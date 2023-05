Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé MLS : Quand le battage médiatique ne correspond pas à la réalité, est présenté par Sling.

Nous couvrons une gamme de sujets, y compris la course au titre de Bundesliga, la bataille de relégation en Premier League, le manège des managers à travers l’Europe et d’autres sujets. Mais vous, les auditeurs, continuez à nous faire revenir pour parler du Season Pass MLS et de la Major League Soccer, dans leur ensemble. Nous avons reçu une avalanche de commentaires sur le Season Pass MLS, que nous partageons dans l’émission. Cela a soulevé des sujets tels que l’objectif à long terme de la Major League Soccer après avoir terminé l’expansion de la ligue, et si la ligue doit être plus réaliste quant à sa place dans le paysage du football (et du sport).

D’autres sujets abordés sur le podcast incluent le déclin de Leicester City, ce que nous aimons de la MLS 360, si la Bundesliga peut devenir plus populaire sur ESPN+ si le Borussia Dortmund remporte le titre, ainsi que d’autres sujets. Cela inclut le nombre de visionnages pour les débuts de MLS 360 sur YouTube le week-end dernier, et ce que les chiffres signifient pour ceux qui sont intéressés.

Cet épisode est à la mémoire du défunt père de Kartik Krishnaiyer, qui est malheureusement décédé le vendredi 19 mai. DÉCHIRER.

MLS : hype vs réalité

