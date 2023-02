MLS Season Pass avant-match, après-match, détails de contournement

L’année 2023 est un tout nouveau jeu de balle pour la Major League Soccer. Avec le lancement du Season Pass MLS, cela signifie de tout nouveaux spectacles d’avant-match, d’après-match et de coup de fouet pour les fans des équipes MLS. Tout cela fait partie du nouvel accord Apple-MLS. Et nous avons tous les détails.

Sans le talent, les nouveaux spectacles de MLS Season Pass ne seraient pas possibles. Jusqu’à présent, la ligue a embauché 80 membres talentueux allant des commentateurs aux co-commentateurs, des hôtes, des analystes et plus encore.

Tous les matchs en direct de la MLS et de la Coupe des Ligues sont produits dans les stades de la MLS, y compris les talents sur place, en utilisant une flotte d’unités de production pour produire une couverture simultanée jusqu’à 14 matchs chaque soir de match. La programmation en studio en direct est créée dans une installation de production récemment reconstruite à New York avec un trio de studios à la pointe de la technologie qui servent de plaque tournante centrale pour toute la programmation du studio MLS Season Pass.

Voici ce que la MLS a proposé pour 2023 et au-delà.

Avant-match MLS Season Pass : Compte à rebours MLS

Dans le passé, les contraintes de la télévision signifiaient parfois qu’il y avait peu ou pas de couverture d’avant-match en MLS. Cela se termine maintenant. Avec MLS Season Pass, où les matchs se déroulent principalement le samedi ou le mercredi soir, l’émission d’avant-match commence 30 minutes avant le coup d’envoi. Ainsi, par exemple, pour les matchs qui débutent à 19h30, heure locale (que ce soit dans les fuseaux horaires de l’Est, du Centre, des Montagnes ou du Pacifique), attendez-vous à 30 minutes de couverture d’avant-match avant le début de votre partie.

Débutant avec la saison 2023 de la MLS, l’émission d’avant-match s’intitule Compte à rebours MLS. Il existe une version en anglais et une autre émission d’avant-match en espagnol.

Sur les émissions en anglais, Jillian Sakovits et Andrew Wiebe sont les animateurs. Ils sont rejoints par les analystes Nigel Reo-Coker, Calen Carr, Shep Messing et Matt Doyle.

émissions en espagnol de Compte à rebours MLS présentent Tony Cherchi et Stefano Fusaro comme hôtes. Ils sont rejoints par les analystes Diego Valeri, Melissa Ortiz et Chelsea Cabarcas.

Spectacle coup de fouet : MLS 360

Avec les animateurs de l’émission Liam McHugh (de NBC Sports) et Kaylyn Kyle (de beIN SPORTS), la MLS a inventé son émission de fouet MLS 360. McHugh et Kyle sont accompagnés des analystes Sacha Kljestan et Bradley Wright-Phillips ainsi que de l’experte en règles Christina Unkel.

MLS 360 est le plus récent spectacle de fouet pour le football. Il sera similaire dans son concept aux populaires Goal Rush et The Golazo Show. Dans MLS 360il fournira des aperçus en direct de chaque match, afin que vous puissiez voir tous les objectifs et les incidents majeurs des jeux se produisant simultanément.

C’est le moyen idéal de regarder les matchs de la MLS si vous voulez simplement vous divertir et que vous ne vous intéressez pas à une équipe (ou à un match) en particulier.

Bien qu’il ne soit pas disponible en espagnol, le concept est facile à suivre pour les téléspectateurs de langue espagnole, tout comme les téléspectateurs de langue anglaise l’expérimentent lorsqu’ils regardent Zona Futbol en espagnol sur TUDN.

Après-match : récapitulation de la MLS

Dernier point mais non le moindre, le Résumé de la MLS diffusé pendant 30 minutes après la fin du match, vous apportant l’analyse ainsi que des interviews d’après-match avec les joueurs et les entraîneurs. La couverture sera disponible en anglais et en espagnol.

Pendant la saison, nous pouvons nous attendre à ce que presque tous les matchs du samedi soir commencent à 19h30, heure locale. Cela fera 29 samedis soirs tout au long de la saison régulière et six mercredis soirs. Attendez-vous donc à ce que les émissions d’après-match de la côte Est soient diffusées environ de 21 h 30 à 22 h HE. Et ensuite, les derniers matchs de la côte du Pacifique auront une couverture de synthèse d’après-match environ entre 21h30 et 22h PT. Cependant, MLS Season Pass n’a aucune contrainte de temps. Donc, s’il y a un énorme sujet de discussion après un match, la couverture peut durer plus de 30 minutes.

Les animateurs et analystes de Résumé de la MLS sont les mêmes que Compte à rebours MLS (voir au dessus Compte à rebours MLS section).

Nous sommes au bord d’un chapitre passionnant de l’histoire de la diffusion du football aux États-Unis. Imaginez si votre ligue préférée, quelle que soit la ligue, recevait une table rase, pour créer son propre spectacle d’avant-match, d’après-match et de tour de passe-passe. À quoi cela ressemblerait-il ?

Avec MLS Season Pass, la couverture d’avant-match et d’après-match de la MLS commence le 25 février. Cela inclut également le spectacle de fouet, qui sera disponible gratuitement (avec les jeux) pendant le week-end d’ouverture.