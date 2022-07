MLS Power Rankings – Les renaissances de Chicago et Toronto ont l’air plus serrées que jamais dans la Conférence de l’Est

Les Chicago Fire ont été laissés pour morts, mais devinez qui est de retour dans la course aux séries éliminatoires ? C’est vrai : Xherdan Shaqiri & Co. La révolution de la Nouvelle-Angleterre aussi. Maintenant, le Toronto FC a une paire de superstars qui font que les Reds ont l’air terriblement bons, et tout d’un coup, la Conférence de l’Est a beaucoup trop d’équipes pour trop peu de places en séries éliminatoires.

L’Ouest n’est pas beaucoup plus clair, avec un trio d’équipes de Cascadia à la poursuite d’une équipe de LA Galaxy qui a un Dejan Joveljic spectaculaire et un milieu de terrain en pleine croissance.

Normalement, le temps est censé éliminer les équipes de moindre importance et réduire la course aux séries éliminatoires, mais pour le moment, la lutte pour les séries éliminatoires ne semble que devenir plus grande et plus désordonnée. C’est comme ça que nous l’aimons.

Passons au classement de puissance :

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 29 juillet contre Seattle Sounders FC, 23 h HE

LAFC espère évidemment que Gareth Bale fera plus que sortir du banc et frapper des défenses fatiguées en contre, mais même si c’est tout ce qu’il apporte, y a-t-il quelque chose qui arrête cette équipe ? Samedi, ils étaient heureux de céder le ballon, mais étaient si à l’aise en défense, dangereux avec Cristian Arango en contre et ont maintenant Giorgio Chiellini en tête d’une ligne arrière avec Bale courant sur des défenses fatiguées. C’est ainsi que vous gagnez facilement sur la route, comme ils l’ont fait contre SKC ce week-end et lors des séries éliminatoires.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 30 juillet au CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

Les choses évoluent si vite qu’il est rare que les joueurs reçoivent un adieu convenable, mais Valentin Castellanos a eu celui qu’il méritait au Yankee Stadium. Tout le monde dans le bâtiment savait qu’il jouait son dernier match pour le NYCFC avant de déménager à Gérone et il a été traité comme la légende du club qu’il est. Une victoire 2-0 sur Miami n’était que la cerise sur le gâteau.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 30 juillet contre Houston Dynamo FC, 19 h 30 HE, ESPN +

L’Union continue d’être des héros pour les entraîneurs sportifs des jeunes du monde entier qui s’efforcent d’amener leurs enfants à montrer le moindre intérêt pour la défense en leur rappelant “s’ils ne marquent pas, vous ne pouvez pas perdre”. Sauf que Philly le fait au niveau professionnel et avec une défense historiquement bonne, comme Orlando l’a appris lors d’une autre victoire 1-0 pour les garçons de Jim Curtain.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 2 août à Colorado Rapids, 19 h 30 HE

Les Red Bulls sont à sept victoires du New Jersey, avec seulement trois à domicile, après un thriller 4-3 à Austin. S’ils continuent comme ça, ils vont se sortir d’une course profonde en séries éliminatoires en gagnant l’avantage du terrain.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 30 juillet au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Si vous cherchiez à faire valoir que Brad Stuver est le meilleur gardien de but de la ligue cette saison, le VertLa défaite 4-3 à domicile de RBNY sans leur soutien ne serait pas un mauvais point de départ. Heureusement, il devrait bientôt revenir.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : 30 juillet va. LA Galaxy, 21 h HE, ESPN +

Le FC Dallas s’est frayé un chemin vers un but précoce, a bien défendu pour garder la RSL à distance et a généralement semblé avoir toute la saison pendant plus d’une heure, mais ce qui a rendu ce match spécial, c’est que le FCD n’a pas trébuché sur ses propres pieds dans les 20 dernières minutes et a en fait gagné pour la première fois depuis mai. Félicitations, vous avez fait tout un jeu !

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 30 juillet à San Jose Earthquakes, 22 h HE, ESPN +

Une autre défaite, cette fois contre Dallas, qu’un grand attaquant aurait pu transformer. Comment convaincre les propriétaires Ryan Smith et David Blitzer d’ouvrir le carnet de chèques pour un leader qui peut rendre cette équipe aussi bonne qu’elle devrait l’être ?

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 30 juillet contre New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Le manager Wilfried Nancy a heureusement changé de gardien de but il y a deux semaines et cela a porté ses fruits lors d’une victoire 2-1 contre DC samedi. James Pantemis était excellent et tout d’un coup Montréal semble être un vrai concurrent.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 30 juillet contre Portland Timbers, 15 h HE, ABC

Le gros titre sera que le Minnesota manquait à Emanuel Reynoso, mais les Loons manquaient bien plus que cela. Près de la moitié de l’équipe était absente et ils ont tout de même remporté une victoire 2-1 à Houston. C’est le genre de victoire que les fans oublient après une semaine et dont les managers se souviennent pendant des années.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 30 juillet contre les Whitecaps de Vancouver, 20 h HE, ESPN +

Un match nul 1-1 extrêmement compétent et aussi sans intérêt à Cincinnati. « Compétent et sans intérêt » vient définir cette équipe, pour le meilleur et pour le pire.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 31 juillet à DC United, 17 h HE, ESPN +

Comme la plupart des équipes qui jouent contre l’Union, Orlando a manqué d’idées lors d’une défaite 1-0, alors jetez celle-ci et soyez heureux que Joao Moutinho soit revenu à temps pour la demi-finale de l’US Open Cup de cette semaine.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 30 juillet à l’Inter Miami CF, 20 h HE, ESPN +

Un match nul contre Nashville signifie que Cincy n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers, mais il n’a également remporté qu’un seul de ses dix derniers. Alors, quelle équipe est-ce : l’équipe qui est difficile à battre ou l’équipe qui lutte pour gagner ?

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 30 juillet au Charlotte FC, 19 h HE, ESPN +

L’équipage a prolongé sa séquence sans défaite à neuf avec un match nul contre les Revs, mais était très mécontent du résultat, ce qui en dit long. Les attentes ont augmenté à Columbus, et pour une bonne raison.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 30 juillet au Minnesota United, 15 h HE, ABC

Aljaz Ivacic n’a jamais regardé le rôle lors de sa première saison en tant que gardien partant des Timbers, mais son jeu au cours du mois dernier a été de niveau supérieur, et sa performance en première mi-temps lors de la victoire 2-1 de Portland sur San Jose était sa meilleure à ce jour. Tous à bord du train Ivacic.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 29 juillet à LAFC, 23 h HE

Il y a eu une tendance assez claire pour les Sounders cette saison: quand ils sont en bonne santé, ils sont toujours très bons, et quand ils ne sont pas en bonne santé, welp … Mais Seattle toujours pas en bonne santé a battu les Rapids, 2- 1, dans un match qui n’a pas été aussi serré que le score l’indique malgré l’abandon d’un but à la troisième minute et un carton rouge à la 47e minute. Ça fait un an à Seattle.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 30 juillet au FC Dallas, 21 h HE, ESPN +

Dejan Joveljic ne se donne peut-être pas assez de crédit lorsqu’il a déclaré “Je suis l’avenir de Galaxy” après avoir enterré Atlanta dimanche. Il est aussi le présent.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 2 août, New York Red Bulls, 19 h 30 HE

Les Rapids ont joué 42 minutes contre un homme contre Seattle et en ont passé la majeure partie sur le pied arrière. Cela résume à peu près cette équipe en ce moment.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 30 juillet contre FC CIncinnati, 20 h HE, ESPN +

Phil Neville comprend sûrement pourquoi Miami avait l’air si plat lors de sa défaite 2-0 contre le NYCFC. Après tout, l’Inter a joué un match amical – le plus grand match de l’histoire du club quelques jours avant.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 30 juillet contre Columbus Crew, 19 h HE, ESPN +

C’était impoli de la part de la ligue de faire jouer Charlotte, une équipe d’expansion qui a été terrible sur la route cette saison, à Toronto le soir où Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne ont fait leurs débuts. Marquez ce score de 4-0 aux planificateurs.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 30 juillet contre Toronto FC, 20 h HE, ESPN +

Malgré tout le gâchis de la Nouvelle-Angleterre, les Revs ont toujours raison dans la course aux séries éliminatoires après un match nul à Columbus. Je ne parie pas contre Bruce Arena pour en savoir assez pour se donner une chance en octobre. Êtes-vous?

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 30 juillet contre Atlanta United FC, 17 h HE, ESPN +

Bonjour, Chicago Fire, une équipe qui n’a définitivement pas été radiée … *vérifie le calendrier * … il y a 12 jours. Une victoire clinique de 3-1 à Vancouver en fait trois de suite et les place à nouveau au cœur de la lutte en séries éliminatoires.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : 30 juillet à New England Revolution, 20 h HE, ESPN +

Vous ne pouvez pas jeter une saison entière après un match contre une équipe d’expansion, mais l’ajout de Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne fait fonctionnellement de Toronto une équipe complètement différente. Et quelle équipe terrifiante c’est, comme Charlotte l’a appris pendant que le TFC les roulait, 4-0. Il faut de la retenue pour ne pas les faire monter plus haut dans le classement en ce moment.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 30 juillet à Nashville SC, 20 h HE, ESPN +

L’entraîneur Vanni Sartini a déclaré que la défaite 3-1 des Whitecaps contre Chicago était leur pire performance de la saison, et il est difficile d’être en désaccord, mais ils l’oublieront s’ils remportent le Championnat canadien mardi.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 30 juillet à Chicago Fire, 17 h HE, ESPN +

Atlanta a presque égalisé contre le Galaxy dans le temps d’arrêt et quelques minutes plus tard, Dejan Joveljic courait dans l’autre sens pour enterrer les Five Stripes. Monde froid.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 30 juillet à Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Perdre face à une équipe du Minnesota qui manque la moitié de ses partants est un autre point faible dans une saison pleine d’entre eux.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 30 juillet contre Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Vous devez remercier les Quakes d’avoir trouvé tant de façons différentes de perdre à Portland au fil des ans. Ils ont de la portée.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 30 juillet contre Austin FC, 20 h 30 HE, ESPN

Le Sporting a perdu 2-0, mais ils devraient pouvoir déposer un grief pour que LAFC puisse faire sortir Gareth Bale du banc contre eux. Cela doit être une sorte de violation.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 31 juillet contre Orlando City, 17 h HE, ESPN +

United n’a remporté que trois des 11 matchs à domicile cette saison après être tombé à Montréal. Allez brûler de la sauge à Audi Field ou quelque chose comme ça.