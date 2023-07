MLS Power Rankings: les tours augmentent pour mettre la ligue en état d’alerte

Le doublé de Ian Harkes contre DC United a aidé à offrir une victoire catégorique à la New England Revolution. (Photo de Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images)

Saluez tous notre nouveau suzerain, la Coupe des ligues. Le premier tournoi annuel entre les clubs MLS et Liga MX est arrivé, forçant une pause d’un mois dans la saison régulière MLS. Mais avant d’en arriver à la nouvelle compétition et aux tout nouveaux débats, certainement pas bien usés, sur la question de savoir si la MLS a vraiment rattrapé le retard sur la Liga MX, ce qu’elle dit sur la culture du football américain, les divisions de la foule et, à la base, si c’est un jeu valable. tournoi du tout, nous avons eu une semaine bien remplie de jeu MLS.

Qui a brillé ? Qui est reconnaissant d’avoir une pause et de se regrouper dans un mois ? Classons les équipes alors que la saison régulière prend une pause :

Classement précédent : 1

Les Garys ne scintillaient pas contre RBNY, mais une victoire est une victoire et la façon dont ils ont démantelé Nashville était une déclaration. Lorsque l’attaque est fluide, il ne fait aucun doute qui est la meilleure équipe de la ligue.

Classement précédent : 4

Un petit dérapage nous a amenés à nous demander si la renaissance de l’Union était de l’or des fous, mais la façon dont ils ont rejeté Nashville et NYCFC la semaine dernière nous a ramenés dans le train de Philly. Cette équipe a encore un peu plus à faire, mais c’est un concurrent de bonne foi.

Classement précédent : 3

Si rien d’autre, l’équipage offrira du divertissement. La façon dont Lucas Zelarayan a mené un combat de 2-0 pour revenir au niveau à Portland était passionnante, mais cela ne signifiait pas grand-chose pour Columbus quand ils ont concédé un vainqueur tardif. Cela a certainement rassasié les neutres, cependant.

Classement précédent : 2

Si la semaine dernière était un test pour NSC, ils ont échoué. Philly et Cincy sont une paire brutale d’adversaires pour une équipe en une seule semaine, mais ils ont eu leur chance contre deux des meilleurs de l’Est et, pour citer le comte Adhemar de A Knight’s Tale, « Vous avez été pesé, vous avez été mesuré et tu as été pris en défaut. » Espérons qu’ils reviennent après la Coupe des Ligues en ressemblant à William Thatcher.

Classement précédent : 7

Les Revs ont battu Atlanta en 10 minutes, puis Ian Harkes a mis DC à l’épée. Personne ne s’attend à ce que Harkes marque deux buts par match, mais s’il va être une menace constante en faisant des courses en profondeur, cette équipe de la Nouvelle-Angleterre est devenue beaucoup plus effrayante.

Classement précédent : 6

Se faire exploser par LAFC était difficile, mais ils avaient le médicament parfait qui les attendait – un match contre Miami. C’était exactement aussi bien que ce à quoi vous vous attendiez.

Classement précédent : 5

Quand tu regardes les Sounders, tu passes beaucoup de temps à penser « putain, cette équipe est bonne ». Le début de leur match contre Dallas était l’un de ces moments. Le problème est qu’ils n’ont obtenu qu’un seul but à montrer et qu’ils se sont effondrés jusqu’à la fin pour un match nul. Cela est venu après une défaite contre San Jose, donc ce fut une semaine difficile et a souligné pourquoi cette équipe a si désespérément besoin de retrouver la santé. Les semaines de deux matchs sont si difficiles pour eux en ce moment.

Classement précédent : 9

Les Black and Gold ont eu l’air spectaculaires en faisant exploser St. Louis, mais ils étaient complètement en retrait contre le Minnesota. Ils ont eu de la chance de repartir avec un match nul, mais il reste encore du travail à faire pour que ce club revienne là où il était au début de la campagne.

Classement précédent : 8

Une paire de défaites compétitives contre la Nouvelle-Angleterre et Orlando n’est pas quelque chose pour pousser le bouton de panique, mais il était évident à quel point cette équipe Five Stripes est devenue mince la semaine dernière. La combinaison des blessures, du devoir international et des transferts sortants s’est vraiment ajoutée. Une partie de cela sera rectifiée avec le temps, mais Atlanta doit également ajouter du talent.

Classement précédent : dix

Les confins confortables de BC Place ont porté leurs fruits puisque les Caps ont pris six points à Austin et au Galaxy. Lorsque la ligne de front livre, Vancouver est dangereux, surtout à domicile.

Classement précédent : 12

C’est le monde de Duncan McGuire et nous vivons juste dedans. Atlanta y vit avec remords, après que McGuire ait mené les Lions à une victoire sur leurs rivaux.

Classement précédent : 15

Aucune équipe de l’Ouest n’a été meilleure que les Quakes à domicile, ce que Seattle a appris à la dure lorsque Miguel Trauco a propulsé San Jose vers la victoire.

OMG ils ont vraiment réussi ça. 😱 Miguel Trauco se connecte avec le corner de Cristian Espinoza d’une pleine volée en haut de la surface. #Quakes74 pic.twitter.com/9U1HHQpmXt – Ligue majeure de football (@MLS) 13 juillet 2023

Classement précédent : 16

Diego Luna est la vraie affaire, vous tous. L’adolescent a eu un grand impact sur le banc lors du match nul de RSL contre le Sporting, puis a été le meneur alors qu’ils séparaient RBNY. C’est une chose de marquer des buts et c’en est une autre d’être une force créative constante, mais Luna est les deux et il travaille défensivement. Il fait tout.

Classement précédent : 14

Les Loons ont facilement écarté Houston lorsque Teemu Pukki est monté au tableau et aurait dû battre LAFC, mais les dieux du football n’étaient pas de leur côté. Emanuel Reynoso revient enfin à plein régime et cela devrait terrifier le reste de la MLS.

Classement précédent : 11

180 minutes et aucun but. Ce n’était pas une semaine record pour le Dynamo, bien qu’ils aient au moins retiré un point du Colorado. Ils en avaient besoin après que le Minnesota les ait anéantis.

Classement précédent : 17

Pour la première fois, Bernard Kamungo a marqué un but qui n’était pas vainqueur du match. Au lieu de cela, celui-ci a simplement valu à Dallas un match nul 1-1 à Seattle.

Classement précédent : 13

Il y a beaucoup à aimer dans cette équipe du Sporting, lorsqu’elle est en forme. Les signatures d’Alan Pulido, Gadi Kinda, Remi Walter et Willy Agada se sont toutes déroulées sur le terrain. Vous savez ce que ces joueurs ont tous en commun, cependant ? Ce ne sont pas des défenseurs centraux. SKC n’a pas été en mesure de trouver des défenseurs centraux depuis une décennie et il continue de les tuer. Le centre de la défense a été fautif en soufflant une avance de 2-0 lors d’un match nul avec RSL et à nouveau lors de leur défaite contre Austin, poursuivant un thème qui dure depuis des années.

Classement précédent : 19

Les Timbers sont passés de l’un des matchs les plus ennuyeux dans un match nul sans but à l’un des concours les plus amusants alors qu’ils montaient 2-0 sur Columbus, les laissaient égaliser puis marquaient un vainqueur tardif. Les deux jeux en disent probablement plus sur leurs adversaires qu’eux, mais Portland a certainement eu toute la gamme du football.

Classement précédent : 18

DC a pu affronter une équipe Revs qui sortait d’un match en milieu de semaine et au lieu de lâcher de nouvelles jambes sur eux pour prendre tous les points, c’est leur ancien joueur, Ian Harkes, qui a ouvert la voie dans une coqueluche absolue pour la Nouvelle-Angleterre. Aie.

Classement précédent : 20

Les Red Bulls ont eu un peu de malchance de ne pas prendre un point à Cincinnati, mais ils n’ont jamais été dans le match à Salt Lake. Merci au format généreux des séries éliminatoires ou RBNY aurait désormais les yeux rivés sur la saison prochaine.

Classement précédent : 21

Le Galaxy a surtout bien joué depuis un mois maintenant, mais ils ont été horribles pendant 25 minutes contre les Whitecaps et c’est pourquoi ils ont perdu, 4-2.

Classement précédent : 24

Le Fire a été aussi bon que quiconque pour identifier et développer de jeunes joueurs ces derniers temps. Georgios Koutsias est le dernier en date, et alors qu’il était partout dans la raclée montréalaise de Chicago, Kacper Przybylko a fait la différence contre Toronto, sortant du banc et marquant le vainqueur à la 90e minute.

Classement précédent : 25

Ils ont perdu 2-1 à Vancouver puis ont gagné 2-1 contre SKC. C’est une semaine 3-3. Appelez-le même, et c’est un pas en avant pour cette équipe après combien de cette saison s’est écoulée.

Classement précédent : 22

Le problème pour les Rapids est qu’ils tirent beaucoup trop de matchs et prennent un point alors qu’ils devraient en prendre trois. Le problème pour ceux d’entre nous qui regardent les Rapids est de savoir combien d’entre eux sont ennuyeux 0-0, comme ce fut le cas avec leurs matchs nuls contre Portland et Houston.

Classement précédent : 23

La séquence de huit matchs sans défaite du Pigeon est terminée après avoir été renversé à Philadelphie, mais ils n’ont toujours qu’une seule victoire depuis le 31 mai.

Classement précédent : 27

CFM a deux équipes qui ont été embourbées avec eux vers le bas de la ligue cette saison à Chicago et Charlotte. Le feu les a détruits, mais ils ont confortablement dépassé CLT. Ils ne sont donc toujours pas très bons, mais ils pourraient être pires.

Classement précédent : 26

Siri, montre-moi une saison perdue très chère. Se faire battre à mort par Chicago ne fait qu’ajouter à la douleur.

Classement précédent : 28

Brecht Dejaegere s’arrête à Charlotte et cela ne peut pas arriver assez tôt. Le milieu de terrain a besoin d’aide, comme nous l’avons vu lors de leur défaite contre Montréal, et Dejaegere sera un ajout bienvenu.

Classement précédent : 29

Quand il pleut, ça se déverse. Littéralement. L’Inter est passé de la frappe de Saint-Louis au dévoilement de Lionel Messi détourné par des orages torrentiels.