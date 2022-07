MLS Power Rankings – Cucho Hernandez fait de Columbus un problème pour le reste de la ligue

Le mercato estival bat son plein. Chaque jour, il y a quelques joueurs de plus, quelques autres absents et de nouveaux potins chauds.

Comment donner du sens à une ligue et ses équipes au milieu de tout ça ? Avec un sourire.

Nous avons vu quelques superstars faire leurs débuts en Major League Soccer la semaine dernière, avec Gareth Bale et Giorgio Chiellini enfilant pour la première fois des maillots LAFC. Federico Bernardeschi est également arrivé à Toronto, avec des débuts sûrement pas trop lointains. Ensuite, vous avez des signatures estivales comme Cucho Hernandez, qui a eu besoin des trois matchs pour indiquer clairement que le Columbus Crew va être un problème avec lui en tête. Et rien de tout cela ne touche même aux mouvements à venir.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le classement MLS Power? Plongeons dedans.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 23 juillet au Sporting Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Imaginez pouvoir traiter Bale et Chiellini comme des petites cerises sur le dessus. LAFC arrive essentiellement à faire cela, et bien que les débuts des superstars aient été un peu décevants à Nashville, Cristian Arango était tout sauf cela. Une autre victoire, un autre grand but de Chicho et les Black and Gold continuent de fredonner.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 23 juillet contre Inter Miami CF, 19 h HE, ESPN +

Les Pigeons sont les rois de New York grâce à Valentin Castellanos, qui a marqué le vainqueur contre les Red Bulls, mais enfilera-t-il à nouveau un maillot NYCFC ? Il veut un déménagement européen et des informations font état d’un transfert imminent à Gérone en Liga. Le perdre serait évidemment un bouleversement majeur pour l’équipe, donc ils sont deuxièmes … pour l’instant.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 24 juillet contre New York Red Bulls, 20 h HE, ESPN +

Réaliser un balayage du Texas en une semaine aurait été sympa, mais après une victoire contre Houston et un match nul contre Dallas, sans parler d’un coup d’œil à la table, il ne fait aucun doute qui est la meilleure équipe de l’État. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais l’une est Brad Stuver. De compagnon à, analytiquement, le meilleur gardien de but de la ligue.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 23 juillet à Orlando City SC, 19 h 30 HE, ESPN +

En tête de l’Est et à égalité en tête de la ligue, la différence de buts est impressionnante. Imaginez maintenant à quoi ressemblera Philly quand il commencera à cliquer. Deux autres victoires, contre Miami et la Nouvelle-Angleterre, Mikael Uhre a encore un impact et l’équipe de Jim Curtain semble se diriger vers quelque chose de spécial.

jouer 0:29 Daniel Gazdag repousse le penalty pour que l’Union mène 2-1.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 24 juillet à Austin FC, 20 h HE, ESPN

Peut-être que les Red Bulls jouaient juste aux échecs 4D en perdant face au NYCFC ? Laissez tomber les trois points sur un vainqueur de Castellanos pour pousser le MVP en titre en Europe, ouvrant ainsi la voie au sommet de la ville et à la conférence dans la seconde moitié de la saison. Jouer le long jeu.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 23 juillet contre FC Dallas, 22 h HE, ESPN +

Justen Glad revient de blessure et RSL met fin à sa séquence de défaites avec une victoire dominante sur le Sporting KC. Incroyable comment cela se passe, n’est-ce pas ?

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : 23 juillet à Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Est-ce que Dallas est la bonne équipe qui continue de prendre les devants, ou est-ce l’équipe incertaine qui continue de faire exploser ces pistes? À un moment donné, le FCD ne peut pas continuer à autoriser des buts tardifs et à se contenter de matchs nuls comme ils l’ont fait à nouveau contre Austin, mais vous voulez généralement parier sur l’équipe qui joue bien pendant plus de 70 minutes la plupart des nuits.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 23 juillet à DC United, 20 h HE, ESPN +

C’est toujours bien de battre son rival, donc c’était du travail fait en battant Toronto, mais le plus important pour Montréal, Djordje Mihailovic est revenu de blessure. Voyons où va cette équipe maintenant.

jouer 0:42 Le CF Montréal prend le dessus après son propre but de Lukas MacNaughton

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 23 juillet au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

Personne ne veut perdre de points à domicile, mais pouvez-vous vraiment être aussi en colère quand c’est parce que Cristian Arango a marqué le but absurde qu’il a fait ? Parfois, vous devez lever votre chapeau et vous rappeler que vous avez battu Seattle quelques jours plus tôt.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 23 juillet contre Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Deux points de plus dans les matchs sur la route, c’est une bonne performance, mais les deux matchs nuls de la semaine dernière (au Colorado et à Atlanta) sont venus de positions gagnantes. Orlando est dans le même bateau que Dallas – vous aimez ce qu’ils peuvent faire pendant la majeure partie du jeu, mais ils doivent trouver comment finir.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 23 juillet au Houston Dynamo FC, 20 h 30 HE, ESPN

Les équipes d’Adrian Heath sont quelque peu banales de par leur conception, mais Emanuel Reynoso est certainement remarquable en ce moment. Il joue aussi bien que n’importe qui dans la ligue et les quatre points des Loons la semaine dernière (un match nul contre SKC, une victoire contre DC) ont porté à cinq leur séquence sans défaite.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 23 juillet contre Nashville SC, 19 h 30 HE, ESPN +

La défaite contre l’équipage piquera certainement plus, mais le match nul avec les Whitecaps plus tôt dans la semaine a été le plus gros problème. Cincy n’a remporté que trois des 10 matchs à domicile cette saison.

jouer 0:41 Cucho Hernandez frappe de la tête à la 16e minute pour mettre Columbus en place.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 23 juillet contre New England Revolution, 19 h 30 HE, ESPN +

Lucas Zelarayan était assez bon tout seul, mais maintenant vous lui donnez Cucho Hernandez ? Bonne chance au reste de la ligue. Le duo a combiné pour cinq buts et cinq passes décisives lors de leurs trois derniers matchs et a rendu l’enfer trop réel pour Cincy dimanche.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 23 juillet au Seattle Sounders FC, 22 h HE, ESPN +

Gyasi Zardes a deux buts et une passe décisive en trois matchs contre le Galaxy depuis que le club l’a échangé en 2017, et les Rapids étaient heureux de surfer sur la vague de la vengeance pour briser leur séquence sans victoire samedi. Le Colorado n’est également qu’à trois points de Los Angeles pour la dernière place en séries éliminatoires.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 23 juillet contre San Jose Earthquakes, 22 h 30 HE, ESPN +

Un match nul contre les Whitecaps et maintenant les trois équipes de Cascadia détiennent les huitième, neuvième et dixième places dans l’Ouest, car ce dont cette rivalité avait besoin, c’était d’une place en séries éliminatoires en jeu. Soyons sauvages, Cascadia.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 23 juillet au New York City FC, 19 h HE, ESPN +

Gonzalo Higuain a marqué lors des deux matches de l’Inter la semaine dernière, une défaite contre Philadelphie et une victoire contre Charlotte, mais ce qui s’est vraiment démarqué, c’est le travail défensif qu’il a fait pour aider à créer le vainqueur du temps d’arrêt de Miami contre Charlotte. L’Industrieux Higuain, comme on s’y attendait tous.

jouer 0:27 Emerson Rodríguez marque un but à la 93e minute pour que Miami prenne une avance de 3-2 sur Charlotte.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 23 juillet au Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN+

La meilleure partie du but de Yordy Reyna à Miami n’était pas qu’il était parfaitement enroulé dans le coin supérieur, c’est qu’il s’enfuyait pour le célébrer dès qu’il était sorti de son pied. L’audace. Malheureusement, Charlotte n’a pas pu faire tenir l’avance.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 23 juillet contre Colorado Rapids, 22 h HE, ESPN +

Cela fait 300 minutes que les Sounders ont marqué un but, dont des défaites 1-0 contre Nashville et Chicago. Je ne suis pas mathématicien, mais ce n’est pas très bon.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 23 juillet contre Chicago Fire FC, 22 h HE, ESPN +

Les Whitecaps ont été terribles loin de BC Place cette saison, donc une paire de tirages sur la route à Cincinnati et à Portland est une raison de célébrer.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 23 juillet à Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

Une autre avance soufflée, cette fois contre Philadelphie, apporte les points des Revs ont chuté des positions gagnantes total à 24. Vingt-quatre !

jouer 0:58 Gyasi Zardes marque à la 75e minute pour donner une avance de 2-0 aux Rapids sur le Galaxy.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 24 juillet contre Atlanta United, 21 h 30 HE

La Galaxie commence à ressembler, eh bien, à la Galaxie. Nouveaux managers, nouveaux joueurs, mêmes résultats, mais la semaine dernière, leurs défaites ont touché deux des trois dernières équipes de l’Ouest à San Jose et au Colorado. Vous ne sonnez pas l’alarme en juillet, mais agitez peut-être un petit drapeau de détresse ou quelque chose comme ça ?

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 24 juillet à LA Galaxy, 21 h 30 HE

Battez RSL, dessinez Orlando et vous penseriez qu’Atlanta commençait à trouver une certaine stabilité, mais les yeux n’étaient pas rivés sur le terrain. Ils étaient dans la salle de conférence, où Darren Eales ne siège plus à la tête de la table après son départ pour diriger Newcastle United. Qui sait quelle est la prochaine étape pour les Five Stripes maintenant ?

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 23 juillet contre Minnesota United, 20 h 30 HE, ESPN +

Après avoir battu San Jose, le Dynamo est invaincu dans les matchs que débute Hector Herrera ! Les petits échantillons sont amusants.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 23 juillet à Portland Timbers, 22 h 30 HE, ESPN +

On pourrait penser qu’une équipe jouant trois matchs en huit jours tournerait, mais San Jose en a fait le moins possible et est à peine allé sur son banc. Quelqu’un peut-il s’il vous plaît obtenir Alex Covelo plus de joueurs?

jouer 0:52 Jackson Yueill marque un but à la 53e minute pour les Earthquakes

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 23 juillet à Vancouver Whitecaps, 22 h HE, ESPN +

Le Fire a remporté 33% de ses victoires cette saison au cours des cinq derniers jours, battant Toronto et Seattle. Ces faibles bruits que vous entendez au loin sont des gens qui pensent à remettre le train en marche de Chicago.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 23 juillet contre LAFC, 20 h 30 HE, ESPN

Roger Espinoza n’était pas dans les bonnes grâces de l’arbitre et Peter Vermes criait depuis la ligne de touche à Salt Lake, donc c’était un peu comme à l’époque du Sporting. Malheureusement, le football ne ressemble toujours pas à l’ancien SKC, pas plus que les résultats.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : 23 juillet c. CF Montréal, 20 h HE, ESPN+

Il ne faut pas que Wayne Rooney reconnaisse que la défense de DC est un gâchis. Ajoutez les absences d’Ola Kamara et Taxiarchis Fountas à l’avant et vous obtenez une semaine sans victoire attendue avec un match nul contre Columbus et une défaite au Minnesota.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 23 juillet contre Charlotte FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Le problème avec la signature de Federico Bernardeschi par le TFC est qu’il n’y en a qu’un seul et, après les défaites contre Chicago et Montréal, Toronto pourrait en avoir besoin de trois de plus.