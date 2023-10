Mme Lauryn Hill et les Fugees organisent la tournée du 25e anniversaire de « Miseducation » à Détroit | Annonces de concerts | Détroit

Le mois dernier, la chanteuse Mme Lauryn Hill a surpris ses fans en retrouvant son ancien groupe les Fugees lors de la soirée en tête d’affiche du Global Citizen Festival a New York. En raison de la demande générale, les Fugees rejoindront désormais Hill à des dates supplémentaires pour elle La mauvaise éducation de Lauryn Hill Tournée du 25e anniversaire, comprenant un arrêt à la Little Caesars Arena de Détroit le mardi 21 novembre.

Les billets seront mis en vente à 10h le vendredi 6 octobre à 10h au 313présentes.com, ticketmaster.comet mslaurynhill.com.

À propos des retrouvailles, Hill avait ceci à dire :

« Je me suis presque senti obligé de porter le flambeau ou de garder la lumière allumée concernant la performance continue de l’album Miseducation. Je crois qu’il y a une raison à cela – et le fait que les Fugees se réunissent également pour des performances semble être une affaire inachevée que nous sommes destinés à gérer. Les liens sont réels et étranges, et la magie et la synergie entre nous n’ont pas été découragées par le temps. Je crois que les messages que nous et l’art que nous avons créé incarnent quelque chose d’émouvant, de significatif et d’important pour nous et pour le monde. Nous avons donné une voix et une image à des possibilités qui ont marqué tant de directions musicales après nous. Au fur et à mesure que nous avons été inspirés, nous avons également inspiré d’innombrables artistes qui se sont manifestés pour s’exprimer dans cet espace musical. Le matériel de Miseducation et des Fugees a remis en question et élargi les conventions, en rendant hommage au passé, tout en embrassant richement le présent et en traçant la voie de l’avenir. Nous représentons non seulement nous-mêmes, mais aussi nos influences et nos pairs qui ont pris l’art, la culture et l’inspiration très au sérieux – qui ont remodelé le paysage pour nous-mêmes et pour ceux qui nous suivront. Je suis reconnaissant de pouvoir célébrer ce matériau classique et de le présenter à nouveau à un public en cette période.