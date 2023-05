MLS Season Pass vs autres services de streaming : une comparaison

À partir de 2023, le Season Pass MLS est le seul moyen pour les fans de regarder tous les matchs de la MLS. Que vous soyez un fan occasionnel ou un supporter inconditionnel qui ne manque pas un match de votre club préféré, MLS Season Pass est l’endroit où vous regarderez. Mais ce n’est pas la seule option de streaming de football disponible. Pour les fans de football occasionnels, nous avons préparé cette comparaison du Season Pass MLS afin que vous puissiez voir où vous en aurez le plus pour votre argent.

La MLS n’est pas la seule ligue avec un accord de streaming, mais c’est la seule où vous n’obtenez aucun autre contenu sportif avec. Ainsi, lorsque vous comparez des services, cela revient à ce que vous voulez. Plongeons-nous et voyons comment cela se compare à la concurrence.

Comparaison du Pass Saison MLS vs ESPN+

Passe de saison MLS ESPN+ Coût 14,99 $/mois ou 99 $/saison ;

12,00 $/mois ou 79 $/saison (pour les abonnés Apple TV+) ;

gratuit pour les abonnés 9,99 $/mois ou 99,99 $/an ;

12,99 $/mois (forfait Disney avec Disney+ et Hulu) Football en direct MLS, Leagues Cup, MLS NEXT Pro, MLS NEXT, MLS 360 whip-around show LaLiga, LaLiga 2, Bundesliga, 2 Bundesliga, Copa del Rey, DFB-Pokal, Belgian Pro League, USL Championship, USL League One, Eredivisie, FA Cup, English Championship, League One, League Two, Liga MX, Liga MX Femenil, Coupe d’Ecosse, matchs amicaux, etc. Sports supplémentaires N / A Tennis, sports motorisés, Ligue canadienne de football, crosse, NBA, WNBA, sports NCAA, jeux hors marché NHL, golf PGA, NFL, XFL, UFC, etc. Contenu additionnel Caractéristiques exclusives de l’équipe et de la ligue ESPN FC (quotidien), 30 pour 30 documentaires, grande variété d’émissions et de films (avec Disney Bundle)

ESPN est le poids lourd du monde de la diffusion sportive aux États-Unis, il n’est donc pas surprenant que la quantité de contenu disponible sur ESPN+ éclipse ce que la MLS a à offrir. Rien qu’avec la programmation de football, la quantité et la qualité d’ESPN sont stupéfiantes. Par exemple, au cours d’un mois donné, ESPN + propose plus de 2 000 événements en direct.

Et avec les documentaires supplémentaires (plus les films et les émissions avec le pack Disney), la valeur est assez difficile à battre.

Comparaison MLS Season Pass vs Paramount+

Passe de saison MLS Paramount+ Coût 14,99 $/mois ou 99 $/saison ;

12,00 $/mois ou 79 $/saison (pour les abonnés Apple TV+) ; gratuit pour les abonnés 4,99 $/mois ou 49,99 $/an (avec publicités) ;

9,99 $/mois ou 99,99 $/an (sans publicité) ;

11,99 $/mois ou 119,99 $/an (avec Showtime) Football en direct MLS, Leagues Cup, MLS NEXT Pro, MLS NEXT, MLS 360 whip-around show UEFA Champions League, Europa League, Europa Conference League, Serie A, NWSL & Challenge Cup, Super League féminine, Scottish Premiership, Scottish Championship, Scottish League Cup, Argentine Primera, Brasileirão, CONCACAF Nations League, AFC Champions League, Arnold Clark Cup, sélectionnez les matchs de l’US Open Cup, Golazo Network, Golazo whip-around show Sports supplémentaires N / A NFL, MMA Contenu additionnel Caractéristiques exclusives de l’équipe et de la ligue Grande variété d’émissions et de films

Paramount + n’est pas tout à fait ESPN +, mais le catalogue CBS des droits de diffusion du football ne cesse de s’agrandir. Ils sont, bien sûr, le foyer anglophone du summum du football de club, la Ligue des champions. Tous les matchs des clubs de l’UEFA sont disponibles sur Paramount+.

De plus, il y a la Serie A, la NWSL et la WSL, et les meilleures ligues sud-américaines. Et en plus des sports, vous obtenez un large catalogue d’émissions de télévision et de films. À 4,99 $/mois, c’est une valeur vraiment substantielle même si vous ne regardez jamais de film ou d’émission.

Récemment, le réseau CBS Sports Golazo, inclus dans l’interface Paramount + (mais également gratuit sur Pluto TV et l’application CBS Sports), a diffusé certains matchs de l’US Open Cup ainsi que des émissions quotidiennes telles que Morning Footy et Box 2 Box.

En dehors du football, le catalogue de films et d’émissions de Paramount + est très impressionnant, avec une grande variété de contenus parmi lesquels choisir, nouveaux et anciens.

Comparaison MLS Season Pass vs Peacock

Passe de saison MLS Paon Coût 14,99 $/mois ou 99 $/saison ;

12,00 $/mois ou 79 $/saison (pour les abonnés Apple TV+) ; gratuit pour les abonnés 4,99 $/mois ou 49,99 $/an (Premium avec publicités) ;

9,99 $/mois ou 99,99 $/an (Premium Plus, sans publicité) Football en direct MLS, Leagues Cup, MLS NEXT Pro, MLS NEXT, MLS 360 whip-around show Premier League, Coupe du monde, Coupe du monde féminine, certains matchs de l’USMNT et de l’USWNT (en espagnol), matchs à domicile de Chivas (en espagnol), chaîne de télévision Premier League 24h/24 et 7j/7 Sports supplémentaires N / A NFL et USFL, sports mécaniques, golf, MLB, Premiership rugby, World rugby sevens, courses hippiques, sports olympiques, WWE Contenu additionnel Caractéristiques exclusives de l’équipe et de la ligue Grande variété d’émissions et de films, chaîne NBC locale en direct (Premium Plus)

En ce qui concerne le football, Peacock a moins d’options, mais il peut avoir la plus grande plume de tous dans sa casquette avec la Premier League anglaise. Peacock propose également désormais des émissions en espagnol de certains matchs des équipes nationales des États-Unis. De plus, il aura une couverture en direct des Jeux olympiques d’été de 2024 depuis Paris, en France, ainsi qu’une couverture de tous les matchs de la Coupe du monde (en espagnol) et de la Coupe du monde féminine (en espagnol également).

Comme ESPN + et Paramount +, Peacock propose une large sélection de films et d’émissions de télévision.

En fin de compte, les consommateurs ont plus de choix que jamais en ce qui concerne les différents services de streaming. La concurrence est bonne. Souvent, cela dépend des ligues ou des équipes que vous suivez.