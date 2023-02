MLS Season Pass fait face à une concurrence féroce des services de streaming

MLS Season Pass est la dernière entreprise de streaming pour une ligue de football, mais elle fait face à une concurrence féroce de la part des autres fournisseurs de streaming qui diffusent du football.

ESPN + a la Bundesliga, la Liga, la FA Cup, le championnat et plus encore. Paramount+ est le diffuseur de la Serie A et des compétitions toujours populaires de la Coupe UEFA. Bien qu’avec moins de portefeuille, Peacock est le fournisseur exclusif d’un certain nombre de matchs de Premier League chaque semaine de match.

Toutes les offres et les prix peuvent s’accumuler pour les fans de football. Ceux qui ont coupé le cordon en cherchant à économiser de l’argent dépensent pour en regarder plus. C’est là que MLS Season Pass sur Apple pourrait trouver sa plus grande concurrence.

La concurrence sur les prix du Season Pass MLS

Le laissez-passer de saison MLS coûte 14,99 $ par mois. Bien qu’il comprenne tous les jeux MLS et le contenu des coulisses tout au long de la saison, il s’agit toujours de dépenses importantes.

D’une certaine manière, il est parfait pour le fan inconditionnel de la MLS. Il y a un contenu apparemment sans fin sur MLS Season Pass pour en savoir plus sur chacune des 29 équipes, leurs histoires et leurs meilleurs joueurs ou entraîneurs. En plus de cela, les fans reçoivent des émissions de télévision à domicile et à l’extérieur, des émissions de radio, des émissions en espagnol et même des émissions en français pour des matchs impliquant des équipes canadiennes.

Indépendamment de l’excellent contenu de la plate-forme, 14,99 $ par mois est toujours un montant important. Par exemple, considérez le prix des fournisseurs susmentionnés. ESPN + est proche de 9,99 $ par mois, mais il comprend bien plus que le football, qui est abondant en soi. Peacock et Paramount + coûtent chacun 4,99 $ par mois, soit un tiers du prix du Season Pass MLS.

Comprend tous les matchs MLS, MLS Cup, Leagues Cup, certains jeux MLS NEXT Pro + contenu exclusif Parcourir les offres

En termes de ce que cela vous apporte, ces trois diffuseurs n’ont pas la profondeur qu’offre le Season Pass MLS. Cependant, ils peuvent égaler, voire mieux, sur la largeur. Peu de gens peuvent rivaliser avec les milliers de jeux et de sports sur ESPN+. Deuxièmement, Paramount+ diffuse plus de 2 000 matchs de football par an. Ensuite, MLS Season Pass contient tous les matchs MLS, MLS Next, MLS Next Pro et Leagues Cup. Cela totalise plus de 900 jeux pour accompagner le contenu bonus. Peacock et NBC n’ont que la Premier League, mais cela représente toujours environ 180 matchs par an.

Attirer ou développer un public ?

Comme indiqué, couvrir tous les matchs de la MLS et avoir du contenu vidéo pour démarrer est excellent pour la ligue. Les fans, nouveaux ou existants, peuvent en savoir plus sur chacun des clubs, suivre leurs matchs et entendre les entraîneurs et les joueurs en un seul endroit.

Cependant, le prix de 14,99 $ par mois effrayera-t-il certains nouveaux fans potentiels ? Avec Paramount +, Peacock ou ESPN +, il y a une raison pour que les non-fans de football s’abonnent. Les deux anciens services ont des films et des émissions de télévision. ESPN + propose également des documentaires, mais se concentre sur une vaste bibliothèque de sports en direct.

Le Season Pass MLS est plus cher que chacun de ceux-ci. Il seul se concentre sur la Major League Soccer. Cet accord historique est un risque majeur pour la MLS et Apple. La saison commence le 25 février.