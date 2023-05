‘Mme. La star de Davis parle de la vulnérabilité de JQ et de son avenir (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paon

Chris Diamantopoulos a plongé tête première dans son rôle de JQ costaud et intense dans la nouvelle série Peacock Mme Davis. Avec son épais accent australien, son physique ciselé et un peu trop de temps au soleil, le personnage semble arraché à un film d’action des années 1980 de toutes les meilleures façons. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Chris d’embrasser toute l’intensité et l’étrangeté que JQ avait à offrir.

« Je pense que la clé de ce type est la quantité de faux qu’il peut s’attacher. J’ai entendu quelqu’un le décrire comme un personnage australien de GI Joe, ce qui est assez drôle parce que c’est comme une fausse blonde. Les cheveux blonds ne pourraient pas être plus décolorés. Je suis allé chez le coiffeur avec ma femme. Elle allait se faire coiffer. Damon [Lindelof] était comme, ‘Voulez-vous teindre vos cheveux pour ça?’ J’étais comme, ‘Absolument. Faisons-le.' »

L’inspiration pour JQ était un peu Bruce Willis dans Le cinquième élément et Tyler Durden dans Club de combat. Mais Chris voulait monter d’un cran avec JQ. « Nous y sommes vraiment allés », a ajouté Chris. « Quand je les ai appelés, je leur ai dit: » Les gars, j’ai l’impression que ce gars doit être orange, comme un Cheeto en termes de bronzage. Ils étaient à bord à 100 %. Ils ont aimé le bronzage extra super foncé et orange brûlé sur moi. J’étais relativement en forme, mais c’était juste une question de je ne peux pas m’empêcher de penser que JQ avait une grande affiche de Dolph Lundgren dans sa chambre et le regardait tous les matins.

Bien qu’il ait pu sembler au départ que JQ n’était que la « troisième roue par inadvertance » des aventures de Simone et Wiley, JQ sera une partie « clé » de leur voyage. « La mission de JQ est claire. Il veut arrêter le grand D. Il veut le faire tomber. Il veut que les choses reviennent à la normale. C’est ce que j’ai vraiment aimé dans le personnage. Toute cette bravade protège et cache en fait cette énorme vulnérabilité. C’était ce type qui avait une vie avant que Mme Davis ne soit libérée. C’est ainsi qu’il le voit. Il avait une vie, et il avait un but. Il était très bon pour une chose, et Mme Davis est venue et a démystifié la chose même pour laquelle il était bon, ainsi que tout le reste en donnant un pouvoir absolu à tous ceux qui la maniaient, n’est-ce pas ? Dès que vous avez une connaissance des âges à portée de main, rien n’est plus spécial ou secret.

Pour JQ, Chris a souligné que la mission consiste « vraiment à récupérer son identité. Il y a une grande vulnérabilité à cet égard et sa relation, son amitié et sa parenté avec Wiley sont également une grande force motrice. JQ est farouchement férocement fidèle à Wiley et l’aime profondément, se soucie profondément de lui et ne veut pas qu’il soit blessé. C’est donc vraiment un très, très bon petit voyage pour JQ dans tout cela.

Il a également taquiné: «Laissez-moi juste dire ceci. Si vous aimez vraiment Wiley et JQ, vous allez perdre la tête. Il y a un épisode où votre esprit pourrait exploser.

Chris est un doubleur vénéré et a également joué des rôles notables dans Silicon Valley, Révolte des bonnes filles, et bien d’autres émissions et films. Dans sa carrière jusqu’à présent, Chris n’avait pas travaillé avec Damon Lindeloff et a sauté sur l’occasion de le faire pour Mme Davis.

« J’ai été un si grand fan de ses émissions et un si grand fan de son écriture dans le monde qu’il crée », a-t-il déclaré. Chris a admis qu’il avait dit à son équipe qu’il ferait « à peu près n’importe quoi » avec le célèbre scénariste. Une fois que Chris a commencé à travailler avec Damon et co-créateur Tara Hernandezil s’est rendu compte que ce projet était « quelque chose auquel je pouvais ajouter de la valeur et c’est dans ma timonerie étrange de personnages étranges que j’ai eu le plaisir de jouer, et ça a en quelque sorte grandi à partir de là. »

Malgré son incroyable accent australien, Chris est en fait originaire du Canada. Il a déjà abordé les accents et les dialectes, mais n’a jamais essayé un accent australien – jusqu’à maintenant.

« L’Australie est une chose que je n’avais jamais touchée auparavant parce qu’elle m’a toujours mystifié », a déclaré l’acteur HollywoodLa Vie. « Je n’ai tout simplement jamais compris. Je n’arrivais pas à comprendre. Quand ils ont dit qu’il était australien, j’ai un peu déconné avec ça. J’étais comme, il est juste épique. Il est comme de Russel Crowe super putain de cousin à côté de la ferme Hemsworth en Australie. Tout est super épique. Au début, j’étais nerveux parce que le personnage parle tellement d’informations, je ne voulais rien ralentir et je ne voulais pas que l’accent sacrifie la matière ou vice versa. Mais une fois, j’ai en quelque sorte compris qui il était parce qu’il est entièrement australien, mais il est JQ. Il a son putain d’accent légendaire. J’ai adoré ça. Nouveaux épisodes de Mme Davis déposez les jeudis sur Peacock.

