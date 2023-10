MLS Power Rankings : Cincy reste en tête et remporte le Supporters’ Shield

Le FC Cincinnati remporte sa première médaille d’argenterie de l’histoire du club après avoir remporté le Supporters Shield. (Photo par Angel Marchini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Il n’y a pas si longtemps, le FC Cincinnati n’était pas seulement une équipe terrible, affreuse et nulle, mais la façon dont ils menaient leurs affaires au cours des trois premières années était carrément risible. Le club était clairement conscient de ses maladresses car il a fait le ménage en 2021. Chris Albright est venu diriger les opérations de football et ils ont à peine fait de faux pas depuis.

Qu’il s’agisse de recruter des joueurs étrangers, de sélectionner des joueurs d’ailleurs dans la ligue, de développer ceux qui figurent sur la liste ou de déployer leur équipe dans un système intelligent et cohérent, Cincy est devenu la classe de la MLS. Tout le monde, d’Albright au manager Pat Noonan, en passant par le MVP présumé de la ligue Luciano Acosta, a été tout simplement exceptionnel et samedi, ils ont remporté le Supporters’ Shield pour montrer tout leur travail formidable.

Il y a deux ans, Cincy détenait la Wooden Spoon après avoir perdu 12 matchs de suite pour terminer la saison. Désormais, ils constituent la classe de la ligue et possèdent la première pièce d’argenterie pour leur boîte à trophées. Mais qu’en est-il des 28 équipes derrière eux ? Classons-les.

Classement précédent : 1

Le super pouvoir de Cincy n’est pas de faire sortir les équipes de l’eau. C’est cette semaine après semaine, qu’ils réalisent des performances compétentes et accumulent des points grâce à leur régularité. Alors, était-ce idéal qu’ils se retrouvent dans un match assez serré contre Toronto ? Non, mais Cincy était la meilleure équipe et a gagné comme ils l’ont si souvent cette saison. Et c’est pourquoi ils méritent incontestablement les gagnants du Supporters’ Shield.

LE BOUCLIER EST À NOUS ! pic.twitter.com/84RE1OpkZ4 – S – FC Cincinnati (@fccincinnati) 1 octobre 2023

Classement précédent : 2

Le Crew aurait célébré une victoire impressionnante contre Philadelphie, mais Andre Blake n’a pas cédé. Ces deux points perdus pourraient faire la différence entre l’avantage du terrain et ne pas venir en séries éliminatoires.

Classement précédent : 4

La dernière fois qu’Orlando a perdu à domicile, c’était le 22 avril, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient dépassé Montréal au stade Exploria. Ils pourraient décrocher cet avantage terriblement efficace sur le terrain pour les séries éliminatoires dès la semaine prochaine.

Classement précédent : 3

L’Union continue de faire preuve de profondeur et d’adaptabilité. Les matchs nuls contre Dallas et Columbus sous forte rotation ont été impressionnants, mais ils n’ont pas non plus réussi à afficher l’excellente forme qui a été éphémère cette saison. S’ils veulent renverser les équipes au-dessus d’eux dans un Est empilé, ils doivent trouver cet équipement supplémentaire.

Classement précédent : 7

Rois du Missouri ? Vérifier. Rois de l’Occident ? Vérifier. Ce fut une semaine de rêve pour City, qui a battu le SKC pour décrocher la première place dans l’Ouest, poursuivant ainsi une saison d’expansion au-delà des rêves les plus fous.

Le St Louis City SC continue d’entrer dans l’histoire en devenant la première équipe d’expansion à remporter sa conférence lors de sa première saison. (Photo de Jeremy Olson/ISI Photos/Getty Images)

Classement précédent : 5

Le retour de Sam Surridge était censé relancer l’attaque de Nashville, mais ils ont à peine réussi à lui remettre le ballon lors d’un match nul sans but contre Seattle. Les Coyotes ont quatre autres chances de rassembler leurs nouveaux éléments en bonne santé avant les séries éliminatoires, lorsqu’ils auront besoin d’une meilleure attaque s’ils veulent avoir une chance de se démarquer dans une conférence très solide. Le talent est certainement là, il ne reste plus qu’à trouver la bonne forme avant la fin du temps imparti.

Classement précédent : 6

Perdre la Coupe des Campeones aux tirs au but a été difficile, mais voir Chicho Arango revenir à Los Angeles dans un kit RSL et vous battre ? Non seulement cela pique, mais cela les met en danger réel de perdre l’avantage du terrain au premier tour des séries éliminatoires.

Classement précédent : 8

Les Five Stripes ont pu prendre une semaine de congé et regarder les équipes autour d’eux perdre des points. Un saut dans le top quatre de l’Est et un ou deux matchs supplémentaires à Atlanta sont encore en jeu.

Classement précédent : dix

Ce n’est pas nouveau de dire que les Sounders ont désespérément besoin de Raúl Ruidíaz au meilleur de sa forme pour faire du foin à l’Ouest. C’était clair une fois de plus après que le Péruvien ait été exclu de son match nul 0-0 contre Nashville, mais il reste encore quelques semaines au joueur de 33 ans pour se qualifier pour une dernière série éliminatoire.

Classement précédent : 14

Le but vainqueur de Chicho Arango à son retour au LAFC était l’histoire amusante de la grande victoire de RSL, mais c’est Rubio Rubin qui a réalisé le but avec son magnifique centre. L’équipe de Pablo Mastroeni continue de faire le travail à l’extérieur.

Classement précédent : dix

L’Inter a fait match nul contre le NYCFC pour obtenir trois résultats en quatre matches sans Lionel Messi (et ils en ont remporté un autre alors qu’il jouait avec parcimonie) dans une déclaration massive à ceux qui prétendent que cette équipe n’est rien sans l’Argentin. Malheureusement, leurs chances en séries éliminatoires ne cessent de croître, nous devrons donc peut-être attendre la saison prochaine pour voir le nouvel Inter Miami obtenir une véritable chance dans la ligue.

Classement précédent : 11

Un rapide coup d’œil au score laisserait croire que le Dynamo a été un peu trop fort après avoir remporté l’US Open Cup et a été un peu plat contre Dallas, mais Houston a bien joué et n’a pas eu de chance de ne pas battre ses rivaux texans. L’équipe de Ben Olsen est toujours en hausse au bon moment.

Classement précédent : 13

Les fans des Revs se sont présentés en grand nombre à hauteur de 37 701 et l’équipe les a récompensés avec une victoire sur Charlotte. Il reste à voir exactement à quel point cette équipe est bonne maintenant et sera en séries éliminatoires après un été aussi volatile, mais elle possède toujours la troisième tête de série dans l’Est.

Classement précédent : 12

Le match nul des Caps en milieu de semaine au Colorado n’a pas l’air génial, mais il a clôturé un road trip de sept matchs avec 11 points, donc ce n’était pas trop mal. Perdre deux avances et prendre juste un point à DC à domicile est plus difficile à considérer comme positif, surtout avec St. Louis, LAFC et Seattle en lice pour clôturer la saison.

Classement précédent : 15

Le FCD a bien fait de prendre les résultats de Vancouver et de Houston, mais après ces deux nuls, il se pose maintenant une éternelle question de football : est-il impressionnant qu’une équipe réussisse si régulièrement à éviter la défaite, ou est-il inquiétant d’avoir du mal à gagner ? Dallas n’a perdu qu’un seul de ses neuf derniers matchs, mais n’a également gagné que deux fois au cours de cette période.

Classement précédent : 16

Non seulement les Loons n’obtiennent pas les résultats dont ils ont besoin, mais ils ne semblent pas non plus avoir le jus que l’on attend d’une équipe qui joue pour sa saison. Ils ont pris l’avantage sur San Jose, mais n’ont jamais semblé en avoir plus dans le réservoir et ont dû se contenter d’un match nul qui les a maintenus en dessous de la ligne des séries éliminatoires. Cela ne suffira pas à une équipe qui devrait avoir les éléments nécessaires pour participer aux séries éliminatoires.

Classement précédent : 19

Les Timbers ont probablement quitté Los Angeles déçus de n’avoir réussi qu’un match nul contre le Galaxy, mais leur véritable préoccupation concernera Cristhian Paredes, blessé. Jusqu’où ils peuvent aller en séries éliminatoires et s’ils peuvent même conserver une place en séries éliminatoires, cela peut dépendre de son pronostic.

Classement précédent : 18

Les Quakes ont eu du mal à s’éloigner de la Baie cette saison, alors venir par derrière pour décrocher un point au Minnesota ? Ils le prendront. La question est maintenant de savoir s’ils peuvent obtenir un ou deux matchs éliminatoires à domicile, car même si cette équipe peut avoir des défauts, elle pose un problème à PayPal Park.

Classement précédent : 20

C’est dommage que DC ait eu besoin de trois points pour dépasser la ligne des séries éliminatoires, car aller à Vancouver et revenir deux fois par derrière pour obtenir un match nul 2-2 est un très bon résultat, mais ce n’est pas aussi bon quand ils regardent vers le haut. sur les lieux des séries éliminatoires.

Classement précédent : 17

C’est déjà assez grave que le Sporting connaisse sa deuxième saison consécutive difficile alors que la vieille garde a du mal à rattraper le reste de la ligue, mais le faire alors qu’un nouveau rival émerge ? C’est diabolique, mais il est impossible de le décrire autrement après que le SKC ait été fumé par Saint-Louis pour s’assurer que ses rivaux s’empareraient de la tête de série dans l’Ouest, alors qu’ils se rapprochaient de plus en plus d’une deuxième saison consécutive après les séries éliminatoires.

Classement précédent : 21

Le Galaxy a joué un autre match sauvage et sa capacité à continuer à se battre dans une saison qui semblait si perdue reste admirable, mais les matchs nuls ne suffisent pas s’ils veulent se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils avaient besoin de points contre Portland.

Classement précédent : 24

Le NYCFC était si proche de la victoire, mais un but de Miami cinq minutes après le début du temps additionnel les a obligés à se contenter d’un seul point. Ce point est crucial car c’est ce qui empêche les Pigeons de ne pas participer aux séries éliminatoires, mais cela rend également ces deux points tardifs si déchirants.

Classement précédent : 27

La séquence de sept matches sans victoire du Fire est terminée après que Georgios Koutsias ait battu le RBNY. Ils sont actuellement exclus des séries éliminatoires uniquement suite à un bris d’égalité, ils ont donc reçu le cadeau d’être toujours dans le combat en séries éliminatoires. Avec trois équipes également en lice, Miami, Charlotte et NYCFC, composant leurs trois derniers matches, les Fire contrôlent leur propre destin. C’est maintenant ou jamais.

Classement précédent : 22

La Couronne est techniquement toujours dans la course aux séries éliminatoires, mais à peine après avoir perdu contre la Nouvelle-Angleterre et avec une seule victoire lors de ses 15 derniers matchs, il est difficile de voir comment ils réussiront dans leurs quatre derniers.

Classement précédent : 22

La meilleure arme de Montréal en ce moment, ce sont toutes les équipes en dessous qui perdent des points parce qu’elles ont encore perdu, cette fois à Orlando, mais ont quand même réussi à conserver la neuvième place dans l’Est. Ils terminent la saison avec Houston, Portland et Columbus, il est donc temps de reprendre les choses car il n’y a pas de point facile dans cette finition.

Classement précédent : 28

Les Rapids ont fait match nul contre Vancouver et ont battu Austin, 2-1, pour maintenir leur bonne forme sous la direction de Chris Little. C’est dommage que tout cela arrive trop tard, car la seule chose qui reste au Colorado cette saison est que Little obtienne le poste de façon permanente.

Classement précédent : 23

Il faudra probablement trois victoires sur leurs trois dernières pour qu’Austin se qualifie pour les séries éliminatoires. Acceptez-vous ce pari sur une équipe qui vient de perdre contre le Colorado et qui n’a pas gagné depuis le 15 juillet ?

Classement précédent : 26

Les Red Bulls avaient besoin de trois points contre le Fire et se sont plutôt effondrés avec une défaite avec 10 hommes. C’est une véritable bataille difficile pour les séries éliminatoires maintenant, Cincy et Nashville participant à deux de leurs trois derniers matchs.

Classement précédent : 29

Voir Cincy remporter le Bouclier des Supporters sur son terrain pourrait être le moment le plus mémorable de la saison de Toronto.