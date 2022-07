‘Mme. Récapitulatif de la finale de Marvel : fin, post-crédits expliqués pour l’épisode 6

Le sixième et dernier épisode de Mme Marvel atterri sur Mercredi, mettant fin à l’histoire de l’origine des super-héros de Kamala Khan (et à la septième émission télévisée Marvel Cinematic Universe). La finale rattrape Kamala (Iman Vellani) après le voyage émotionnel de la semaine dernière dans le passé et sa maman (Zénobie Shroff) acceptant que sa fille ait des super pouvoirs.

Méchant sous-utilisé et chef clandestin Najma (Nimra Bucha) s’est sacrifiée pour fermer le Voile de Noor, coupant le portail dangereux vers sa dimension d’origine. Elle avait abandonné et renoncé à son fils Kamran (Rish Shah), mais lui a transféré ses pouvoirs dans ses derniers instants.

De retour à Jersey City, Kamran cherche refuge auprès du meilleur ami super intelligent de Kamala, Bruno Carrelli (Matt Lintz). Leur cœur à cœur est interrompu par un drone envoyé par le Department of Damage Control (DODC), qui chasse les personnes dotées de pouvoirs. Kamran le détruit en utilisant ses pouvoirs, mais le dépanneur Circle Q est détruit dans le processus.

Exploitons nos pouvoirs cosmiques SPOILER et plongeons dans la finale. Ce spectacle se déroule dans la période après Avengers : Endgame et une partie de Phase 4 du MCU.

Mutant détecté

Alors que Tamran s’est échappé à Karachi, au Pakistan, et sous la garde des poignards rouges, Bruno dit à Kamala qu’il a jeté un autre regard sur sa constitution génétique. Il s’avère qu’elle n’est pas comme le reste de sa famille.

“Il y a quelque chose de différent dans vos gènes”, dit-il. “Comme une mutation.”

Studios Marvel



Nous obtenons un petit indice de la Thème X-Men alors que Kamala traite cela, mais elle le rejette comme “un autre label”, même la tête des fans du monde réel explose. Marvel a été taquiner l’arrivée de la super équipe mutante depuis un moment maintenant, mais Kamala semble être le premier mutant confirmé à apparaître dans le MCU principal.

Il s’agit d’une torsion sur son origine de bande dessinée, dans laquelle ses capacités sont le résultat du statut d’inhumain (une ramification génétique de l’humanité qui acquiert des pouvoirs lorsqu’elle est exposée à Terrigen Mist). Ils sont assez similaires aux mutants de Marvel, qui manifestent des pouvoirs lorsque le X-Gene de leur ADN s’active.

Devenir son idole

Le fandom Avengers de Kamala est un élément majeur de son personnage, avec un penchant particulier pour Capitaine Marvel/Carol Danvers (Brie Larson). Le personnage ne se présente pas pour offrir à Kamala des conseils ou des paroles de sagesse, mais la séquence post-crédit fait un clin d’œil à un premier accident de bande dessinée de Mme Marvel.

Kamla s’effondre sur son lit et sa mère lui offre un de ces rappels fermes pour faire ses devoirs de sciences. Son bracelet commence à briller avant qu’elle n’explose dans la porte de son placard (qui porte une affiche Captain Marvel).

Studios Marvel



Elle se lève pour découvrir qu’elle s’est transformée en Carol, nous donnant une brève apparition de Larson, et regarde autour d’elle les nombreuses pièces d’art de Captain Marvel sur ses murs. Il est également possible que Carol ait changé de place avec Kamala, mais il s’agit plus probablement d’une référence aux premiers numéros de la bande dessinée Mme Marvel.

“Oooh, non non non non…” dit-elle avant de s’épuiser.

Ensuite, nous recevons un texte nous rappelant que la prochaine apparition majeure de Mme Marvel doit avoir lieu dans The Marvels, qui est doit sortir en salles le 28 juillet 2023.

Le film la verra faire équipe avec Carol et Monica Rambeau, une ancienne agente du gouvernement qui a gagné capacités d’absorption d’énergie dans la série Disney Plus 2021 WandaVision. Nous l’avons vue pour la dernière fois être recruté pour une aventure spatiale par un Skrull à l’emploi du super espion Nick Fury.

Dans les bandes dessinées, Kamala a inconsciemment pris l’apparence de Carol lorsque ses capacités polymorphes se sont manifestées pour la première fois parce qu’elle idolâtrait le héros emblématique et la percevait comme correspondant davantage au moule traditionnel des super-héros qu’à un Américain d’origine pakistanaise. Au fur et à mesure que Kamala gagnait en contrôle sur ses capacités, elle réalisa qu’elle devait refléter les actes de Carol plutôt que son apparence, et elle s’en tint à son propre look pour façonner son identité de super-héros.

La première équipe Mme Marvel-Captain Marvel est arrivée . Ils ont travaillé ensemble alors que Jersey City et New York sombraient dans le chaos en raison de la collision d’un autre univers avec le leur – une situation qui pourrait être reflété dans le MCU.

Cet article sera mis à jour prochainement.

Les meilleures émissions de télévision de 2022 à ne pas manquer sur Netflix, HBO, Disney Plus et plus Voir toutes les photos