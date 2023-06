MLS offre gratuitement le Season Pass MLS aux propriétaires de LG Smart TV

Alors que les têtes de la saison 2023 de la Major League Soccer ont dépassé la mi-parcours, les matchs deviennent de plus en plus importants. La MLS et la société de technologie LG aident désormais les fans de football à accéder gratuitement à ces jeux.

Pendant une durée limitée, les utilisateurs qui possèdent un téléviseur intelligent LG peuvent obtenir gratuitement le laissez-passer saisonnier MLS.

Selon Le Diffusable, les utilisateurs peuvent accéder à l’offre en visitant le LG Content Store sur leurs téléviseurs intelligents. Ces téléviseurs doivent être fabriqués entre 2016 et les modèles actuels de 2023. Il y aura également une bannière MLS Season Pass disponible pour cliquer sur l’écran d’accueil LG Smart TV.

L’offre de LG est valable pour un accès gratuit à court terme aux jeux MLS

Cet accord, cependant, ne permet pas aux fans de regarder gratuitement pour le reste de la saison. Les utilisateurs de LG Smart TV peuvent profiter de la réduction pendant deux mois. La saison régulière de la Major League Soccer se déroule jusqu’à la mi-octobre. Les éliminatoires se dérouleront ensuite jusqu’à début décembre. La promotion actuelle de LG expirera le jeudi 27 juillet.

MLS Season Pass est actuellement la maison de chaque match MLS. Apple, l’opérateur du service de streaming, avait précédemment conclu un accord de 10 ans avec la ligue de football pour diffuser tous les matchs.

Outre les matchs en direct, d’autres contenus sont également disponibles sur le service. L’accord maintiendra les matchs MLS sur le Season Pass MLS à partir de la saison 2023, jusqu’à la fin de 2032.

Le service de streaming coûte généralement 14,99 $ par mois et 12,99 $ par mois pour les abonnés Apple TV+. Ces prix entreront en vigueur pour les utilisateurs de LG Smart TV une fois l’offre promotionnelle de deux mois expirée.

L’arrivée de Messi signifie probablement une augmentation des abonnements

Cette offre arrive à point nommé pour les fans de football américains. L’arrivée imminente de Lionel Messi à l’Inter Miami entraînera très probablement une augmentation du nombre d’abonnés au Season Pass MLS.

Le propriétaire gérant de Miami a également affirmé récemment que la superstar espère que son premier match avec le club aura lieu le 21 juillet. Ce ne serait que quelques jours avant l’expiration de l’offre MLS Season Pass de LG.

Crédit photo : MAGO / Icon Sportswire