L’attaquant de Naples Victor Osimhen a révélé sa préférence concernant un éventuel futur transfert vers la Saudi Pro League ou la Major League Soccer.

Les deux compétitions ont attiré de grands noms ces derniers temps, avec Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema parmi les stars évoluant désormais en Arabie Saoudite, tandis que Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba ont tous rejoint la MLS.

Osimhen est recherché par de nombreux grands clubs européens et a reçu une proposition du club saoudien d’Al-Hilal cet été, qui a été refusée par Naples.

Interrogé par Emiliano Viviano et l’ancien attaquant italien Mario Balotelli dans un entretien Entretien sur Twitch S’il préfère jouer en MLS ou en Saudi Pro League, Osimhen a déclaré : “Si j’avais les mêmes conditions, j’irais en MLS.”

Mais le joueur de 24 ans a salué les progrès réalisés par la Pro League au cours de l’année écoulée.

“Ils essaient de développer leur championnat, ce qui est une bonne chose”, a-t-il déclaré. “L’un des plus grands de tous les temps (Ronaldo) y est allé.

“Grâce à son influence, ils ont attiré beaucoup de joueurs talentueux. Donc pour moi, c’est vraiment bien, ils essaient de faire de leur championnat l’un des meilleurs. Pour moi, ils font quelque chose d’incroyable.”

Osimhen semblait prêt à quitter l’Italie en janvier après que son propre club a récemment publié une vidéo se moquant de lui sur son propre TikTok, mais il a déclaré : “Je suis heureux à Naples”.

Et d’ajouter : “Les gens ne savent pas à quel point il est difficile de jouer en Serie A. D’un point de vue tactique et physique, c’est l’un des championnats les plus difficiles à jouer.”

