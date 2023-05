MLS Power Rankings : Philly fermement de retour sur la bonne voie

Après un début lent en 2023, l’Union de Philadelphie retrouve la forme qui l’a mené à la finale de la Coupe MLS l’an dernier. Isaiah J. Downing – USA TODAY Sports

Ce fut une semaine record pour les équipes en bas du classement MLS. Les deux dernières équipes de l’Ouest, le Sporting Kansas City et le LA Galaxy, ont remporté des victoires confortables. Dans l’Est, trois des quatre derniers ont gagné alors que les Red Bulls de New York, le Chicago Fire et le Charlotte FC ont tous ajouté trois points au grand livre.

La MLS n’est peut-être pas tout à fait le bastion de la parité qu’elle était autrefois. Les grandes équipes ne trébuchent plus comme elles le faisaient auparavant et la Coupe MLS revient de plus en plus à l’une des meilleures équipes, mais le milieu et le bas de la ligue sont toujours gratuits pour tous.

Alors qui est en haut, au milieu et en bas cette semaine ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Classement précédent : 1

Les Black and Gold ont peut-être montré qu’ils étaient humains en glissant finalement la semaine dernière, mais ce sont toujours des humains exceptionnels, alors ils ont rebondi en écrasant RSL cette semaine. Ils roulent à nouveau.

Classement précédent : 3

Fredy Montero, Clint Dempsey, Obafemi Martins, Jordan Morris, Nicolás Lodeiro, Paul Rothrock. OK, Rothrock n’a peut-être pas écrit son nom sur la liste des légendes des Sounders avec son vainqueur à la 87e minute à Houston, mais le compagnon de la ligue inférieure a signé à Seattle de MLS NEXT Pro sur un prêt à court terme nous a donné un moment pour nous souvenir .

Classement précédent : 4

Un week-end de congé avant une semaine de deux matchs est un excellent moment pour un congé.

Classement précédent : 2

Latif Blessing est-il intervenu lorsque Noel Buck a marqué ? Tout le monde en bleu Revs a dit « non » et tout le monde en rose Miami a dit « oui ». Malheureusement pour les visiteurs, les arbitres sont passés au rose et la Nouvelle-Angleterre a pris un L.

Classement précédent : 5

NSC est bon, alors ils ont laissé DC avec un point malgré leurs performances décevantes, mais s’ils veulent vraiment être un concurrent, ils doivent trouver un moyen de créer des opportunités de transition.

Classement précédent : 8

Il n’y a aucune raison de tirer la sonnette d’alarme après un quatrième match consécutif sans victoire. L’équipage a de retour Cucho Hernández, qui avait l’air formidable avec deux passes décisives contre Orlando, et tout ce qui a séparé Columbus d’une victoire méritée était le moindre coup de chance.

Classement précédent : 6

City n’allait jamais conserver sa forme de début de saison, mais une victoire depuis le 25 mars est plus qu’une petite source d’inquiétude. Cette semaine est venue avec le sel supplémentaire de perdre contre Chicago.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Classement précédent : 12

L’Union a fait un passage surprise à un 3-5-2 dans le Colorado et cela a fonctionné. Ils avaient l’air à l’aise et ont mis fin à la séquence sans défaite des Rapids, se livrant même à une bagarre en fin de match qui a conduit à quelques cartons rouges. Il semble que Philly soit de retour sur la bonne voie.

Classement précédent : 7

Les Quakes ont été bien meilleurs cette saison et ont des performances très impressionnantes, mais aucune d’entre elles n’a été loin de la Bay Area, restant sans victoire sur la route. Se faire jouer hors du terrain par le Galaxy a peut-être été leur pire performance à ce jour.

Classement précédent : 9

La semaine dernière, Josef Martínez a battu Atlanta. Cette semaine, Justin Meram en a mis deux devant eux. Les Five Stripes doivent arrêter de jouer contre d’anciens joueurs.

Classement précédent : 11

Jesús Ferreira ne reçoit pas le même battage médiatique qu’il était en route pour sa campagne de 18 buts il y a un an, mais après avoir marqué le vainqueur à la 89e minute contre Austin, il est sur le point de marquer 18 autres buts cette année.

Classement précédent : dix

La séquence de huit matchs sans défaite des Caps est terminée après une défaite à Portland. Perdre un concours de la Coupe Cascadia fera mal, mais probablement plus blessant, ce sont tous les matchs nuls de cette séquence sans défaite. Ils auraient probablement dû avoir plus de trois victoires dans ces huit résultats.

Classement précédent : 13

Les Loons n’étaient pas aussi mauvais que le score l’indiquait dans leur défaite 3-0 contre SKC, mais ils ont accordé un but sur un coup arrêté, ont abandonné une transition bon marché pour un autre et se sont endormis pour un troisième. Oh, et Jeong Sang-Bin a écopé d’un faible penalty. Ce n’était pas une bonne journée.

Classement précédent : 14

Comme Hector Herrera va, allez donc le Dynamo. Samedi, il est allé au vestiaire avec un carton rouge et Houston est rentré tard perdant contre Seattle.

Il n’y a pas de honte à perdre contre Seattle, mais concéder un vainqueur à la 87e minute fera mal à Houston. Thomas Shea – USA TODAY Sports

Classement précédent : 16

La séquence sans défaite des Rapids est terminée après être tombé à Philadelphie, mais ils n’ont pas mal joué du tout et auraient probablement dû prendre au moins un point. Parfois, les choses ne vont pas dans votre sens, mais quand vous êtes une équipe solide, ce n’est pas une raison pour paniquer. Le Colorado ne devrait pas paniquer.

Classement précédent : 15

Le TFC a eu beaucoup de matchs nuls impressionnants plus tôt cette saison, mais ils n’ont que deux victoires sur la campagne et ont laissé Montréal prendre le dessus dans le championnat canadien Classique Cette fin de semaine. Le plus préoccupant est peut-être le grand nombre de joueurs blessés qui rendront difficile de renverser la vapeur.

Classement précédent : 19

Pas de Christian Benteke ? Aucun problème. DC avait un Kristian Fletcher, 17 ans, pour nourrir Theodore Ku-Dipietro, 21 ans, pour l’égalisation et remporter un match nul impressionnant contre Nashville.

Classement précédent : 17

Les buts de leur joueur désigné, Ercan Kara, et du choix de repêchage recrue, Duncan McGuire, ainsi que beaucoup de chance ont suffi pour voler un point à Columbus.

Classement précédent : 21

Les Timbers ont battu les Caps pour maintenir leur bonne forme, et même si ce n’est pas une coïncidence si les résultats ont suivi l’amélioration du jeu d’Evander, la plus grande différence se situe à l’arrière. Leur défense qui fuit a commencé à colmater quelques trous et à ne pas demander au gardien Aljaz Ivacic de les sauver match in, match out.

Classement précédent : 20

Gerhard Struber out, une victoire sur NYCFC in.

Classement précédent : 18

Garder le ballon n’est pas un problème pour les Pigeons. C’est ainsi qu’ils se créent des occasions lorsqu’ils ont le ballon qu’ils n’ont pas encore compris. Signer un n ° 9 cet été serait d’une grande aide, mais en attendant, ils obtiennent 68% de possession de balle, aucun but et regardent les Red Bulls peindre New York en rouge.

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Classement précédent : 23

Le premier match du Fire sous la direction du patron par intérim Frank Klopas a offert le meilleur match de la saison de Xherdan Shaqiri et une victoire lors de leur tout premier match contre Saint-Louis.

Classement précédent : 22

Austin n’a qu’une seule victoire en six matches à domicile, et la défaite de samedi a peut-être été la plus difficile à ce jour. Ils sont tombés à Dallas sur un but à la 89e minute et restent sans victoire contre leurs rivaux en six matches de saison régulière. Cette victoire en séries éliminatoires fait de plus en plus de poids.

Classement précédent : 25

Les fans de Charlotte ont été formidables toute la saison malgré les difficultés de la Couronne, donc le grand contingent itinérant qui a rempli une section bleue à Atlanta méritait absolument la joie de voir son équipe remporter la victoire contre ses rivaux.

Classement précédent : 26

De six défaites consécutives à trois victoires consécutives, la dernière contre la Nouvelle-Angleterre, l’Inter cherche à jouer sans Gregore, et Josef Martínez trouve une forme qui lui donne un coup de poing bien nécessaire.

Classement précédent : 27

On aurait dit que Montréal avait perdu il y a un mois, mais maintenant, ils ont quatre victoires consécutives de 2-0, et le Canadien de samedi Classique gagner contre Toronto compte comme deux victoires dans leur cœur.

Classement précédent : 28

Greg Vanney était-il sur la sellette contre San Jose dimanche ? C’est difficile à dire, mais c’était beaucoup plus cool après que Dejan Joveljić se soit précipité sur le banc lors d’une fabuleuse célébration de buts qui a conclu la Californie. Classique gagner.

Classement précédent : 24

RSL s’est fait fumer par LAFC, ce qui n’est pas choquant, mais le problème à Salt Lake reste la défense. Ils ont accordé le plus de buts dans la ligue et les chiffres sous-jacents ne suggèrent pas de malchance. Ils ont une défense qui doit être réparée dès que possible.

Classement précédent : 29

Il a fallu 10 matchs au Sporting pour obtenir sa première victoire, et maintenant ils ont des victoires consécutives. L’excuse de blessure pour leurs luttes au cours des 14 derniers mois semble beaucoup plus valable après leur 3-0 contre le Minnesota.