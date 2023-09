MLS Power Rankings : le FC Cincinnati à nouveau en tête à l’approche des séries éliminatoires

Le FC Cincinnati a riposté pour obtenir un match nul impressionnant contre Philadelphie afin de rester sur la bonne voie pour le Supporters’ Shield 2023. Kyle Ross-USA TODAY Sports

Et voilà, la saison régulière de la Major League Soccer touche à sa fin. Certaines équipes n’ont plus que cinq matches à jouer, et les espoirs d’un revirement, d’une poussée ou d’un changement de fortune significatif, quel qu’il soit, commencent à rencontrer une force inébranlable : le calendrier.

Six points de retard sur une place en séries éliminatoires peuvent ne pas sembler beaucoup, mais c’est le cas à cette période de l’année. D’où viendront désormais les quatre points qui permettront de prendre l’avantage sur le terrain ? Bon sang, le FC Cincinnati pourrait remporter le Supporters’ Shield d’ici le week-end prochain.

Alors, comment se situent les 29 équipes de la ligue alors que la fin de la saison régulière se rapproche de plus en plus ?

Classement précédent : 1

Il a fallu 45 minutes à l’offensive de Cincy pour rejoindre le match, mais elle s’est battue pour obtenir un match nul impressionnant à Philadelphie. Cincy bénéficie du confort et de la confiance que l’on attend d’une équipe en passe de remporter le Shield.

Classement précédent : 3

Pendant une mi-temps, l’Union revendiquait fortement le titre de meilleure équipe de la ligue, mais elle n’a pas pu clôturer la compétition et a dû se contenter d’un point contre Cincy.

Classement précédent : 2

Le Crew aurait probablement dû gagner à Orlando, mais les Lions ont superbement terminé pour prendre les trois points. Le résultat n’est pas vraiment inquiétant et l’attaque bourdonne, mais ils ont été ouverts un peu plus qu’ils ne le souhaiteraient et le gardien Patrick Schulte s’est un peu perdu. À l’approche des séries éliminatoires, ils vont devoir se resserrer s’ils veulent soulever la Coupe.

Classement précédent : 7

Le stade Exploria était en effervescence, ils se sont lancés dans une fusillade contre un rival de la Conférence Est, Facundo Torres s’est imposé en seulement 33 minutes et ils ont marqué un temps d’arrêt vainqueur pour battre le Crew. Ce fut une nuit inoubliable à Orlando.

Classement précédent : 4

Un laissez-passer après la trêve internationale signifie que Nashville aura eu 18 jours entre les matchs lors de son prochain match.

Classement précédent : 6

Pour la plupart des équipes, battre le Galaxy est devenu un rite de passage, mais LAFC n’a pas eu autant de chance. Envoyer leurs rivaux ce week-end est exactement ce dont les Noirs et Or avaient besoin pour lancer une course qui les remet parmi les favoris du titre.

Classement précédent : 5

Des voyages à Los Angeles et à Houston au cours des deux dernières semaines, et ils ont chacun obtenu un point. Lorsque vous accumulez les points qu’ils ont obtenus en début de saison, tout ce que vous avez à faire est de voir les choses se dérouler plus tard, et c’est ce que fait City en route vers la tête de série de l’Ouest.

Classement précédent : 9

Les Five Stripes ont joué décemment lors de leurs deux matches, mais leurs performances n’étaient pas assez bonnes pour une victoire. Ils sont tombés face à Cincy et ont fait match nul contre le FC Dallas, avec des performances qui ont mis en évidence leur potentiel tout au long de la séquence, mais ont également révélé le travail qu’ils doivent encore faire.

Classement précédent : 11

Les Sounders continuent de bien jouer, mais font aussi juste assez de mal pour leur priver de victoires. Cela leur a encore coûté lors d’un match nul 1-1 contre Dallas, et il est tout aussi facile de voir que cela leur coûte leur saison, car c’est eux qui aplanissent les limites et accumulent des victoires. Dans quelle direction ira cette équipe ?

Classement précédent : 8

Le revirement de l’Inter ne concerne pas uniquement Lionel Messi. Il y a beaucoup d’autres changements qui ont également aidé, mais la façon dont ils ont été fumés par Atlanta sans l’Argentin a clairement montré que tout succès à Miami a certainement beaucoup à voir avec Messi. Signalez le « duh ».

Classement précédent : 13

Un road trip de sept matchs en fin de saison ferait trébucher la plupart des équipes, mais une victoire contre le TFC place les Caps avec trois victoires et un match nul lors des quatre premiers matchs de leur long parcours sur la route. S’ils peuvent bien jouer lors des trois prochains matchs, vous parlez d’une équipe qui aura à juste titre le sentiment qu’elle peut tout faire, y compris se qualifier pour les séries éliminatoires.

Classement précédent : dix

D’une manière ou d’une autre, obtenir des éclaircissements sur le statut de Bruce Arena n’a rien réglé du tout en Nouvelle-Angleterre, et une semaine tumultueuse sur et en dehors du terrain s’est terminée par une défaite contre le modeste Colorado. Ce ne serait pas une surprise de voir les Revs tomber en chute libre, mais prenons encore une semaine ou deux pour mieux comprendre où cette équipe va se trouver mentalement et émotionnellement dans la dernière ligne droite.

Classement précédent : 14

Le but du Dynamo contre Saint-Louis était si joli qu’il méritait d’être vainqueur. C’est dommage qu’ils aient concédé tardivement et aient dû se contenter d’un match nul, mais ils se sont rapprochés d’un point d’une place en séries éliminatoires.

Classement précédent : 12

Nous pouvons nous asseoir ici et dire que les Loons sont une bonne équipe qui possède tous les ingrédients, car c’est le cas, mais nous sommes à la mi-septembre, ils n’ont pas encore réalisé une longue séquence de bon jeu et ils n’ont qu’une seule victoire lors de leur dernière cinq matchs après avoir perdu à domicile contre le SKC. Il n’y aura peut-être même pas de séries éliminatoires au Minnesota pour y parvenir.

Il est temps d’appuyer sur les gaz, Loons.

Classement précédent : 15

L’été est révolu depuis longtemps pour RSL, dont l’excellence en juin et juillet a cédé la place aux difficultés d’après Coupe des Ligues. Une défaite à San Jose était la troisième de leurs quatre derniers matchs.

Classement précédent : 16

L’âge n’a pas été tendre avec le gardien Tim Melia, mais il a joué un rôle important lors de la victoire du Sporting contre le Minnesota pour maintenir ses espoirs en séries éliminatoires.

Classement précédent : 19

Beaucoup de choses ont changé à San Jose cette saison, mais peut-être que rien n’a été aussi important que la signature de Daniel. Il s’est encore montré exceptionnel pour battre RSL, 2-1.

Classement précédent : 17

Un match nul à domicile contre Seattle n’est pas le pire résultat, mais ce n’était pas vraiment une performance inspirante et ils n’ont qu’une seule victoire depuis le 1er juillet. Maintenant, ils se retrouvent également en dessous de la ligne des séries éliminatoires.

Classement précédent : 20

Prendre un point à Charlotte était exactement ce dont DC avait besoin pour garder une certaine distance entre eux et leurs challengers pour la dernière place en séries éliminatoires dans l’Est, mais ils auraient pu gagner ce match et ce petit coussin supplémentaire au classement aurait été bien.

Classement précédent : 18

Si la Couronne veut franchir le pas et remporter sa toute première participation aux séries éliminatoires, elle doit s’occuper de ses affaires à domicile. Ils n’ont pas fait ça contre DC et ont été plutôt chanceux de marquer un point.

Classement précédent : 21

Quoi de pire que d’avoir un roster défectueux ? Avoir une interdiction de transfert d’été. Qu’y a-t-il de pire que d’avoir une liste défectueuse et une interdiction de transfert cet été ? Regarder votre équipe succomber à une multitude de blessures. Oh, et le Galaxy a également perdu contre LAFC. Cela a été ce genre d’année pour Greg Vanney and Co.

Classement précédent : 22

Un match nul contre Chicago a permis à CFM de conserver trois points d’avance sur la ligne des séries éliminatoires. Leurs efforts pour une place en séries éliminatoires sont probablement n’inclura pas Matko Miljević, ou devrions-nous dire le grondeur Matko Milojevic.

Classement précédent : 25

Regardez qui est en lice pour les séries éliminatoires ! Une victoire contre Austin les a poussés au-dessus de la ligne car, grâce au nouveau format, il suffit de deux victoires sur la route toute la saison pour accéder à une place en séries éliminatoires.

Classement précédent : 23

Si vous pensez que la première partie de la saison d’Austin a été difficile, jetez un œil au seul nul de leurs cinq derniers matches. Bien sûr, ils peuvent encore se qualifier pour les séries éliminatoires, mais après leur défaite contre Portland, parieriez-vous sur eux ?

Classement précédent : 24

Les Red Bulls se sont lancés dans le Hudson River Derby et ont principalement exécuté leur plan de match, jouant de manière agressive et interrompant tout ce que leurs rivaux voulaient faire. C’était suffisant pour leur valoir un match nul 0-0, ce qui résume à peu près leur saison.

Classement précédent : 26

Le NYCFC ne peut pas se permettre de faire match nul à domicile vu à quel point il a été lamentable sur la route. Malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque les Red Bulls sont entrés dans le Yankee Stadium et ont transformé les choses en une collision à grande vitesse.

Classement précédent : 27

Le Fire a certainement lui-même un gardien de but, car Chris Brady a encore une fois été génial. Malheureusement, il ne peut pas non plus marquer de buts, et ils ont quitté Montréal avec un seul point alors qu’il leur en fallait trois.

Classement précédent : 28

Les Rapids ont gagné un vrai match ! Bien sûr, c’était contre une équipe Revs qui a connu une semaine exceptionnellement compliquée, mais ce n’était que leur deuxième victoire depuis le 6 mai, donc peu importe comment cela s’est produit. Maintenant, à propos de cette protestation des fans qui est extrêmement juste et attendue depuis longtemps…

Classement précédent : 29

Les Reds ont marqué en premier contre les Whitecaps, ils avaient donc une avance. Ils n’ont pas tenu bon pour un résultat, mais bon ! Une piste s’est produite !