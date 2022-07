‘Mme. Revue de Harris Goes to Paris : la haute couture pour les humbles

Dans “Mme. Harris Goes to Paris », Lesley Manville revient dans le monde de la haute couture dans une inversion de son rôle nominé aux Oscars dans « Phantom Thread ». Son personnage délicieusement glacial dans ce film – le directeur d’une maison de couture britannique et ennemi de la muse low-born de Vicky Krieps – deviendrait catatonique si Mme Ada Harris de Manville valsait dans la cabine d’essayage, demandant une “robe” avec son cockney traînant .

Sans surprise, la formidable Manville réussit le switcheroo, inculquant à son rôle de femme de ménage géniale une tendresse et une grâce qui dépassent de loin le bien-être pish-chic qui est le film autour d’elle.