MMA World rend hommage après la mort de «Precious Soul» Victoria Lee à l’âge de 18 ans

La mort de Victoria “The Prodigy” Lee, star montante du MMA, âgée de 18 ans, annoncée ce week-end, a suscité une vague d’hommages de la part de personnes associées à ce sport.

Le chef du championnat asiatique ONE MMA, Chatri Sityodtong, a déclaré qu’il avait le “cœur brisé” par le décès de Lee et qu’il se souviendrait d’elle “pour l’âme belle et précieuse qu’elle était”.

Lee est issue d’une famille de combattants champions de MMA – sa sœur aînée Angela est la détentrice du titre mondial des poids atomiques du championnat ONE tandis que son frère Christian détient le titre des poids légers ONE.

« J’ai rencontré Victoria pour la première fois à l’âge de 11 ans. Je l’ai vue s’épanouir au fil des ans en tant qu’artiste martiale et être humain”, a écrit dimanche Sityodtong sur sa page Facebook.

La star indo-canadienne des arts martiaux mixtes Gurdarshan Mangat a tweeté: «Celui-ci est difficile. Son énergie était ressentie que vous la connaissiez ou non.

« Elle était destinée à la grandeur. Je prie juste pour qu’elle le sache avant de nous quitter. Qu’elle était vraiment une lumière.”

Lee est décédée le lendemain de Noël mais n’a été annoncée que tard samedi par sa sœur Angela sur Instagram.

“Tu nous manques tellement soeurette. Plus que vous ne pourriez jamais l’imaginer”, a écrit Angela.

« Nous sommes tous brisés. Parce qu’un morceau de toi était en chacun de nous et quand tu es parti, ces morceaux nous ont été arrachés. Nous ne serons plus jamais les mêmes.”

La cause du décès n’a pas été révélée par sa famille.

Lee est né et a grandi à Hawaï d’un père singapourien et d’une mère sud-coréenne-canadienne et a combattu sous le drapeau de Singapour.

Elle a eu son premier combat de MMA à 16 ans et son dernier combat a eu lieu en septembre 2021.

Selon le site ONE, la jeune Lee avait mis la compétition en veilleuse en 2022 pour se concentrer sur l’obtention de son diplôme d’études secondaires, mais elle avait prévu de faire un grand retour en 2023.

Lee avait une relation étroite avec ses frères et sœurs, préparant des friandises après chacune de leurs victoires.

« Cette fois, il a demandé un gâteau à la banane. Donc, dès que nous avons fini de regarder le combat, j’étais dans la cuisine en train de cuisiner pour lui”, a-t-elle déclaré sur le site Web de ONE après que son frère ait récemment remporté un match pour le titre.

