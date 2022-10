Mme Bennett a dit “Vous pouvez tous aller en enfer”

Chance le rappeur attrape l’enfer pour avoir aimé un tweet particulier sur Twitter, mais sa femme, Kristen Bennett, intervient pour sauver la situation.

Le rappeur lauréat d’un Grammy Award était un sujet brûlant sur Twitter après avoir été accusé d’avoir “aimé” du contenu sexuellement explicite. Le tweet qui a été publié par un compte de pornographie trans en mars, demandait aux utilisateurs de choisir entre trois types de contenu trans : “rencontres”, “jeux pour adultes” et “webcam”.

Dès que Chance a cliqué sur “J’aime”, Internet est entré dans une frénésie. Sans surprise, Chance et sa femme, Kirsten Corley Bennett, ont été frappés par des insultes sectaires et transphobes.

Bennett n’a pas laissé la haine et la confusion s’agiter plus longtemps et a abordé l’erreur de son mari en ligne pour les utilisateurs et les trolls.

Vous allez vraiment atteindre », a-t-elle commencé. « Il ne parlera jamais de ça, mais tout ce que j’ai à dire, c’est que nous étions littéralement à un événement toute la nuit… avant-hier soir, jusqu’à tard. On faisait la fête, et parfois tu “aimes” la merde par accident. Donc tous les petits trolls qui viennent pour la page, qui sont bloqués, vous pouvez tous aller en enfer.

Chance et Kristen sont ensemble depuis 2013 et se sont mariés six ans plus tard. Le couple a deux enfants, une fille de 7 ans, Kensli, et une fille de 3 ans, Marli.

C’était peut-être une erreur honnête et une erreur. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre et c’est le simple fait que Kirsten Corley Bennett ne joue pas sur son mari. Ce que vous en pensez, faites-le nous savoir ci-dessous.