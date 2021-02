Mme Hinch a révélé qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte de son deuxième enfant jusqu’à ce que sa mère ait repéré un indice sur Instagram.

La superstar du nettoyage, de son vrai nom Sophie Hinchcliffe, attend son deuxième enfant avec son mari Jamie.

Elle a confirmé l’heureuse nouvelle de ce début d’année en partageant une photo de son ventre rond.

Cependant, Mme Hinch, 30 ans, admet qu’elle ne connaissait pas le bébé depuis des mois et ne soupçonnait qu’elle pourrait être enceinte qu’après avoir été informée par sa mère.

Elle a expliqué que sa mère lui avait dit de passer un test après avoir repéré les signes sur Instagram.

La star a déclaré au magazine The Sun’s Fabulous: « Tout cela a été un choc parce que cela s’est produit plus tôt que prévu et donc j’étais déjà parti depuis quelques mois au moment où nous l’avons découvert …







« C’est ma mère qui a remarqué. Elle regardait mes Insta Stories et a dit: ‘Soph, va faire un test de grossesse … il y a quelque chose là-bas’. »

Mme Hinch et Jamie ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Ronnie, en 2019.

Ils ont confirmé que le numéro deux était sur le chemin du retour en janvier dans un doux message du Nouvel An.







Elle a écrit: «C’est souvent dans les cieux les plus sombres que l’on voit les étoiles les plus brillantes.

« Baby Hinch Number 2, nous avons hâte de vous rencontrer enfin.

« Bonne année à tous … de notre petite famille à la vôtre …

« Nous espérons que votre 2021 sera remplie d’espoir, de santé et de bonheur. Nous vous aimons tous. »







L’influenceuse n’a pas partagé sa date d’accouchement, mais a récemment dit aux fans que le bébé arriverait bientôt.

Elle a dit: «Je m’inquiète de donner la date exacte de l’accouchement, mais j’ai moins de temps que je ne suis enceinte maintenant.

« Donc je suis plus avancé que certains ne le pensent. »