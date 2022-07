‘Mme. Récapitulatif de la finale de Marvel : fin, post-crédits et explication de X-Men Tease

Le sixième et dernier épisode de Mme Marvel tombé sur la semaine dernière, apportant la première aventure de Kamala Khan (et la septième Univers cinématographique Marvel émission de télévision) à sa fin, avec une nouvelle tournure cool sur son origine de bande dessinée et la surprise habituelle après les crédits. La finale rattrape Kamala (Iman Vellani) après le voyage émotionnel de la semaine dernière dans le passé et sa maman (Zénobie Shroff) acceptant que sa fille ait des super pouvoirs.

Méchant sous-utilisé et chef clandestin Najma (Nimra Bucha) s’est sacrifiée pour fermer le Voile de Noor, coupant le portail dangereux vers sa dimension d’origine. Elle avait abandonné et renoncé à son fils Kamran (Rish Shah), mais lui a transféré ses pouvoirs dans ses derniers instants.

De retour à Jersey City, Kamran cherche refuge auprès du meilleur ami super intelligent de Kamala, Bruno Carrelli (Matt Lintz). Leur cœur à cœur est interrompu par un drone envoyé par le Department of Damage Control, qui chasse les personnes dotées de pouvoirs. Kamran le détruit en utilisant ses pouvoirs, mais le dépanneur Circle Q est détruit dans le processus.

Exploitons nos pouvoirs cosmiques SPOILER et plongeons dans la finale. Ce spectacle se déroule dans la période après Avengers : Endgame et une partie de Phase 4 du MCU.

Mutant détecté

Alors que Tamran s’est échappé à Karachi, au Pakistan, et sous la garde des poignards rouges, Bruno dit à Kamala qu’il a jeté un autre regard sur sa constitution génétique. Il s’avère qu’elle n’est pas comme le reste de sa famille.

“Il y a quelque chose de différent dans vos gènes”, dit-il. “Comme une mutation.”

Studios Marvel



Nous obtenons un petit indice de la Thème de la série animée X-Men des années 90 alors que Kamala traite cela, mais elle le rejette comme “un autre label” alors même que la tête des fans du monde réel explose. Marvel a été taquiner l’arrivée de la super équipe mutante depuis un moment maintenant, mais Kamala semble être le premier mutant confirmé à apparaître dans le MCU principal.

“Il y a beaucoup de façons différentes de procéder”, a déclaré la productrice exécutive et co-créatrice de Mme Marvel, Sana Amanat. a déclaré à Abrar Al-Heeti de CNET après la diffusion de la finale. “C’est important, et finalement en même temps, ce ne l’est pas. … Nous essayons de faire tout ce travail sur la façon dont nous ne devrions pas nous définir sur la base de ces étiquettes, donc nous ne voulions pas mettre trop poids dessus.”

C’est une torsion sur son origine de bande dessinée, dans laquelle ses capacités sont le résultat du statut d’Inhumain (une ramification génétique de l’humanité qui acquiert des pouvoirs lorsqu’elle est exposée à Terrigen Mist). Ils sont assez similaires aux mutants de Marvel, qui manifestent des pouvoirs lorsque le X-Gene de leur ADN s’active.

Avant que le propriétaire de Marvel, Disney, ne récupère les droits cinématographiques sur les X-Men lors de l’acquisition de 21st Century Fox (et des droits cinématographiques X-Men) en 2019, les mutants ne pouvaient pas être utilisés dans le MCU. Il semblait que Marvel essayait d’élever les Inhumains en remplacement. Malheureusement, l’émission télévisée Inhumains était mauvais – c’est sur Disney Plus, ne perdez pas votre temps à le regarder – et cette idée s’est estompée.

Depuis l’acquisition de Fox, les fans de X-Men ont anticipé l’arrivée d’une super-équipe mutante dans le MCU. Jusqu’à présent, Quicksilver des films X-Men a est apparu dans WandaVision (cette s’est avéré être une blague) et le professeur X sont apparus dans Doctor Strange dans le multivers de la folie (il était dans un univers séparé forment le MCU principal).

Les X-Men arrivent à Disney Plus en la renaissance de la série animée des années 90 l’année prochaine, mais ce serait super salissant de définir cela rétroactivement dans le MCU. Cela se passera probablement dans une réalité parallèle. Nous pourrions en savoir plus sur l’avenir du MCU des mutants lors du panel Marvel’s San Diego Comic le samedi 23 juillet.

Devenir son idole

Le fandom Avengers de Kamala est un élément majeur de son personnage, avec un penchant particulier pour Capitaine Marvel/Carol Danvers (Brie Larson). Le personnage ne se présente pas pour offrir à Kamala des conseils ou des paroles de sagesse, mais la séquence post-crédits fait un clin d’œil à un premier accident de la bande dessinée de Mme Marvel.

Kamala se laisse tomber sur son lit et sa mère lui propose un de ces rappels fermes pour faire ses devoirs de sciences. Son bracelet commence à briller avant qu’elle n’explose dans la porte de son placard (qui porte une affiche Captain Marvel).

Studios Marvel



Elle se lève pour découvrir apparemment qu’elle s’est transformée en Carol, nous donnant une brève apparition de Larson, et regarde autour d’elle les nombreuses pièces d’art de Captain Marvel sur ses murs. Il est également possible que Carol ait changé de place avec Kamala – les deux scénarios feraient référence aux bandes dessinées.

“Oooh, non non non non…” dit-elle avant de s’épuiser.

Notre dernière rencontre avec Carol est survenue scène post-générique de l’année dernière Shang-Chi et la légende des dix anneauxalors qu’elle était parmi les héros essayant de comprendre l’origine des anneaux mystérieux – le bracelet de Kamala a des vibrations similaires.. Nous découvrirons quel est l’accord avec Carol et Kamala dans The Marvels, qui est doit sortir en salles le 28 juillet 2023.

Bandes dessinées Marvel



Ce film les verra travailler avec Monica Rambeau, une ancienne agente du gouvernement qui a gagné capacités d’absorption d’énergie dans Wanda Vision. Nous l’avons vue pour la dernière fois être recruté pour une aventure spatiale par un Skrull à l’emploi du super espion Nick Fury.

Dans les bandes dessinées, Kamala a inconsciemment pris l’apparence de Carol lorsque ses capacités polymorphes s’est d’abord manifesté parce qu’elle idolâtrait le héros emblématique et la percevait comme correspondant davantage au moule traditionnel des super-héros qu’à une Américaine d’origine pakistanaise. Au fur et à mesure que Kamala gagnait en contrôle sur ses capacités, elle réalisa qu’elle devait refléter les actes de Carol plutôt que son apparence, et elle s’en tint à son propre look pour façonner son identité de super-héros.

Cependant, les bandes dessinées originales pré-Carol Captain Marvel vivaient dans la zone négative (un univers parallèle) et avec un humain nommé Rick Jones lorsqu’il a dû s’engager dans l’héroïsme sur Terre. Jones a fait le changement en frappant une paire de nega-bands (bracelets extraterrestres fantaisie) ensemble. Étant donné l’utilisation par Kamala d’un bracelet dans le MCU, il est possible qu’elle et Carol aient un lien similaire.

La première équipe Mme Marvel-Captain Marvel est arrivée . Ils ont travaillé ensemble alors que Jersey City et New York sombraient dans le chaos en raison de la collision d’un autre univers avec le leur – une situation qui semble susceptible de se refléter dans le MCU.

Jinks du lycée

Damage Control mène une recherche profondément troublante de la mosquée islamique Masjid de Jersey City dans sa chasse à Kamran, faisant allusion à la traitement réservé aux musulmans aux États-Unis après le 11 septembre. Après cela, une grande partie de l’épisode est consacrée à le défendre contre les agents lorsque lui, Kamala et Bruno se cachent au Coles Academic High School. L’autre meilleure amie de Kamala, Nakia Bahadir, la rivale devenue amie Zoe Zimmer et son frère Aamir (Yasmine Fletcher, Laurel Marsden et Saagar Cheikh) se présentent également pour aider. Les faire apparaître tous est un peu exagéré, mais peu importe.

Ils distraient et confondent les agents dans une séquence apparemment inspirée des films pour adolescents des années 80 de la fin John Huguesmais l’utilisation par Kamran de ses nouvelles capacités semble de plus en plus dangereuse – on a le sentiment que l’aider pourrait être une mauvaise idée.

Studios Marvel



Cependant, Kamala est déterminée à le protéger et utilise ses pouvoirs de manipulation d’énergie pour créer une impressionnante armure cristalline qui la protège et augmente sa taille alors qu’elle combat les agents du gouvernement. Cela a été inspiré par les pouvoirs du membre X-Men Armurequi peut générer un exosquelette psionique pour couvrir son corps, Iman Vellani confirmé dans un Reddit AMA.

“Embiggen !” dit-elle avant de s’armer, en utilisant son slogan des bandes dessinées.

C’est suffisant pour l’aider à combattre les agents jusqu’à ce que Kamran puisse s’échapper et l’agent du DODC Deever (Alysia Reiner) est finalement attrapé pour avoir ignoré les commandes.

Oeufs de Pâques, questions et observations persistantes

Le titre de cet épisode, No Normal, est partagé avec la première édition collectée de la série de bandes dessinées solo de Kamala.

Le costume de Kamala est superbe en live action. C’est sa maman qui l’a fait ou l’a fait faire ?

J’aimerais moi aussi savoir si Kamala doit recharger ses pouvoirs — ça n’en a pas l’air.

“Elle avait l’air si… familière,” G. Willow Wilsonl’écrivain qui a relancé la première bande dessinée solo de Kamala en 2014, fait partie de ceux qui expriment leur soutien au nouveau héros dans le montage des médias sociaux.

Faire venir Carol et dire à Kamala qu’elle faisait du bon travail aurait été le moyen évident de travailler dans un camée, mais la scène avec son père sur le toit servait largement cet objectif.

C’est tout pour Mme Marvel sur Disney Plus, mais la prochaine émission MCU sur le service de streaming sera Elle-Hulk le 17 août. Thor : Amour et tonnerre est en salles maintenant, avec Panthère noire : Wakanda pour toujours dû le 11 novembre.

