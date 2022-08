MLS Power Rankings – Les débuts de Wayne Rooney à DC soulèvent le bas de la ligue du pied de la table

Deux matchs à 4-4 ? La Major League Soccer en était une ce week-end.

Derrière ces affaires de huit buts se cachaient un retour de deux buts dans les arrêts de jeu, un candidat MVP qui revendique sa position, les leaders de la ligue organisant une impressionnante victoire par derrière et la fureur de Mère Nature. Oh, et il reste trois jours avant la fermeture du mercato.

Vous avez des buts, vous avez des retours, vous avez des stars et vous avez une ligue qui peut encore être bouleversée par une nouvelle signature. Vous avez tout, sauf la possibilité de respirer profondément, alors attachez votre ceinture car vous avez également des classements de puissance.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 6 août à Real Salt Lake, 22 h HE

Peut-être que la chose la plus impressionnante à propos de LAFC – et il y a beaucoup de choses impressionnantes à propos de la meilleure équipe de la ligue, choquant – est la façon dont ils éliminent absolument la vie des adversaires. Même après avoir concédé un but contre son camp pour commencer le match contre Seattle, ils ont pris les devants avant la mi-temps, puis ont absolument tué les Sounders pendant toute la seconde mi-temps. Marquez d’abord, concédez d’abord, quelle que soit la forme que prend le match, les Black and Gold finissent par prendre le contrôle et vous laissent pour mort.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 3 août au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

Non pas que l’Union ait besoin de plus d’aide ou de jeunes talents plus brillants, mais voici Jack McGlynn. Un but et une passe décisive dans la défaite 6-0 de Philly contre Houston ont été la dernière étape pour le joueur de 19 ans, qui a commencé trois matchs de suite maintenant, toutes les victoires de l’Union. Les riches deviennent (ou, plus exactement, se développent) plus riches.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 6 août à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

À quoi ressemblait le NYCFC lors de son premier match sans Valentin Castellanos ? Comme une équipe qui manque le MVP en titre. Le fait qu’ils aient joué à Montréal même pour un match nul 0-0 au nord de la frontière a montré à quel point ils ont de la qualité, mais il est impossible de ne pas remarquer la qualité qui a laissé l’Espagne aussi.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 6 août contre San Jose Earthquakes, 21 h HE, ESPN +

Sebastian Druissi est à cinq buts et trois passes décisives lors des six derniers matchs d’Austin, vous ne pouvez donc pas dire qu’il se régale d’une faible concurrence, comme il l’a fait lors d’une victoire 2-0 contre SKC ce week-end. Vous comprendriez si l’Argentin commençait à réfléchir à l’endroit où le trophée MVP pourrait être le mieux dans sa maison.

jouer 0:36 Sebastián Driussi marque un but à la 90e minute pour l’Austin FC qui prend une avance de 2-0 sur le Sporting Kansas City.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 2 août à Colorado Rapids, 19 h 30 HE, ESPN +

Ils ont joué à Barcelone plus près qu’à Orlando en demi-finale de l’US Open Cup. Ce serait un point de fierté pour Phil Neville, mais Neville n’est pas un Red Bull, donc la semaine dernière a dû piquer.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 2 août au Seattle Sounders FC, 22 h HE, ESPN +

Dallas a eu beaucoup de matches cette saison au cours desquels le score ne reflétait pas son bon jeu, vous ne verrez donc pas le FCD s’excuser pour le score les flattant lors d’une victoire 1-0 contre le Galaxy. Les dieux du football sont justes, finalement.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 3 août à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

Deux coups. C’est tout ce que Montréal a concédé au NYCFC. Il est facile de dire que le Québécois méritaient de gagner pour leur excellence défensive, mais ils n’ont tout simplement pas créé suffisamment et ont dû se contenter d’un match nul. Alors que l’horloge tourne sur la fenêtre de transfert, il est possible que les chances de la Coupe MLS de Montréal le soient aussi, car ce serait un réel problème s’il ajoutait un attaquant à cette équipe.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 6 août à Colorado Rapids, 21 h HE, ESPN +

Les managers ne regardent généralement pas avec émotion les quatre buts encaissés, mais tout le monde ne se souviendra que des quatre qu’ils ont marqués lors d’un match nul avec Portland. Faites confiance aux fans, pas au manager.

jouer 0:35 Luis Amarilla marque son deuxième but du match pour égaliser le score à 4-4 pour Minnesota United.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 6 août contre LAFC, 22 h HE

RSL a joué beaucoup de matchs cette saison où ils ont été de bons attaquants loin d’une victoire. Depuis la signature de Jefferson Savarino, ils ont surtout obtenu ce bon jeu d’attaquant, mais le fait qu’il marque des buts n’a pas entraîné beaucoup de victoires. Il a de nouveau marqué samedi, mais Salt Lake n’a pu faire match nul qu’à San Jose. Devinette, mystère, énigme, RSL.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 3 août à Portland Timbers, 22 h 30 HE, ESPN +

Nashville n’a pas réussi à gagner à domicile, encore une fois, cette fois en tirant Vancouver 1-1. Aucune équipe de la ligue n’a remporté moins de matchs à domicile que les trois de Nashville.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 3 août contre Nashville SC, 22 h 30 HE, ESPN +

Était-ce un point gagné ou deux points perdus lors du match nul 4-4 au Minnesota? La course serrée des séries éliminatoires indique que les points ont chuté, mais le défi d’un adversaire brûlant sur la route indique qu’un point a été gagné. Plus important encore, les juges de Fun Soccer disent que cela n’a pas d’importance parce que ce jeu a régné.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 6 août contre Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Brandon Vazquez fait tout son possible pour que Gregg Berhalter réfléchisse longuement avant de lui donner un coup d’œil avant la Coupe du monde. Après deux autres buts lors d’un match nul 4-4 contre Miami, il s’agit peut-être moins de savoir s’il aura la chance de jouer pour l’équipe nationale en septembre que de savoir si Berhalter regrette de ne pas l’avoir fait venir plus tôt.

jouer 0:45 Alvaro Barreal fonce dans la surface pour faire passer le ballon à Brandon Vazquez pour l’arrivée.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 6 août contre New England Revolution, 19 h 30 HE, ESPN +

Les Lions se sont appuyés sur une défense qui ne casse pas pendant toute la saison. Dimanche, ils se sont pliés et se sont cassés dans une défaite 2-1. Contre DC Woof, Cubs.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 3 août contre CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

La seule chose qui pouvait arrêter Cucho Hernandez était le mauvais temps. Remarque pour le reste de la MLS : lorsque Columbus arrive en ville, rendez service à vos défenseurs centraux et déclenchez une tempête pour faire reporter le match comme l’a fait Charlotte.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 2 août contre FC Dallas, 22 h HE, ABC

Personne ne reprochera à une équipe d’avoir perdu contre LAFC, et les Sounders ont évidemment eu du mal en championnat cette saison, mais il était toujours surprenant de voir comment ils ont été complètement éliminés du match en seconde période.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 6 août au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Une semaine, Dejan Joveljic est l’avenir du Galaxy, la semaine suivante, il voit un penalty arrêté dans une défaite 1-0. La vie vient vite à vous.

jouer 0:46 Dallas prend rapidement les devants 1-0 sur le Galaxy grâce à un but impressionnant de Franco Jara.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 3 août à San Jose Earthquakes, 22 h 30 HE, ESPN +

Gonzalo Higuain a réussi un tour du chapeau en première mi-temps et l’Inter a égalisé à la 97e minute pour un match nul 4-4 contre Cincy. OK, maintenant que nous avons réglé cela, pouvons-nous parler du but sur coup franc de Higuaín ? Le ballon sort de son pied si vite que la vidéo a dû sauter en avant. Quelqu’un cherche qui a trafiqué le film. Je refuse de croire que c’était réel.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 2 août aux New York Red Bulls, 19 h 30 HE, ESPN +

Une semaine sans faute pour les Rapides. Peut-être que la clé est de ne pas jouer ?

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 3 août contre DC United, 19 h HE, ESPN +

Les honneurs de l’homme du match, après un retard de quatre heures et un report ultérieur, reviennent au météorologue de Charlotte.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 6 août à Nashville SC, 20 h HE, ESPN +

Le classement et le score de 0-0 en Nouvelle-Angleterre vous disent que le TFC n’est pas une très bonne équipe. Vos yeux vous disent différemment, pour la deuxième semaine consécutive depuis l’ajout de Federicoo Bernardeschi et Lorenzo Insigne. Cela aiderait si Insigne convertissait ses pénalités, cependant.

jouer 0:42 Christopher McVey lance le ballon sur le poteau et dans le but pour égaliser le match pour l’Inter Miami dans les dernières minutes.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 6 août à Orlando City, 19 h 30 HE, ESPN +

Alerte de petite taille: Djordje Petrovic a été spectaculaire et les analyses le confirment après que son arrêt sur penalty a valu aux Revs un match nul contre le TFC. Matt Turner qui ?

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 5 août contre Houston Dynamo FC, 22 h 30 HE, ESPN +

Les Whitecaps de Vancouver ont fait match nul contre Nashville SC, 1-1. Attendez, permettez-moi de corriger cela. Les Whitecaps de Vancouver, vainqueurs du Championnat canadien, ont fait match nul contre le Nashville SC, 1-1.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 6 août au Charlotte FC, 19 h HE, ESPN +

À première vue, un match nul sans but contre Atlanta est décevant, mais le Fire a vaincu Lollapalooza à côté pour le faire. Cela vaut un deuxième point, si nous sommes justes.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 6 août contre Seattle Sounders, 15 h HE, ABC

Après un match nul pour la plupart anonyme à Chicago, les Five Stripes commencent à ressembler de plus en plus à nous : il suffit de passer le temps et d’attendre de voir qui Arthur Blank choisira pour transformer ce club.

jouer 1:03 Jefferson Savarino marque un but d’embrayage dans le temps d’arrêt pour aider le Real Salt Lake à sauver un match nul avec San Jose.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 3 août contre Inter Miami, 22 h 30 HE, ESPN +

Trouver un attaquant est un assez bon prix de consolation dans une année perdue, et les Quakes l’ont certainement fait. Jeremy Ebobisse est à 12 buts après avoir marqué lors du match nul 2-2 de San Jose avec RSL.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 5 août à Vancouver Whitecaps, 22 h 30 HE, ESPN +

Mis à part la défense, l’attaque, l’organisation et le score de 6-0 à Philadelphie, le Dynamo n’avait pas l’air trop mal.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : 3 août au Charlotte FC, 19 h HE, ESPN +

Ce n’était pas Wayne Rooney qui reculait de 50 mètres dans le temps d’arrêt pour faire un tacle héroïque puis lançait un ballon pour que Luciano Acosta marque, mais c’était Rooney contre Orlando une fois de plus, alors bien sûr, DC a marqué deux fois dans le temps d’arrêt pour gagner. Laissez DC jouer contre les Lions chaque semaine et nous avons un candidat à la coupe entre nos mains.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 6 août contre LA Galaxy, 20 h 30 HE, ESPN

Ce n’est pas génial quand vous perdez 2-0 et que votre homme du match est le drapeau du hors-jeu.