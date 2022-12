MLS remporte des accords de télévision linéaire avec FOX et Univision

Alors que la Major League Soccer a un accord de streaming massif, MLS a également acquis les droits TV linéaires de FOX et Univision. Les entités ont annoncé un accord de quatre ans, même si l’accord de streaming de MLS avec MLS Season Pass sur Apple est un accord de 10 ans.

Les chaînes de FOX Sports, à savoir FOX, FS1 et FOX Deportes, proposent des diffusions télévisées exclusives en anglais et en espagnol d’une moyenne de 34 matchs de la saison régulière et de huit matchs des éliminatoires de la Coupe MLS chaque saison. Il en va de même pour la finale de la Coupe MLS. La maison de télévision linéaire de cela pour les quatre prochaines années est FOX pour les émissions en anglais et FOX Deportes pour l’espagnol.

Visiblement, Univision ne fait pas partie de l’accord avec les jeux MLS. Cependant, cela ne signifie pas que les équipes MLS quittent complètement le canal. Au lieu de cela, les matchs de la Coupe des ligues, qui impliquent toutes les équipes MLS et Liga MX, ont une maison linéaire en espagnol sur Univision. Certains jeux sont également disponibles sur UniMás et TUDN.

Pour la couverture de la Coupe des ligues en anglais, les chaînes de FOX ont des diffusions linéaires de ces matchs. Les chaînes linéaires diffusent 10 phases de groupes, quatre huitièmes de finale et deux huitièmes de finale. Notamment, la finale de la Coupe des ligues n’a pas de couverture télévisée linéaire en anglais. Au lieu de cela, cela est disponible exclusivement via le Season Pass MLS.

Bien entendu, tous les matchs de la MLS et de la Coupe des ligues sont disponibles en streaming à partir du Season Pass MLS d’Apple. Cela vient à un prix de 14,99 $ par mois ou 99 $ par saison.

C’est un avenir incertain pour la Major League Soccer. Il n’a plus de jeux sur ESPN, une maison pour la ligue depuis sa création. De plus, le manque d’Univision est la première fois qu’il ne fait pas partie de l’accord spécifique à la MLS depuis 2007. Désormais, tous les matchs de ligue réels à la télévision passent par FOX.

Comme indiqué, chaque saison régulière compte 34 matchs sur FOX, FS1 ou FOX Deportes. De plus, 15 de ces matchs de saison régulière sont diffusés sur la chaîne FOX, qui est une chaîne OTA. De plus, il y a huit matchs des éliminatoires de la Coupe Audi MLS sur ces trois chaînes. Cependant, la MLS a eu des discussions sur la modification de sa structure des séries éliminatoires, portant le nombre total de matchs à ce qui pourrait être supérieur à 30 d’ici la saison à venir. Par conséquent, il n’y aurait qu’un quart des jeux disponibles pour les téléspectateurs linéaires.

