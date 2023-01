MLS sur Pluto TV fermé alors que l’ère Apple commence

La MLS sur Pluto TV n’est plus. La chaîne gratuite proposant des jeux MLS, des faits saillants et des interviews a été fermée au début de l’ère Apple. Selon Pluto TV, la chaîne MLS n’est plus disponible.

Lancée à l’origine en 2019, la Major League Soccer a présenté la MLS sur Pluto TV comme “la première ligue sportive professionnelle à proposer une chaîne dédiée dans le cadre de l’offre de Pluto TV de plus de 100 chaînes en direct, linéaires et organisées”.

La chaîne MLS de Pluto TV était l’une des préférées des fans. Il offrait un accès gratuit en streaming aux rediffusions des jeux MLS, aux matchs classiques de la MLS, ainsi qu’à des interviews et des fonctionnalités.

Apple va remplacer la MLS sur Pluto TV

L’accord de la Major League Soccer avec Pluto TV a expiré fin 2022. La perte de Pluto TV est le gain d’Apple TV. Le Season Pass MLS d’Apple sera lancé le 1er février 2023. Et la saison MLS 2023 propose des rencontres révélatrices au cours des premières semaines de la saison.

Les abonnés Apple TV + peuvent obtenir le Season Pass MLS pour 12,99 $ par mois. Pour tous les autres, le Season Pass MLS coûte 14,99 $ par mois (ou 99 $ par saison).

Dans le cadre de l’accord de droits 2023-2032, il s’agit de la plate-forme dont les fans de MLS auront besoin au cours des dix prochaines années pour regarder les matchs de la MLS partout dans le monde. MLS Season Pass d’Apple TV couvre tous les jeux MLS sans interruption.

De plus, la plateforme comprend tous les matchs MLS NEXT et MLS NEXT Pro diffusés tout au long de la saison. Les utilisateurs ont accès à l’abonnement via pratiquement n’importe quel appareil utilisant l’application Apple TV.

Autres contenus de football sur le service gratuit de Pluto

La plateforme de streaming gratuite Pluto TV compte près de 50 millions d’utilisateurs mensuels. Propriété de Paramount (la même société qui possède CBS Sports et Paramount +), la perte de MLS signifie que beIN SPORTS XTRA est la seule chaîne de streaming spécifique au football disponible sur Pluto.

CBS Sports HQ est également disponible sur Pluto TV. Cependant, cette chaîne spécifique a une couverture de football très limitée.