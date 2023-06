MLS Power Rankings: Philly est l’un des meilleurs de la ligue – encore une fois

L’Union de Philadelphie est de retour près du sommet de notre classement MLS Power après avoir récolté quatre points la semaine dernière. Nathan Ray Seebeck – USA TODAY Sports

Bienvenue à l’été en MLS, où les semaines de deux matchs démarrent, la température et l’humidité sont étouffantes, les joueurs clés sont absents à la Gold Cup et la Coupe de la Ligue approche. Oh, et la fenêtre de transfert s’ouvre dans moins de deux semaines.

Cette ligue ne donne tout simplement pas aux équipes un moment de stabilité. Chaque fois que vous pensez que vous trouvez un rythme et que vous avez une base solide, la ligue, le calendrier, les internationaux ou Mère Nature (elle a réussi avec un report de match et un retard cette semaine) vous frappent sur les fesses et vous disent d’obtenir revenir sur un tout autre pied.

Alors, qui gère le mieux l’été en MLS ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Classement précédent : 1

Les Garys ont battu Toronto mais se sont ensuite fait fumer par DC, 3-0, pour leur deuxième défaite de la saison. L’autre? 5-1 aux mains de St. Louis en avril. Cincy ne se fait pas battre souvent, ce qui compte vraiment, mais quand ils le font, ils se font mal battre.

Classement précédent : 4

Non seulement l’Union méritait un point sur sa performance à Orlando, mais la frappe de José Martinez devrait valoir deux buts. Le suivre avec une victoire tranquille 4-1 contre Miami est le travail léger d’une équipe qui est à nouveau très clairement parmi les meilleures de la ligue.

jouer 1:01 ‘Mon Dieu!’ Jose Martinez marque un but à couper le souffle pour Philly Le premier but de Jose Martinez en MLS est un entraînement spectaculaire à longue portée à 35 mètres.

Classement précédent : 2

Une paire de matchs à l’extérieur en une semaine n’est jamais facile, mais deux défaites et aucun but est un problème. La fenêtre de transfert est sur le point de s’ouvrir et les Yotes ont une place DP ouverte. Faisons entrer ce numéro 9 et transformons cette très bonne équipe en une très grande équipe.

Classement précédent : 3

Ils ont suivi la victoire de retour de la semaine dernière contre SKC avec une victoire contre Seattle. La gueule de bois de la Concacaf Champions League est enfin terminée, non ? Peut être pas. Vancouver les a battus trois fois à Los Angeles et tout d’un coup, les Noirs et Or sont de retour dans un fossé.

Classement précédent : 6

Nous pensions que l’équipe de Wilfried Nancy s’améliorerait progressivement au fil de la saison, et avec une séquence de cinq matchs sans défaite – la dernière en date étant une formidable victoire contre Nashville – c’est exactement ce qui semble se produire.

Classement précédent : 5

« C’est la meilleure chose que j’ai pu retirer du match, que nous avons quitté le terrain avec trois points lors d’une soirée où nous n’avons pas bien joué. L’année dernière, nous avons souvent perdu ces matchs. »

Bruce Arena a assez bien résumé la performance des Revs contre Toronto, mais il a laissé de côté la performance héroïque des apiculteurs de la Révolution.

Classement précédent : 7

City a été battu à Salt Lake, puis a rebondi avec une victoire contre San Jose pour les placer en tête de l’Ouest, mais ils ne tiennent cette place que d’un cheveu. Ils sont huitièmes dans l’Ouest en xG contre par 90, ce qui n’augure rien de bon pour la seconde moitié de la saison, mais ces points qu’ils ont encaissés en première mi-temps ne vont nulle part, donc une place en séries éliminatoires pour la saison d’expansion les attend toujours. .

Classement précédent : 9

Une défaite contre LAFC et un match nul contre Orlando ont vu un but combiné dans les 180 minutes, et maintenant les Sounders sont sur le rythme pour leur moins de buts marqués – et le moins de buts accordés – dans l’histoire du club.

Classement précédent : 8

Les Five Stripes peuvent annuler le shellacking 4-0 aux mains de RBNY. Les dieux du football, pour des raisons qu’eux seuls peuvent comprendre, ont fait en sorte que les Red Bulls les possèdent jusqu’à la fin des temps. Mais faire match nul à Atlanta contre une équipe du NYCFC qui est terrible à l’extérieur ? Il n’y a aucune excuse pour celui-là.

Classement précédent : 12

Le problème des Caps toute la saison a été de transformer tout leur jeu et leurs chances en buts, alors que s’est-il passé lorsqu’ils sont allés à LAFC? Ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions mais ont tout de même marqué trois buts. C’est un sport stupide et un excellent trois points pour Vancouver.

Classement précédent : dix

Le Dynamo a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison à San Jose, puis l’une de ses pires lors d’une défaite face à Austin. Ils souhaiteraient probablement pouvoir retourner ces deux-là.

Classement précédent : 11

Tomber à domicile contre Saint-Louis n’est pas la pire chose au monde. Après tout, les Quakes ont finalement dû perdre un match à domicile. Le problème est de savoir s’ils peuvent se permettre ne serait-ce qu’une seule défaite à domicile compte tenu de leurs difficultés sur la route, comme cela a été montré lorsqu’ils se sont fait tremper à Houston en milieu de semaine.

Classement précédent : 14

Devoir aller d’Orlando en milieu de semaine à Seattle le week-end est le travail d’un planificateur cruel, mais c’est ce que les Lions ont obtenu, et ils l’ont bien géré. Leur match nul contre Philadelphie était plus que mérité, et ils auraient sans doute pu battre les Sounders. Le saut qu’ils ont obtenu du retour de Facundo Torres était évident et, bien que leurs résultats soient encore médiocres, il y a suffisamment de signes là-bas pour qu’il soit vraiment facile de croire qu’Orlando fait une course en seconde période.

Classement précédent : 13

C’est déjà assez grave de se faire écraser par un rival, comme Dallas l’a fait par Austin, mais un retard météorologique a repoussé le match de deux heures, alors le Toro dû s’asseoir et attendre de se faire botter les fesses. Difficile.

Le FC Dallas n’a pas répondu à l’Austin FC dans la capitale du Texas, s’inclinant 3-0 face à un club de troisième année. Scott Wachter – USA TODAY Sports

Classement précédent : 15

Emanuel Reynoso est revenu dans la formation de départ et sur la feuille de match, et il aurait remporté la victoire sans le dernier buteur de Justen Glad. Les choses vont dans la bonne direction pour les Loons.

Classement précédent : 19

DC détient l’une des meilleures victoires de toutes les équipes cette saison après avoir dominé Cincy 3-0. C’est à cela que ressemble la vision de Wayne Rooney pour le club.

Classement précédent : 16

Des matchs à domicile contre Chicago et le NYCFC et un seul point à marquer ? Ouf. Signature de Miguel Araujo sera un coup de pouce à l’arrière, mais ils ont besoin d’encore plus d’aide à l’avant.

Classement précédent : 17

SKC a eu une semaine de deux matchs, et ils ont à peine la profondeur nécessaire pour gérer un match par semaine. Un match nul contre le Galaxy et une défaite contre Chicago en ont été le résultat.

Classement précédent : 20

Peu importe si c’est une bonne ou une mauvaise saison, qui est l’entraîneur ou ce que font les stars. RBNY battant Atlanta est inévitable. Si seulement on pouvait en dire autant de battre une équipe comme Charlotte à domicile.

Classement précédent : 18

Les défaites contre Cincy et la Nouvelle-Angleterre ne leur ont pas seulement coûté des points indispensables, elles ont également coûté son travail à Bob Bradley. Godspeed à Terry Dunfield essayant de ramener la paix dans ce vestiaire.

Classement précédent : 23

Gagner à Saint-Louis ? Travail facile pour la machine routière qu’est Real Salt Lake. Obtenir un match nul contre le Minnesota à domicile est en quelque sorte le résultat le plus surprenant, mais le faire par le biais d’une balle Justen Glad à la 98e minute lors de sa 200e apparition? C’est spécial.

jouer 0:58 Justen Glad joue le héros du Real Salt Lake avec égalisation Justen Glad enterre le but égalisateur à la 98e minute pour le Real Salt Lake.

Classement précédent : 25

Jouer 180 minutes contre Nashville et Charlotte et ne pas accorder un seul but ? Le CFM continue de faire de petits pas en avant, et ils ont un gardien de but local en la personne de Jonathan Sirois qui fait des pas de géant.

Classement précédent : 21

Condoléances à tous ceux qui ont regardé les Rapids et Galaxy jouer sans but.

Classement précédent : 26

Deux matchs, deux victoires, tous les deux sur la route ! Ce fut la meilleure semaine du Fire depuis des lustres, au grand dam de Portland et de Kansas City.

Classement précédent : 24

Les matchs nuls à Atlanta et à Portland, avec ce voyage à travers le pays en une semaine de deux matchs, sont impressionnants, mais les Pigeons restent sans victoire loin des cinq arrondissements cette saison.

Classement précédent : 28

Austin n’a pas seulement remporté une paire de victoires dominantes 3-0, ils l’ont fait contre Dallas et Houston. Au moins jusqu’à cette semaine, le Texas est Vert.

Classement précédent : 22

La Couronne a joué une excellente première mi-temps au New Jersey, mais la deuxième mi-temps là-bas et le match à domicile contre Montréal laissaient beaucoup à désirer. Pourtant, deux points ne sont pas les pires résultats d’une semaine inégale.

Classement précédent : 27

Le Galaxy a presque gagné deux fois la semaine dernière, mais ils ont concédé tardivement à SKC et n’ont pas pu trouver le fond du filet contre le Colorado, alors ils n’ont pris que deux points. Ajoutez une blessure potentiellement fin de saison à Martin Cáceres et la saison pas bonne, très mauvaise du Galaxy ne semble pas vouloir se retourner.

Classement précédent : 29

Croisons les doigts Lionel Messi ne regardait pas leur défaite 4-1 contre Philly.