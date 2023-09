MLS Power Rankings : le NYCFC renforcé par un terrain de séries éliminatoires élargi

Le New York City FC s’accroche à la neuvième et dernière place des playoffs de la Conférence Est. Mark Smith-USA TODAY Sports

Lorsque la MLS a élargi les séries éliminatoires pour inclure 18 équipes, la ligue a déclaré qu’elle souhaitait garder les équipes investies jusqu’à la fin de la saison et inclure autant d’équipes que possible dans la course aux séries éliminatoires. Eh bien, ça a fonctionné.

Le LA Galaxy a été la pire équipe de la MLS en 14 matchs, mais ils sont toujours en lice pour participer aux séries éliminatoires. L’Austin FC n’a plus gagné depuis le 15 juillet, mais il n’est qu’à quatre points d’une place en séries éliminatoires. Le New York City FC n’a remporté qu’un seul match à l’extérieur cette saison et est actuellement en position d’éliminatoires.

Il faut un niveau d’ineptie incroyable pour ne pas avoir une chance de participer aux séries éliminatoires. Désolé, Toronto FC et Colorado Rapids, mais c’est vrai et nous pouvons le dire parce que nous avons dû souffrir en vous regardant toute la saison.

Alors, comment les 27 équipes en lice pour les séries éliminatoires se situent-elles au-dessus des deux retardataires ? Allons-y.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Classement précédent : 1

Un match nul contre Montréal a prolongé la séquence sans victoire de Cincy à trois, mais ils ont mis fin à cela avec une victoire complète contre Charlotte menée par, qui d’autre que Luciano Acosta ? Lorsqu’ils lui remettront son titre de MVP de la MLS dans quelques semaines, il ne leur restera plus qu’à jouer ce but.

LUCHO ACOSTA! 🤩 pic.twitter.com/8kX2FTIFe7 – Ligue majeure de football (@MLS) 24 septembre 2023

Classement précédent : 3

Vous savez que vous avez quelque chose de bien à faire lorsque marquer un seul but ressemble à une déception. Le Crew n’a trouvé le fond des filets qu’une seule fois lors d’un match nul contre Dallas quelques jours après avoir battu Chicago 3-0, mais n’ayez crainte. Ils marquent encore en moyenne trois buts par match en septembre.

Classement précédent : 2

L’Union a utilisé toute son enthousiasme en revenant de 2-0 contre Charlotte pour un point, ne laissant rien pour son match nul sans but contre LAFC. La deuxième tête de série dans l’Est est toujours en jeu pour Philly, tout comme la sixième.

Classement précédent : 4

Pour une équipe jouant aussi bien que les Lions depuis des mois, le NYCFC et un Miami sans Lionel Messi n’auraient pas dû trop les déranger, mais « devrait » et « ne devrait pas » ne signifie pas grand-chose dans cette ligue. Les Pigeons les ont envoyés avec facilité et ils n’ont jamais semblé à l’aise pour attirer l’Inter malgré le fait que leurs rivaux de Floride aient placé Sergio Busquets et Jordi Alba aux côtés de Messi. Orlando ira bien, mais ce fut certainement une semaine déroutante.

Classement précédent : 5

Une victoire contre le Sporting KC et un match nul contre San Jose placent Nashville bien loin des places de barrage et devraient au moins leur valoir une place au premier tour. Comme toujours, Hany Mukhtar a ouvert la voie. Il compte 10 buts et 10 passes décisives en trois saisons consécutives, un exploit accompli une seule fois dans l’histoire de la ligue.

Classement précédent : 6

Les Black and Gold ont affronté Saint-Louis et Philadelphie à l’extérieur, et ils n’ont encaissé aucun but. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas non plus marqué un seul but. Ils devront terminer en force pour obtenir l’avantage du terrain en séries éliminatoires.

Classement précédent : 7

STL a dû faire un dernier grand combat pour protéger sa place au sommet de la Conférence Ouest et ils ont étouffé la vie du match contre LAFC. C’était assez bon pour un match nul sans but, ce qui est tout ce dont ils avaient besoin, et une victoire au Minnesota ce week-end permet à l’équipe d’expansion de se frayer un chemin improbable vers la tête de série.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Classement précédent : 8

Saba Lobjanidze, Xande Silva et Tristan Muyumba ont continué d’avoir un impact depuis leur arrivée cet été, combinant deux buts et deux passes décisives lors de la victoire des Five Stripes contre Montréal et un match nul contre DC.

Classement précédent : dix

Messi a joué un total de 37 minutes la semaine dernière et Miami a piétiné le TFC avant de remporter un match nul contre le brûlant Orlando. Ils n’ont que cinq points de retard avec deux matches en main et sont l’équipe des séries éliminatoires que personne ne veut affronter.

Classement précédent : 9

Les Sounders ont réalisé un très bon changement contre le Colorado avant de presque tout rater tard, mais ils ont pris le plein de points et pendant 60 minutes ont ressemblé à une équipe qui avait une profonde course en séries éliminatoires.

Classement précédent : 13

Perdre à Kansas City malgré une avance de plus de la moitié, un homme ne mettra pas un frein à ce que le Dynamo a à faire. Il s’agissait de leur première défaite en huit matches, après avoir battu Vancouver en milieu de semaine, et cela s’est produit avec la rotation de Houston avant la finale de la Coupe de l’US Open de mercredi. C’est toujours une équipe sur une bonne lancée.

Classement précédent : 11

Le road trip de sept matches des Caps a finalement semblé avoir des conséquences néfastes sur l’équipe alors qu’ils tombaient contre Houston et Salt Lake. Il ne leur reste qu’un match de plus avant de pouvoir enfin retourner en Colombie-Britannique, et ils restent à distance de frappe des quatre premiers de l’Ouest, donc un ou deux matchs supplémentaires à BC Place en séries éliminatoires ne sont toujours pas hors de question.

Classement précédent : 12

Est-il bon que les Revs n’aient perdu qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, ou mauvais qu’ils n’aient pas gagné lors de leurs quatre derniers ? Leur match nul à Chicago les place toujours à cheval sur la ligne très floue des séries éliminatoires alors que leur saison est en jeu.

Classement précédent : 15

La note médiocre de RSL à domicile s’est poursuivie alors qu’ils ont été battus par Dallas à America First Field avant de rebondir avec une victoire à domicile contre Vancouver. Ils sont sur le point de prendre l’avantage sur le terrain lors des séries éliminatoires, mais il y a peu de raisons de penser que ce soit réellement un avantage pour eux étant donné qu’ils ont une meilleure note sur la route.

Le Real Salt Lake occupe le cinquième rang de la Conférence Ouest après avoir battu Vancouver samedi. Jeff Swinger-USA TODAY Sports

Classement précédent : 18

Jesús Ferreira est finalement revenu sur la feuille de match avec un doublé lors d’une victoire dominante contre RSL. S’il veut commencer à tirer à plein régime, combiné à la bonne défense qui a limité Columbus lors d’un match nul ce week-end, alors Dallas pourrait encore avoir une série de séries éliminatoires en profondeur.

Classement précédent : 14

Les Huards avaient raison de rêver. Après tout, ils avaient toutes les pièces nécessaires pour participer à la Coupe MLS. Mais rien ne s’est passé, et la semaine dernière a été la pire à ce jour. Ils se sont effondrés à Los Angeles, voyant leur avance de 3-1 sur le Galaxy se transformer en défaite, puis ils ont cédé une avance de 1-0 à St. Louis avec l’homme qu’ils ont échangé pendant l’intersaison, Aziel Jackson, ouvrant la voie au vainqueur. . Ils sont désormais 11e dans l’Ouest et l’équipe qui avait l’argenterie en ligne de mire semble être un mauvais pari pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Classement précédent : 16

Le Sporting a été trompé par Nashville et, avec ses espoirs en séries éliminatoires en jeu, a joué 51 minutes d’avance contre Houston. D’une manière ou d’une autre, ils ont gagné et ont préparé le terrain pour un derby phénoménal samedi. Le SKC aura la chance de dépasser la ligne des séries éliminatoires, tandis que Saint-Louis pourrait être en mesure de décrocher la première place dans l’Ouest. Allumez le Missouri (et une pincée du Kansas).

Classement précédent : 17

Les Quakes ont perdu à Portland avant de faire match nul contre Nashville, ce qui leur a valu une seule victoire sur sept et leur a laissé trois points sous la ligne des séries éliminatoires, la plupart de leurs poursuivants ayant un match ou deux en main. C’est l’heure du danger pour San Jose, mais ce n’est certainement pas le fait de Matthew Hoppe. Il a marqué lors des deux matches la semaine dernière.

Classement précédent : 23

Les victoires contre San Jose et le Colorado lui rapportent 16 points en sept matches depuis que Miles Joseph a pris la relève en tant que patron par intérim. Bryan Acosta a été particulièrement bon, occupant le milieu de terrain pendant que tout le monde avançait, et tout d’un coup les Timbers remontent à la sixième place à l’Ouest, mais ils devront tenir bon car la plupart des équipes derrière eux ont à au moins un match en main.

Classement précédent : 19

Perdre contre le RBNY aurait été déjà assez grave, mais gaspiller un tour du chapeau de Christian Benteke dans le processus ? Cela a effacé tout sentiment positif de leur retour tardif contre Atlanta et les a fait tomber en dessous de la ligne des séries éliminatoires.

Classement précédent : 21

La poussée miraculeuse du Galaxy pour une place en séries éliminatoires est devenue encore plus étonnante la semaine dernière. Tout d’abord, ils sont revenus d’un score de 3-1 contre le Minnesota pour s’imposer 4-3 grâce à un tour du chapeau de Billy Sharp. Ensuite, Mère Nature et Austin ont travaillé ensemble pour les mener 3-1 à 13 heures lundi matin, seulement pour deux buts à partir de la 89e minute pour leur offrir un point crucial qui les maintient dans la course aux séries éliminatoires. Cette équipe refuse de mourir.

Diffusez FUTBOL AMÉRIQUES SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grandes intrigues et présentent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement)

Classement précédent : 20

Jouer à Philly et Cincy est une semaine meurtrière, et ils ont réussi à s’en sortir, mais il n’y a pas de réconfort pour la Couronne pour le moment. Pas quand ils sont à quatre points d’une place en séries éliminatoires.

Classement précédent : 24

Après un match nul avec RBNY, Austin aurait vraiment pu utiliser trois points contre le Galaxy pour améliorer ses espoirs en séries éliminatoires, mais Brad Stuver a eu un match difficile et ils ont permis à Los Angeles de marquer deux fois en retard et de transformer une avance de 3-1 en un match nul 3-3. . Pire encore, le retard météorologique a fait souffrir les supporters locaux lors de cette capitulation à 1h30 du matin.

Classement précédent : 26

Renverser le TFC est une chose, mais distinguer sans doute l’équipe la plus chaude de la ligue, Orlando, en est une autre. Les Pigeons ont été excellents et sont à un point au-dessus de la ligne des séries éliminatoires, mais il convient de noter que les deux victoires ont eu lieu à domicile. Deux de leurs trois derniers matches se déroulent à l’extérieur, où ils ne comptent qu’une seule victoire cette saison. S’il y a bien un moment pour comprendre leurs problèmes de route, c’est maintenant.

Classement précédent : 22

Si vous pensiez que Montréal sortait de son trou de début de saison pour passer au-dessus de la ligne des séries éliminatoires, ils se situent toujours au-dessus de cette ligne après avoir pris un seul point à Cincy et Atlanta pour prolonger leur séquence sans victoire à cinq.

Classement précédent : 25

Ne regardez pas maintenant, mais John Tolkin commence à transformer cette fantastique compétence en un produit final plus cohérent. Il a marqué le dernier but de la victoire bizarre du RBNY contre DC, lorsqu’ils ont permis à Benteke de marquer un tour du chapeau et ont quand même pris tous les points. Il a également obtenu un coup franc qui a inscrit un but contre son camp lors de leur match nul 1-1 contre Austin.

Classement précédent : 27

Une défaite contre Columbus et un match nul contre la Nouvelle-Angleterre laisse le Fire à trois points et trois places d’une place en séries éliminatoires. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’ils ont également disputé sept matches consécutifs sans victoire.

Classement précédent : 28

La nomination du nouveau manager des Rapids s’est poursuivie avec deux autres bonnes performances, mais aucune n’a abouti à des points puisque Seattle et Portland les ont chacun devancés par un but.

Classement précédent : 29

Le TFC a perdu contre Miami et le NYCFC sur un score combiné de 7-0, mais, du bon côté, ils ont rapproché de deux matches la fin de la saison.