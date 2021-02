La MLS a annoncé qu’elle avait une fois de plus prolongé sa date limite pour négocier une nouvelle convention collective (CBA) avec la MLS Players Association (MLSPA) de 24 heures jusqu’à 23 h 59 HE le 5 février.

L’extension est la deuxième accordée par la MLS la semaine dernière après que la ligue a déclaré le 29 janvier qu’elle prolongerait les discussions jusqu’à 23 h 59 HE le 4 février. La MLS a déclaré que si un accord n’était pas conclu d’ici là, il serait résilié. l’ABC et verrouiller les joueurs. Mais avec les deux parties bloquées dans les négociations, la décision a été prise de poursuivre les pourparlers.

Un communiqué de la MLS disait: « La Major League Soccer et la MLSPA continuent de se rencontrer quotidiennement pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la Ligue en 2021 et au-delà. Bien que nous n’ayons pas finalisé une nouvelle convention collective et restons séparés sur certains points clés questions, les discussions de cette semaine ont été productives et nous avons fait des progrès.

« Puisque les négociations ont atteint un stade avancé, la Ligue a prolongé la période de négociation de 24 heures pour offrir toutes les occasions de finaliser un accord avant 23 h 59 HE le 5 février. »

Le principal point de friction a été l’insistance de MLS pour que la CBA soit prolongée de deux ans jusqu’en 2027. Cela aurait pour effet de retarder la hausse de l’indemnisation qui accompagne généralement une nouvelle CBA. Plus important encore, une telle extension fournirait à la ligue une distance considérable par rapport à la Coupe du monde 2026 – co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique – et enlèverait un poids considérable à la MLSPA pour négocier des conditions améliorées à l’approche de le tournoi et les années suivantes.

La semaine dernière, la MLSPA a proposé de prolonger la durée de l’accord d’un an jusqu’en 2026, de réduire le plafond salarial chaque année de 2022 à 25, ainsi que de réduire le pourcentage de revenus provenant des droits de télévision en 2024 à 12,5%. En contrepartie, la MLSPA a demandé que le seuil de libre agence en 2025 et 2026 soit abaissé à 23 ans et quatre ans de service. Le seuil actuel est de 24 ans et cinq ans de service. Dans l’ensemble, l’offre s’élève à 53 millions de dollars en concessions pendant la durée de l’ABC.

Des sources disent à ESPN qu’en début de semaine, les joueurs ont autorisé le comité de négociation du syndicat à ouvrir de nouveaux points de négociation dans le but d’extraire des concessions supplémentaires du MLS.

MLS recherche entre 100 et 110 millions de dollars de concessions auprès de la MLSPA.

La menace d’un lock-out est venue après que le MLS a rouvert les négociations de l’ABC en invoquant un force majeure clause de retour le 29 décembre en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 en cours. En raison de la lenteur du déploiement du vaccin COVID-19, la MLS estime qu’elle envisage une autre année avec peu ou pas de fans dans les gradins. Compte tenu de sa dépendance à l’égard des revenus du jeu, MLS estime que ses finances seront gravement affectées et pense que les joueurs devraient supporter certains des sacrifices.

Le syndicat a rétorqué que l’approche du MLS aux négociations n’était pas faite par nécessité financière mais plutôt par opportunisme financier. La MLSPA a fait 150 millions de dollars de concessions au cours de la durée de l’accord lors de la signature de la dernière CBA en juin dernier.

L’invocation de la force majeure clause ouvrait une fenêtre de 30 jours pour que les deux parties négocient une ACA révisée. Parce qu’un accord n’a pas été conclu dans cette fenêtre, les deux parties auraient pu annuler l’ABC.

En janvier, la MLS a annoncé que les camps d’entraînement avant la saison régulière 2021 commenceraient le 22 février. La saison régulière devrait débuter le 3 avril.