milliers de femmes et de filles autochtones qui ont été assassinées ou portées disparues au Canada : un journal de « couvertures », que les organisateurs prévoient de remettre en main propre au premier ministre Justin Trudeau.

Lundi, un jour avant la Journée nationale d’action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les personnes qui passaient devant l’Assemblée législative de l’Ontario à Queen’s Park à Toronto se sont retrouvées face à face avec ces femmes.

Plus de 100 affiches “disparues” installées devant le bâtiment mettaient en valeur ceux dont les histoires sont rarement amplifiées.

Au milieu des affiches se trouve un kiosque à journaux portant le journal « 4 000 Cover Stories » compilé par le Native Women’s Resource Centre of Toronto (NWRCT).

“C’est vraiment pour démontrer l’impact du nombre de femmes disparues que nous connaissons”, a déclaré Pamela Hart, directrice générale du NWRCT, à CTVNews.ca. “Ainsi, au lieu d’une petite section d’un journal de 40 pages, vous avez un journal de 2 000 (pages) recto-verso d’histoires de couverture de femmes autochtones disparues et assassinées.”

Elle a dit que la taille massive du journal devait montrer “quelle serait la taille d’un journal si vous couvriez toutes ces histoires avec toute l’attention qu’elles méritent”.

Chacune des disparitions de ces femmes pourrait être une histoire de couverture, a-t-elle déclaré.

Le projet vise à stimuler l’action pour protéger les femmes et les filles autochtones au Canada. Une enquête nationale qui s’est déroulée entre 2015 et 2019 a qualifié le problème de «génocide», constatant que les gouvernements et les forces de l’ordre ont souvent omis de collecter des données appropriées ou de suivre les cas de femmes autochtones disparues.

Plus de 1 000 femmes et filles autochtones ont été tuées ou portées disparues entre 1980 et 2012, selon la GRC, mais les experts estiment que le nombre réel est plus proche de 4 000, selon l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC).

Et cette violence se poursuit – entre 2015 et 2020, l’année la plus récente pour ces données, les femmes autochtones représentaient 24 % de toutes les femmes victimes d’homicide au Canada, rapporte l’AFAC, bien qu’elles ne représentent que 5 % de la population féminine à l’échelle nationale.

Les partisans disent que peu a été fait pour faire face à cette crise au cours des trois années qui ont suivi la publication du rapport final de l’enquête nationale, ce que le NWRCT espère que ce projet remettra en question.

Chaque page et article du journal sera accompagné d’un code QR qui, une fois scanné, rédigera une lettre au député de la circonscription locale de cette femme disparue ou assassinée, appelant à l’action.

“J’espère que les gens apprendront et qu’ils donneront suite à la lettre … afin que nous fustigions les députés et Trudeau avec des lettres qui nous obligent à nous rappeler que ce problème n’a jamais disparu”, a déclaré Hart.

“L’autre (objectif) est qu’on honore et qu’on montre que ces femmes ont existé et qu’elles méritaient une page de garde et qu’elles méritent qu’on en parle, et qu’il aurait dû y avoir de l’indignation, il aurait dû y avoir plus de storytelling, il aurait dû y avoir eu plus de couverture.

Après la manifestation à Queen’s Park, le journal participera aux activités de mardi, soit la Journée nationale d’action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG).

Il sera présent lors de la veillée annuelle des Sœurs par l’esprit à Allan Gardens à Toronto, où les membres de la communauté se réunissent pour honorer ceux qui ne sont plus avec eux et célébrer leur vie, a expliqué Hart.

Par la suite, les organisateurs prévoient de livrer le journal à la porte de Trudeau à Ottawa.

“Donc, tout le monde sait que cela a été fait et qu’il a l’un des plus grands niveaux de responsabilité pour y répondre”, a déclaré Hart.

UNE HISTOIRE EN PREMIÈRE PAGE

La couverture du gigantesque journal déclare : « Les histoires du génocide autochtone du Canada ne resteront plus non écrites. Au fur et à mesure que les lecteurs feuillettent les pages, ils verront d’énormes photos des femmes et des filles en question, chacune formatée comme une page de couverture de journal avec des titres et des dates, et des détails sur leur vie et leurs disparitions.

Des données incomplètes, ainsi que le racisme et la négligence des forces de police, signifient que le nombre exact de femmes autochtones disparues ou assassinées n’est pas entièrement connu, a révélé l’enquête nationale.

“Nous savons qu’il y a tellement plus d’incalculables, nous savons qu’il se passe tellement plus et nous savons qu’il y a encore tellement plus qui a probablement été dissimulé en cours de route”, a déclaré Hart.

“Et si vous pensez à la réalité que MMIWG découle en fait du premier contact, nous examinons en fait un nombre que je ne pense pas que quiconque puisse comprendre ou même réellement définir. Et donc, par le contact, la colonisation, les pensionnats et les systèmes modernes, nous continuons de nuire aux femmes autochtones.

Cela est reconnu dans le projet lui-même : une page du journal ne montre qu’une illustration d’une robe rouge, à côté des mots “Stolen Sister”.

“Sur cette page, nous rendons hommage à l’une de nos nombreuses sœurs volées”, lit-on sur la page. « Les femmes et les filles autochtones sont confrontées à un taux d’homicides 12 fois plus élevé que celui de toute autre femme de ce pays. »

Hart a déclaré que l’idée du journal est venue du désir non seulement de sensibiliser, mais de montrer comment ces histoires ne reçoivent pas suffisamment d’attention de la part des médias.

“Nous ne créons pas l’espace pour honorer ces femmes qui, malheureusement, nous sont volées, et souvent de manière horrible”, a-t-elle déclaré.

Pour compiler les histoires, les volontaires du projet ont trié les données de l’enquête nationale sur le MMIWG, qui a débuté en 2015 et a publié son rapport final en 2019.

Ils incluaient également des disparitions plus récentes qui se produisaient alors même qu’ils mettaient le projet en place.

Les histoires découvertes au cours de l’enquête – dont beaucoup sont maintenant reprises dans le cadre du projet 4 000 Cover Stories – proviennent du témoignage direct de près de 1 500 personnes, dont 468 membres de la famille et survivants.

“De toute évidence, lire certains détails et y réfléchir, réfléchir à des scénarios qui ont un impact direct sur ma famille, c’est très, c’est très triste. C’est très déchirant », a déclaré Hart.

Sa famille pense que sa tante a été assassinée, a-t-elle dit, et que l’enquête a été mal gérée.

Bien qu’il soit douloureux de réfléchir à ces histoires, elle a également ressenti une détermination à sensibiliser et à élever ces voix qui ont été réduites au silence.

“Je suis tellement chanceuse de travailler dans un espace qui se consacre tellement à rappeler aux femmes leur pouvoir sacré”, a-t-elle déclaré. “Et cela aide à équilibrer, vous savez, certaines des émotions les moins faciles à gérer, et à les inverser pour faire quelque chose de positif.”

La nature fragmentaire des reportages médiatiques sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées signifie que le projet a dû se concentrer sur de brefs détails sur chaque cas, au lieu de pouvoir fournir le cadrage approfondi qui manque à la façon dont les médias couvrent ces histoires, Hart reconnu.

« Pour ce projet, il s’agit davantage d’un point d’impact et de sensibilisation », a-t-elle déclaré. « C’est le début de la conversation sur ‘comment capter les histoires autochtones ?’ Ce journal n’est pas un exemple (de cadrage idéal), mais, espérons-le, un catalyseur sur la façon dont nous commençons cette conversation.

APPEL À UNE ACTION RÉELLE

La livraison du journal à la porte résidentielle de Trudeau lors de la Journée nationale d’action pour MMIWG enverra, espérons-le, un message, a déclaré Hart.

« C’est une chose de donner suite à l’enquête… en tant que gouvernement », a-t-elle déclaré. «Mais encore une fois, il doit y avoir une conversation continue, une action continue. Et je pense que malheureusement, Trudeau a souvent assez de mots à dire et pas assez d’action. Et comme nous continuons à perdre des femmes de la communauté, nous avons besoin d’une action plus rapide, car c’est une question de vie ou de mort.

“L’espoir est que lorsque je me présenterai à la porte, je ne pourrai pas être ignoré.”

Le rapport final de l’enquête nationale sur le MMIWG comprenait 231 appels à la justice, qui énonçaient des recommandations sur la manière d’arrêter cette crise.

Mais en juin dernier, les défenseurs ont souligné que les décès se poursuivent, l’AFAC alléguant également que peu a été fait pour répondre aux appels à la justice.

Le gouvernement a publié un plan d’action national en 2021, affectant 2,2 milliards de dollars sur cinq ans pour lutter contre le MMIWG. À l’époque, l’AFAC l’appelait « une recette pour l’inaction ». Au cours de la dernière année, le gouvernement affirme avoir soutenu plus de 410 projets de langues et de cultures autochtones de groupes autochtones et que 19 organisations autochtones ont reçu de l’argent pour des projets et des services qui soutiennent la guérison des familles et des survivants, mais il a reconnu qu’il reste du travail être fait.

“Je pense qu’il doit y avoir plus de transparence et plus de communication sur les appels à la justice”, a déclaré Hart. “Je pense qu’il doit y avoir une action plus énergique autour des responsabilités de tous les systèmes et de tous les niveaux de gouvernement pour promulguer et réagir aux appels de la justice.”

Elle a souligné qu’il y a des mesures immédiates qui pourraient être prises pour créer des postes et du personnel pour résoudre ces problèmes avec plus d’urgence, et pour « créer des efforts et des tables dirigés par des Autochtones ».

«Ce doit être ce changement en profondeur au sein de nos systèmes qui donne réellement un respect digne à l’humanité des femmes autochtones, car lorsque vous le décomposez, nous parlons de l’humanité de notre existence, qui a été ignorée depuis le contact. ”

Cela fait 39 ans que Shelley-Anne Bacsu a disparu en rentrant chez elle. Sa page dans le projet 4 000 Cover Stories souligne que sa “personnalité était plus grande que nature”, qu’elle “illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait”.

Sa famille veut toujours des réponses. Des réponses qu’attendent également les familles des autres femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

“Chacun d’entre eux compte de la même manière”, a déclaré Hart. « Et aucun d’entre eux ne semble être évoqué à moins que ce ne soit au sein de nos propres familles ou de notre propre communauté. Et nous continuons à le faire, nous gardons l’esprit vivant, c’est pourquoi notre culture est si riche et si forte. Mais si nous ne poursuivons pas cette conversation à plus grande échelle, nous continuerons à perdre nos femmes et nos filles.