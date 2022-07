MLS vs USL et la prochaine grande guerre du football

Depuis que le football professionnel existe aux États-Unis, il y a eu des drames et des conflits entre la soupe alphabétique des entités et des organisations contrôlant le jeu. Les victimes de ces conflits ont été des centaines de clubs et des ligues entières, remontant à la première Ligue américaine de football des années 1920 et 1930. Et le dernier front des guerres du football américain apparemment sans fin (c’est #SoccerWarz pour tous les enfants branchés) bouillonne juste sous la surface : MLS contre USL.

Prélude à la guerre

Comme de nombreuses guerres à travers l’histoire de l’humanité – football ou autre – celle-ci a ses racines dans un conflit précédent.

En 2009, l’organisation de la United Soccer League a été vendue à un groupe appelé NuRock Holdings, avec peu ou pas de contribution des propriétaires de l’équipe. Cela n’a pas plu à beaucoup d’entre eux, et une rébellion connue sous le nom de USL Team Owners Association (TOA) a éclaté. Dirigé par Traffic Sports (vous vous en souvenez peut-être des raids de la FIFA en 2015), propriétaires du Miami FC (aucun lien avec l’équipe USL actuelle du même nom), le groupe de 9 clubs se séparera et formera le deuxième incarnation de la North American Soccer League, prévoyant de commencer à jouer en 2010.

Par coïncidence, 2009 a également été le début des Sounders de Seattle en MLS, la première d’une vague d’équipes d’expansion qui ont été arrachées à une ligue de division inférieure.

Ces deux événements ont été les étincelles d’une renaissance continue de la concurrence intense et des manœuvres entre différentes compétitions de football professionnel aux États-Unis. Nous avons vu des poursuites judiciaires, une ligue combinée de 2e division gérée par l’USSF, des alliances, des dizaines de clubs délocalisés, changer de ligue, faire une pause ou se replier complètement, et l’ensemble de la NASL a disparu à la suite de ce chaos.

Depuis 2009, un total de neuf (dix si vous incluez le Sacramento Republic FC qui a obtenu une place en MLS mais qui a ensuite vu l’offre s’effondrer), les organisations ont rejoint la MLS à partir d’une division inférieure. Seattle, Portland, Orlando, Cincinnati, Nashville et St. Louis (la propriété minoritaire de l’USL fait partie de l’offre de la MLS mais l’image de marque de l’équipe de l’USL n’a pas survécu) ont rejoint l’USL, tandis que Montréal, le Minnesota et Vancouver sont venus de la NASL (alors qu’ils n’ont jamais joué officiellement dans la ligue, les Whitecaps faisaient partie du groupe séparatiste TOA et étaient alignés avec la NASL au moment où ils ont progressé). C’est plus d’un tiers de la composition de la ligue. Mais la pratique consistant à élever des bases de fans éprouvées avec une image de marque établie a été un succès incontestable pour la ligue, alors qui peut les blâmer ?

Alors que la MLS cueillait à la main les fruits les plus mûrs des divisions inférieures, l’USL récoltait également des avantages indirects de la lueur au sommet de la pyramide. Le battage médiatique d’être potentiellement la prochaine équipe de l’USL à être «promue» en MLS a sans aucun doute rendu le terrain d’expansion au siège de l’USL plus efficace et a certainement facilité l’organisation du soutien des fans pour les nouvelles équipes. Cela, ainsi qu’un accord avec la MLS qui, en 2013, a amené des équipes de réserve dans la ligue, permettant à l’USL d’exploser en taille à plus de 30 équipes au maximum.

NASL n’a pas eu cette chance. Une combinaison de faux pas dans les choix d’expansion et de propriété, et l’animosité du public envers ses deux concurrents, s’est terminée par la fermeture effective de la ligue après la saison 2017, les clubs viables restants trouvant refuge dans l’USL ou la toute jeune 3e division National Independent Soccer Association ( CSNI). L’USL a en fait marqué un coup d’État vers la fin de la saison 2016 lorsque Tampa Bay et Ottawa ont annoncé qu’ils changeraient de camp, précipitant la disparition de la NASL. Et ils ont depuis débauché certaines des équipes les plus titrées de la NISA – le Miami FC, le Detroit City FC et les Oakland Roots.

En 2019, l’USL a lancé la League One, sa ligue professionnelle de 3e division, qui comprenait à l’époque plusieurs des équipes de réserve de la MLS. Mais en 2021, la MLS a bouleversé la relation entre les deux ligues en annonçant sa propre ligue de Division 3, MLS NEXT Pro (MLSNP), qui a été lancée au printemps dernier, retirant la majorité de leurs équipes de réserve du championnat et de la Ligue 1 de l’USL, et même arrachant les Rochester Rhinos indépendants (rebaptisés Rochester NY FC) loin de l’USL. Les côtés de réserve MLS restants dans l’écosystème USL finiront tous par migrer vers MLS NEXT Pro.

Désormais, l’avenir immédiat du paysage du football professionnel masculin est effectivement organisé comme une course à deux chevaux (la NISA essayant toujours de trouver sa place au niveau D3), les deux parties ne travaillant plus ensemble.

La bataille est lancée

La MLS et l’USL se retrouvent maintenant en concurrence directe pour les groupes de propriété, les globes oculaires et les dollars des sponsors à deux niveaux de la pyramide du football masculin aux États-Unis. Et elles sont également en compétition indirecte du côté des femmes.

Jetons un coup d’œil à chaque domaine où les deux ligues s’affronteront :

Division 3 hommes

C’est le conflit le plus important et le plus direct entre les deux au niveau de la Division 3. D3 peut sembler être de petites pommes de terre dans le grand schéma des choses, mais la friction entre League One et MLS NEXT Pro pourrait avoir un effet domino qui mène à des problèmes beaucoup plus importants sur toute la ligne.

Perdre les équipes de réserve MLS elles-mêmes au profit de MLS NEXT Pro est en fait un net positif pour l’USL. Ce sont des équipes qui personne ne va voir et ne sont par ailleurs pas pertinents en dehors des hyper-fans de la MLS intéressés à voir des joueurs en développement. Et l’USL a suffisamment d’équipes de qualité en D2 et en D3 pour survivre à la perte de tant d’équipes.

Mais MLS contrôle désormais entièrement une division professionnelle où ils peuvent cibler des groupes de propriétaires au-delà de ceux prêts à rejoindre immédiatement MLS. C’est pourquoi l’ajout de Rochester et la recherche d’ajouter de futurs “clubs indépendants” dans la ligue est un détail si important.

MLS n’arrêtera pas de se développer tant qu’elle pourra continuer à encaisser des chèques pour les frais d’expansion. MLS NEXT Pro les aide de deux manières sur ce front. Le premier est de l’utiliser comme pipeline direct pour les futures organisations MLS. MLS peut simplement dire aux investisseurs potentiels « Vous voulez faire partie de MLS ? Bien sûr. Créez d’abord une équipe dans (ou déplacez votre équipe existante vers) MLSNP, voyons comment cela se passe, et nous partirons de là. Cela pourrait même être un préalable difficile pour l’expansion future de la D1 (l’équipe MLSNP devenant éventuellement l’équipe de réserve plus tard). Ne vous méprenez pas, MLS NEXT Pro n’est pas seulement une ligue de développement pour les joueurs, elle deviendra une ligue de développement pour marchés.

La seconde est que si et quand la MLS décide finalement d’arriver à un plafond strict sur le nombre d’équipes dans la première division, l’effort d’expansion peut se recentrer entièrement sur la MLSNP. La MLS peut étoffer sa propre pyramide isolée de ligue mineure – peut-être même un jour en incluant la création d’une ligue de deuxième division.

L’USL a maintenant presque certainement perdu l’effet «train de battage publicitaire de l’expansion MLS» qui a stimulé bon nombre de leurs ajouts récents. Des équipes comme Orlando, Sacramento, Nashville et Cincinnati ont été à peu près lancées en USL et ont eu beaucoup de succès, explicitement sur la prémisse d’une future élévation en MLS.

Alors maintenant, au lieu d’être le lieu de départ privilégié pour la prochaine grande équipe d’expansion MLS, ils doivent rivaliser avec MLS NEXT Pro pour les marchés, les sites et les groupes de propriété. Nous avons déjà vu un concours à Spokane, WA en 2021 entre les deux ligues, et la semaine dernière, le Nashville SC a annoncé que son équipe de réserve en MLSNP serait placée non pas localement, mais à Huntsville, AL, prenant ainsi un marché solide sur le conseil d’administration pour l’USL.

Académies

La MLS et l’USL gèrent toutes deux des ligues d’académies de jeunes – MLS NEXT et USL Academy / Super Y League. Avec d’innombrables organisations faîtières de jeunes dans tout le pays, il s’agit moins d’un champ de bataille direct mais toujours important, les organisations de premier plan devant choisir à quelle tenue se lier. La MLS ajoute une ligue professionnelle à sa configuration, connectant sa structure d’académie directement à la première division, donne définitivement à la MLS un avantage en ce qui concerne les clubs de jeunes qui ne sont pas liés à une équipe professionnelle existante qui cherche la voie à suivre.

Le jeu des femmes

Le jeu féminin est l’endroit où il n’y a pas de confrontation directe, mais l’implication de la MLS et de l’USL pourrait encore causer de l’intrigue. La MLS n’a pas d’intérêts directs pour le football féminin, mais trois de ses groupes de propriétaires d’équipes (Houston, Portland et Orlando) possèdent des équipes de la National Women’s Soccer League (NWSL) sur leurs marchés. Deux organisations USL, Louisville et Caroline du Nord, possèdent également des équipes NWSL.

En plus de leur W-League amateur, en 2021, l’USL a annoncé la Super League, une ligue professionnelle féminine de Division 2 qui prévoit de se lancer en 2023 avec 12 équipes (aucune n’a encore été officiellement annoncée). Curieusement, DC United envisage apparemment de lancer une équipe dans cette liguecelui qui rivaliserait localement avec le Washington Spirit plus établi dans la NWSL (une équipe qui a actuellement un accord de partage de terrain au stade de DCU).

La Super League a également annoncé qu’elle prévoyait de jouer sur un calendrier automne-printemps, s’alignant mieux sur le calendrier international que la NWSL ne le fait actuellement (au moment de la rédaction de cet article, de nombreuses équipes de la NWSL étaient sans joueurs internationaux, car la ligue a joué à travers des tournois majeurs tels que l’Euro féminin, la W AFCON, le Championnat Concacaf W et la Copa América féminine).

Avec un calendrier plus convivial pour les joueuses, des salaires potentiellement compétitifs et quelques trébuchements / scandales récents de la NWSL, la Super League pourrait bouleverser le paysage du football professionnel féminin aux États-Unis si les pièces tombent d’une certaine manière. Cela vaut vraiment la peine de regarder où les tenues MLS en particulier choisissent de dépenser leur argent si/quand elles entrent dans le jeu féminin.

MLS vs USL : Fin de partie

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’avenir ? Cela signifie qu’USL pourrait très bien prendre des mesures audacieuses pour se différencier.

L’USL a fait de grands progrès depuis l’exode de la NASL sur des sujets tels que le parrainage et le streaming / la télévision (il a même récemment obtenu des notes plus élevées sur ESPN2 que les matchs nationaux de la MLS le même week-end). Mais c’est toujours une ligue qui dépend fortement des ventes de billets et des frais d’expansion pour assurer le bon fonctionnement des choses. Le crochet d’être peut-être un jour sélectionné pour passer à la MLS a suscité beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs et des fans au cours de la dernière décennie pour l’USL. Mais maintenant quoi ?

Avec la MLS construisant sa propre «ligue mineure» de style américain et peu d’espoirs réalistes qu’une équipe de l’USL soit élevée à la MLS de sitôt, la ligue doit absolument amplifier ce qui la rend différente. S’ils ne peuvent pas vendre aux investisseurs “pourquoi devrais-je mettre (ou garder) mon équipe ici?” et les fans sur “pourquoi devrais-je regarder et/ou acheter des billets ?”, les choses pourraient commencer à se dégrader assez rapidement. Mais ils doivent faire preuve de prudence.

L’USL a déjà annoncé publiquement le passage au calendrier européen et la mise en œuvre de la promotion interne et de la relégation du côté masculin comme moyens d’aller de l’avant. Ces types de changements, s’ils sont effectués intelligemment, pourraient non seulement solidifier l’USL, mais aussi l’élever sérieusement.

Mais ce sont aussi le genre de choses qui, si elles sont faites de manière imprudente, pourraient envoyer la ligue vers une spirale descendante vers le désastre. Un faux pas, ou une injection d’ego et de bravade inutiles dans l’équation pourrait être catastrophique non seulement pour la ligue, mais également pour de nombreux clubs. Oui, USL a fait plus de travail de base pour construire une infrastructure robuste et une base substantielle que NASL ne l’a jamais fait. Ils ont certainement marché plus de la promenade. Mais en tant que personne qui a traversé la NASL en s’effondrant sur elle-même et a perdu à la fois le club qu’elle aimait * et * son travail le même jour, cela s’annonce comme une période effrayante pour le jeu et pour tous ceux qui y participent. Si l’USL va trop loin, prend un risque de trop pour tenter de se démarquer, elle pourrait perdre une grande partie du terrain qu’elle a gagné.

Idéalement, il y a de la place pour tout le monde. La MLS obtient sa pyramide de développement et l’USL continue de croître et de prospérer dans son propre espace en tant que lieu de football “indépendant/authentique”, et tout le monde y gagne. Le chemin le plus sombre, où l’USL essaie (et échoue) de renverser le statu quo dans un effort effréné pour rivaliser, pourrait nous laisser avec seulement une poignée de tenues de ligue mineure et une nation de football bien pire qu’elle ne l’est maintenant.