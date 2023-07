MLS Season Pass est une bonne nouvelle pour les commentateurs américains

Le lancement du Season Pass MLS en février 2023 a suscité l’enthousiasme des fans et des commentateurs. Le pass, qui coûte 14,99 $ par mois, donne aux abonnés un accès à tous les matchs MLS en direct et à la demande. C’est une aubaine majeure pour les commentateurs américains, qui ont longtemps été limités dans leurs possibilités de commenter les matchs de la MLS.

Au total, MLS a embauché environ 90 membres talentueux pour diffuser MLS Season Pass. Ceux-ci incluent tout le monde, des commentateurs aux présentateurs en passant par les analystes de studio et les co-commentateurs. Et c’est en anglais et en espagnol, ainsi qu’en français pour nos voisins du nord.

Auparavant, une grande partie de ces talents n’obtenaient pas de concerts réguliers d’une semaine à l’autre pour appeler des jeux.

Dans le passé, le seul moyen pour les commentateurs américains d’appeler les matchs de la MLS était de travailler pour une station de télévision ou de radio locale. Cela signifiait qu’ils étaient souvent limités à appeler des jeux qui étaient diffusés sur leur marché local. MLS Season Pass, cependant, donne aux commentateurs la possibilité d’appeler des matchs de toute la ligue. Il s’agit d’une excellente occasion pour les commentateurs de mettre en valeur leurs compétences et de se constituer un public national. Tout aussi important, il donne aux commentateurs américains l’occasion de perfectionner leur art et d’acquérir une expérience considérable. Cela peut également contribuer grandement à générer de meilleurs annonceurs américains.

Le Season Pass MLS change la donne

MLS Season Pass a également suscité l’enthousiasme des fans. Le pass donne aux fans la possibilité de regarder tous les matchs de la MLS sans avoir à souscrire à un forfait câble ou satellite. Il s’agit d’une économie majeure pour de nombreux fans, et cela leur permet de regarder leur équipe préférée, peu importe où ils se trouvent.

Le lancement du MLS Season Pass est une avancée majeure pour le football américain. Le pass donne aux commentateurs la possibilité d’atteindre un public plus large et donne aux fans la possibilité de regarder leur équipe préférée sans avoir à payer beaucoup d’argent. C’est un gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées.

Voici quelques raisons supplémentaires pour lesquelles le Season Pass MLS est une bonne nouvelle pour les commentateurs américains :

Cela donne aux commentateurs une chance de construire leurs marques et d’atteindre un public plus large.

Cela permet aux commentateurs d’appeler plus de jeux et d’améliorer leurs compétences.

Il fournit aux commentateurs un flux de revenus plus stable.

Dans l’ensemble, MLS Season Pass est une évolution positive pour le football américain. Cela donne aux commentateurs plus d’opportunités de travailler et de faire évoluer leur carrière. Cela donne également aux fans plus de façons de regarder le jeu qu’ils aiment.