MLS Power Rankings – LAFC au sommet et remporte le bouclier des supporters

C’est arrivé à ceci. Chaque équipe de la Major League Soccer a disputé 33 matchs (à l’exception des quatre en action mercredi qui en ont disputé 32) et le jour de la décision est à nos portes (diffuser les matchs de dimanche sur ESPN +). Le Bouclier des supporters a été décerné, tout comme la Cuillère en bois.

Neuf des 14 places en séries éliminatoires sont réservées et neuf équipes ont une chance de remporter les cinq autres. Cela signifie que la MLS est agréable et ordonnée, et toujours au bord du chaos – comme nous l’aimons.

L’Est est savoureux car cinq équipes jouent pour trois places et quatre d’entre elles s’affronteront mercredi. Les possibilités sont infinies. L’Occident est beaucoup plus simple, mais non moins anxiogène. Les Timbers de Portland affronteront le Real Salt Lake et Minnesota United accueillera les Whitecaps de Vancouver – les gagnants iront aux séries éliminatoires.

Qui est prêt à faire du tapage ? Mais avant de plonger dans Decision Day et de nous concentrer sur “la ligne”, classons-les tous pour la dernière fois en 2022.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : contre. Nashville, dimanche 17 h HE (ESPN +)

95e minute, Denis Bouanga face à toute la défense des Timbers. Vainqueur : Bouanga. Bouclier des supporters et un moment qui restera à jamais gravé dans la tradition de la MLS : celui de LAFC.

jouer 1:34 Denis Bouanga marque un but à la dernière seconde alors que LAFC bat Portland 2-1.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : contre Toronto, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Il n’y a aucun moyen d’expliquer que Philly ait été complètement saccagé par Charlotte, alors disons qu’ils ont été distraits par toutes les lignes de football sur le terrain et qu’ils passent à autre chose.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : contre Inter Miami, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Ne regardez pas maintenant, mais Montréal pourrait être la tête de série de l’Est après avoir battu DC sans Djordje Mihailovic et Romell Quioto. Et sérieusement, ne regarde pas. C’est comme ça que Wilfried Nancy et Cie l’aiment.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : vs Colorado, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Une défaite à Vancouver signifie qu’ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Il n’y a pas beaucoup de preuves que l’élan se répercute de manière significative sur les séries éliminatoires, mais ils préféreraient probablement participer aux séries éliminatoires avec quelque chose qui ressemble à une forme décente.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : vs Sporting Kansas City, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Perdre contre le Colorado n’aura pas beaucoup d’importance s’ils réussissent à obtenir un résultat le dernier jour pour assurer un match éliminatoire à domicile, mais ils doivent encore obtenir ce point.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : contre LAFC, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Le NSC n’a que six victoires à domicile cette saison, à égalité pour le moins dans l’Ouest, nous devons donc nous demander : GEODIS Park est-il maudit ? Après le tir à longue distance de Hany Mukhtar sur un but ouvert raté parce qu’il a rebondi trop fort sur le gazon et a heurté la barre transversale, entraînant une défaite contre Houston, la réponse claire est oui.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : contre Charlotte, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

La remarquable séquence de séries éliminatoires de Seattle est terminée, mais pas celle de RBNY. Malgré une défaite contre Columbus au cours du week-end, ce sera la 13e année consécutive que les Red Bulls jouent au football en séries éliminatoires.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : contre Real Salt Lake, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Ils ont joué LAFC assez uniformément et ont été battus par un moment de magie, mais ce ne sera pas beaucoup de réconfort s’ils perdent à Salt Lake la semaine prochaine et regardent les séries éliminatoires depuis chez eux. Il n’y a plus de victoires morales, ce n’était donc qu’une perte (certes dure).

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : contre DC United, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Félicitations aux fans de Cincy pour avoir renoncé à leur mainmise de trois ans sur la cuillère en bois. Ils pourraient même célébrer avec une place en séries éliminatoires, mais leur défaite à domicile contre le Fire n’aidera pas.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : contre Charlotte, mercredi 19 h HE (ESPN +)

L’équipage était à quelques minutes de la fin fonctionnelle de sa saison, mais Derrick Etienne leur a donné le CPR avec des buts aux 89e et 93e minutes pour battre RBNY, 2-1. Maintenant, tout ce qu’ils ont à faire est de gagner un deuxième match consécutif pour la première fois de la saison.

jouer 1:34 Derrick Etienne marque deux buts pour mener le Columbus Crew à une victoire 2-1 sur les New York Red Bulls.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : contre Inter Miami, mercredi 20 h HE (ESPN +)

Leur défaite contre le NYCFC signifie qu’ils peuvent terminer la saison contre Miami et Columbus avec une seule victoire les faisant accéder aux séries éliminatoires. Contrôler votre propre destin et avoir un mulligan ? Les Lions auraient volontiers pris cela en février.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : contre Portland Timbers, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Il y a de bonnes chances que la différence entre RSL faisant les séries éliminatoires et les regardant depuis leurs canapés soit deux en-têtes de temps d’arrêt non marqués dans la surface de réparation samedi. Ils les ont manqués tous les deux, perdus contre la Galaxie et pourraient passer les quatre prochains mois à penser à eux.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : contre Orlando City, mercredi 20 h HE (ESPN +)

Gonzalo Higuain – qui prendra sa retraite à la fin de la saison – n’a-t-il plus que deux matches à jouer dans sa carrière ou l’Inter peut-il prolonger sa carrière avec un ou quatre matchs en séries éliminatoires ? Après avoir marqué tard pour battre Toronto pour son 12e but lors des 14 derniers matchs, il semble bien qu’il veuille jouer un peu plus longtemps.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : vs Houston Dynamo, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Le Galaxy méritait absolument de battre RSL et ne méritait absolument pas de battre RSL. Cela n’a aucun sens, mais si vous les avez vus dominer tous les deux et rater un penalty, puis presque remettre le jeu à la fin, vous l’obtenez. Mais ils ont décroché une place en séries éliminatoires, qu’ils méritent absolument et qu’ils ne méritent absolument pas.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : contre Dallas, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Après des mois à regarder les rêves des équipes en séries éliminatoires se transformer en cauchemars au Children’s Mercy Park, il était tout à fait normal que la séquence des séries éliminatoires des Sounders soit officiellement terminée par SKC.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : contre les Whitecaps de Vancouver, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Les Loons n’ont pas été battus par les Quakes – ils ont été fumés. Et maintenant, ils n’ont pris qu’un seul point lors de leurs six derniers matchs, ce qui leur a valu une défaite le jour de la décision suite à un effondrement historique qui les empêche de participer aux séries éliminatoires. Tout ce qui les sépare de l’ignominie, c’est 90 minutes à domicile contre une équipe des Whitecaps qui a remporté deux matchs sur la route toute la saison.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : contre Minnesota United, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Ah oui, les Whitecaps – une équipe pas très bonne qui est en quelque sorte à une victoire d’une place en séries éliminatoires après avoir battu Austin. D’un côté, le match à l’extérieur de Vancouver, où les ‘Caps ont été putrides. D’un autre côté, c’est contre Minnesota, qui a été horrible pendant des semaines, peu importe où il joue. Et l’une de ces équipes doit faire les séries éliminatoires !

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : contre Columbus Crew, mercredi 19 h HE (ESPN +)

Charlotte voulait juste compter dans l’année 1 et bien que cela n’ait peut-être pas été la façon dont ils imaginaient que cela se produise, Daniel Rios en marquant quatre pour éliminer Philly en feu du Bouclier des supporters est très important. De plus, ils sont toujours en vie pour une place en séries éliminatoires.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : contre Atlanta United, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Toc Toc. Qui est là? NYCFC. Ne regardez pas maintenant, mais les Pigeons sont vivants ! Ils ont battu Orlando pour leur deuxième victoire consécutive et il semble qu’ils pourraient avoir un pouls pour les séries éliminatoires.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : vs Philadelphia Union, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Il n’est pas surprenant que le TFC ait eu du mal. Leur équipe manque d’équilibre, pour être gentil, mais se faire blanchir à domicile par Miami pour sa deuxième sortie consécutive sans but? C’est surprenant.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : contre Austin, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Ils ont battu Dallas pour leur 10e victoire à domicile de la saison, la deuxième plus importante dans l’Ouest. Si seulement ils avaient pu gagner plus d’un match sur la route.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : contre les tremblements de terre de San Jose, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Les Sounders ne participeront officiellement pas aux séries éliminatoires après avoir attiré Cincy et perdu contre SKC. Pour la première fois depuis qu’ils ont rejoint la MLS, leur saison se termine tôt et, peut-être plus incroyable encore, ils joueront pour la première fois un match sans conséquence le week-end prochain. 14 ans de football exclusivement significatif, c’est une course d’enfer.

jouer 0:41 William Agada a marqué son huitième but lors de ses neuf derniers matches pour permettre à l’hôte du Sporting Kansas City de remporter une victoire 1-0 contre le Seattle Sounders FC dimanche.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : vs Chicago Fire, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Leçon de leur victoire sur Atlanta : c’est bien quand Gustavo Bou fait des trucs.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : vs NYCFC, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

C’est dommage que Josef Martínez n’ait pas gardé son coup de pied de vélo audacieux pour la finale car, si c’est tout pour lui à Atlanta, il mérite de quitter les Five Stripes avec un but comme celui-là devant ses fans adorateurs. C’était aussi un peu trop sur le nez qu’il est venu dans une défaite 2-1.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : contre LA Galaxy, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Après une victoire à Nashville, le Dynamo a maintenant joué cinq semaines de football compétent. Leur saison était terminée depuis longtemps, mais ce n’est pas rien.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : vs Seattle Sounders, dimanche 17 h HE (ESPN +)

Les Quakes auraient souhaité que tout se passe différemment en 2022, mais Shea Salinas a-t-il marqué lors de son dernier match à domicile ? C’est exactement ce qui était censé se produire lors d’une victoire contre les Loons.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : vs New England Revolution, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

Si vous allez être obligé de jouer une saison décevante, porter un coup dur à Cincy derrière les performances des jeunes stars Jhon Duran et Brian Gutierrez est un bon moyen de le faire.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : contre Cincinnati, dimanche 14 h 30 HE (ESPN +)

La caisse de trophées historique de DC United a grandi avec leur défaite contre Montréal. Ils sont officiellement les gagnants de la cuillère en bois !