Mme Marvel Date de sortie, bande-annonce, distribution et actualités

Mme Marvel est un ajout relativement récent aux bandes dessinées Marvel, mais elle a été un tel succès qu’il n’est pas surprenant qu’elle se dirige bientôt vers le MCU dans sa propre série Disney +.

Cela ne fait pas de mal qu’elle était la star du jeu Marvel’s Avengers de 2020, et entre cela et une apparition prévue dans Captain Marvel 2, il semble que Kamala Khan est sur le point de devenir un nom familier.

Le spectacle de Mme Marvel rejoindra The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, contribuant de manière significative au récit général de la phase 4 du MCU. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mme Marvel – y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie – continuez à lire.

Quand Mme Marvel commence-t-elle?

Bien que Disney n’ait pas confirmé la date exacte de la sortie de Mme Marvel, elle devrait arriver dans fin 2021, et suivra probablement Hawkeye dans la gamme Disney Plus en l’état actuel des choses, juste devant Moon Knight et She-Hulk.

La production est maintenant terminée sur la série, qui a déménagé en Thaïlande plutôt qu’en Géorgie en raison de la pandémie (via Variety)

Visionnez la bande annonce

OK, ce n’est donc pas techniquement une bande-annonce appropriée, mais cette bande-annonce officielle contient en fait de nombreuses images appropriées de la série coupées en action et en interviews dans les coulisses, même si cela ne nous donne pas un aperçu complet de Kamala dans costume.

Cela dit, il y a des fuites de photos de l’ensemble qui montrent Mme Marvel dans son costume complet (bien sûr, non officiellement publiées par Disney):

Primeiras imagens de Iman Vellani com o traje de Ms. Marvel et des films de la nouvelle série de Marvel pour Disney Plus. Fonte: Just Jared pic.twitter.com/YZJlq33C0i – Herois da TV (@herois_da_tv)

Qui sont les acteurs et l’équipe de Mme Marvel?

La star de la série est Iman Vellani, une actrice canadienne qui fera ses débuts à l’écran en tant que Mme Marvel elle-même.

Elle sera rejointe par Matt Lintz dans le rôle de Bruno Carrelli, l’ami de Kamala qui connaît le secret de ses super pouvoirs. Aramis Knight est également confirmé en tant que justicier Kareem, alias Red Dagger.

La famille de Kamala sera jouée par Saagar Shaikh (jouant Amir Khan, le frère de Kamala), Zenobia Shroff (jouant Muneeba Khan, la mère de Kamala) et Mohan Kapur (jouant Yusuf Khan, le père de Kamala).

Laurel Marsden jouera le rôle de Zoe Zimmer, tandis que Rish Shah jouera le rôle de Kamran.

Derrière la caméra, Bisha K. Ali agira en tant que scénariste en chef. Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Meno seront tous administrateurs tout au long de la première saison.

Quelle est l’intrigue de Mme Marvel?

Nous supposons que la première saison de Mme Marvel sera une histoire d’origine. Kamala Khan est un adolescent pakistanais-américain ringard et le premier super-héros musulman de l’univers Marvel. Basée à Jersey City, elle acquiert ses pouvoirs de polymorphe en entrant en contact avec Terrigen Mist.

Kamala peut changer son apparence pour ce qu’elle veut, mais a besoin de temps pour se recharger après avoir utilisé ses pouvoirs. Ses ennemis varient de gros méchants massifs à plus de crimes de rue, mais nous soupçonnons que la série peut conduire à ce dernier.

C’est parce que nous pensons que la série voudra donner à Kamala la marge de manœuvre lorsqu’elle fera son apparition confirmée dans The Marvels, la suite de Captain Marvel. Elle débutera aux côtés de Brie Larson (jouant Carol Danvers) et de Teyonah Parris de WandaVision (jouant Monica Rambeau).

Ce n’est pas la seule série Disney + à planter les graines de liens directs avec des films – WandaVision l’a déjà fait avec la suite de Doctor Strange.

Comment puis-je regarder Mme Marvel?

Comme d’autres émissions du MCU, Mme Marvel sera une exclusivité Disney Plus. Si vous n’avez pas encore de compte sur Disney +, cela coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement glissant et 79,90 £ / 79,99 $ pour un laissez-passer annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.