MLS Footnotes: LA-San Jose ‘California Clásico’ en tête d’affiche de la semaine de la rivalité

Doug McIntyre Journaliste de football

Note de l’éditeur : MLS Footnotes vous emmène à l’intérieur des principaux points de discussion autour de la ligue et du football américain

L’ère Luchi Gonzalez à San Jose connaît un début encourageant.

Près d’un tiers de la première saison de Gonzalez à la tête des Earthquakes, l’ancien entraîneur du FC Dallas et assistant de l’équipe de la Coupe du monde des États-Unis a 5-3-3 San Jose – qui a terminé bon dernier de la Conférence Ouest en 2022 – assis confortablement dans les places éliminatoires avant peut-être le match phare de Rivalry Week: le « California Clásico » de dimanche contre son compatriote original de la MLS LA Galaxy (21h30 HE, FS1 / FOX Deportes).

Le revirement de San Jose sous Gonzalez a été rapide. Le point culminant est survenu le week-end dernier, lorsque les Quakes ont infligé au champion en titre de la Coupe MLS et actuel finaliste de la Ligue des champions de la CONCACAF LAFC sa première défaite de la saison régulière.

« Nous ne faisons pas encore les choses de manière assez cohérente », a déclaré Gonzalez à FOX Sports à la veille du derby à Carson. « Mais maintenant, nous montrons des éclairs de notre potentiel. »

Ce potentiel fait partie de la raison pour laquelle il a accepté le poste. Malgré les difficultés de San Jose l’année dernière, Gonzalez a aimé ce qu’il a vu de loin.

« Si vous les regardiez sans regarder le tableau, ils étaient compétitifs », a-t-il déclaré. « Ils avaient des joueurs techniques et créatifs qui pouvaient marquer. Et ils n’ont pas abandonné. »

L’esprit combatif des Quakes avait été enraciné au cours des quatre années précédentes sous l’ancien entraîneur Matías Almeyda, dont le système de marquage des hommes l’exigeait. Défensivement, ils étaient toujours terribles, cependant; en 2022, une seule des 28 équipes de la MLS a accordé plus que les 69 buts voyants de San Jose.

« Ils avaient de l’intensité et de la pression sur le ballon, mais si la pression est cassée, ils pourraient concéder », a déclaré Gonzalez. « Alors ma pensée était comment pouvons-nous les organiser? »

Les ajustements ont fonctionné jusqu’à présent. Les Quakes ont été manifestement plus avares cette année, avec 14 buts accordés au cours des 11 premiers matchs. Et tandis que les Quakes sont en fait sur le point de marquer moins souvent qu’ils ne l’ont fait la saison dernière à l’avant, Gonzalez a aidé à débloquer la capacité de changer la donne du joueur désigné Cristian Espinoza.

Maintenant dans sa cinquième saison à San Jose, le natif d’Argentine a déjà huit buts, un sommet en carrière. Le nouvel entraîneur a exhorté Espinoza à trouver des ouvertures dans l’espace entre la ligne arrière et le milieu de terrain adverses. Cela a aidé Espinoza, 28 ans, à apparaître dans des positions plus dangereuses – une des raisons pour lesquelles 75% de ses tirs ont été cadrés cette saison, contre seulement 34% l’an dernier.

« Il y a eu de petites modifications auxquelles il était vraiment ouvert », a déclaré Gonzalez à propos d’Ezpinoza, le joueur du mois d’avril de la MLS. « C’est un modèle professionnel. »

Alors que San Jose ressemble à un club en devenir, le Galaxy connaît le pire départ de ses 28 ans d’histoire décorée. Avec seulement six points en 10 matchs, Javier « Chicharito » Hernandez & Co. a désespérément besoin d’une victoire à domicile.

Le Galaxy a cependant obtenu un regain de confiance bien nécessaire mercredi, en éliminant les Seattle Sounders de haut vol de l’US Open Cup. Et il ne fait aucun doute qu’ils seront en place pour dimanche; alors que le voisin bruyant et nouveau riche LAFC est devenu le principal rival de la Galaxie, le mauvais sang avec les tremblements de terre remonte à des décennies.

« C’est le LA Galaxy, le club avec le plus de coupes MLS », a déclaré Gonzalez, qui a joué pour San Jose en tant que recrue professionnelle en 2002. « Regardez leur liste. Vous vous moquez de moi? Cette équipe peut battre n’importe qui.

« Leur milieu de terrain peut déplacer le ballon, jouer à travers vous », a-t-il ajouté. « Nous devons être vraiment organisés et compacts dans notre façon de défendre. Notre ligne arrière doit être prête pour les mouvements de Chicharito et de ses ailiers.

« Si vous jugez quelqu’un par la table dans cette ligue, c’est une grosse erreur. »

Les fans de Quakes apprécient sûrement le sentiment. Mais après avoir raté les séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq ans l’automne dernier, vous pardonneriez à tout supporter de San Jose qui n’est pas d’accord.

NOTES DE BAS DE PAGE MLS

1. Puig la clé pour le Galaxy ?

Comment est-ce pour une statistique: l’attaquant Galaxy Riqui Puig a été impliqué dans la préparation d’un record de 75 tirs en MLS cette saison, dont 12 lors de l’humiliante défaite 3-1 à domicile la semaine dernière contre les Colorado Rapids. Seulement trois se sont terminés avec le ballon dans le filet.

Alors que Puig a ressemblé au joueur offensif le plus dangereux de Vanney toute l’année, il a aussi souvent ressemblé à un one-man show. La chimie entre le produit barcelonais de 23 ans, l’ailier Douglas Costa et les attaquants Chicharito et Dejan Joveljić fait toujours cruellement défaut. La production de l’Espagnol n’a pas été là non plus; Puig n’a qu’un but et une passe décisive en neuf matchs.

Tout redressement de Galaxy cette saison dépend probablement de la conversion par Puig de certaines de ces opportunités de score en produit final.

2. Faits saillants de la semaine de la rivalité

Chicago et Saint-Louis sont d’énormes rivaux dans d’autres sports, mais la matinée de samedi à Soldier Field marque la première rencontre entre les villes du Midwest en MLS. C’est aussi le premier match du Fire sous la direction du patron par intérim Frank Klopas, qui a pris la relève (pour la troisième fois de sa carrière) après le départ d’Ezra Hendrickson la semaine dernière.

Les New York Red Bulls auront également un nouvel entraîneur, Troy Lesesne, sur la touche samedi lorsqu’ils accueilleront le New York City FC lors du premier derby de l’Hudson River en 2023.

Pendant ce temps, le siège d’Hernán Losada à Montréal est considérablement moins chaud qu’il ne l’était il y a un mois après quatre victoires consécutives, la plus récente étant le triomphe du Championnat canadien de mardi contre le Toronto FC. Les équipes se retrouveront en championnat samedi au Stade Saputo.

Austin accueille également Dallas, Atlanta affronte Charlotte et Portland se rend à Vancouver.

3. Les États-Unis convoquent 14 MLSers pour la Coupe du monde U-20

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine des moins de 20 ans des États-Unis, Mikey Varas, a nommé mercredi 14 joueurs de la MLS dans sa liste pour la prochaine Coupe du monde U-20 de la FIFA en Argentine. Les anciens joueurs de la MLS Gaga Slonina (Chelsea) et Kevin Parades (Wolfsburg) figuraient également sur la liste des 21 joueurs.

Plusieurs partants MLS éligibles à l’âge n’ont pas été libérés par leurs clubs, notamment le défenseur central Galaxy Jalen Neal.

« En ce qui concerne les clubs MLS, nous avons eu des discussions en cours avec chaque club », a déclaré Varas lorsque FOX Sports lui a demandé s’il s’attendait à moins de recul de la part des équipes de la ligue, qui ont toujours été plus coopératives que leurs homologues européennes.

« Nous sommes déçus que certains joueurs n’aient pas été libérés, mais en même temps, notre priorité numéro un ici est le développement individuel des joueurs. Nous sommes donc également fiers du fait que ces joueurs sont devenus si importants au cours du cycle qu’ils ‘ ne sont plus considérés comme libérables pour ce type de tournoi. »

Les Américains ouvrent le jeu de groupe le 20 mai contre l’Équateur.

4. Un autre ensemble de tasses

Seattle n’était pas le seul concurrent du Supporters Shield à être éliminé de l’US Open Cup en milieu de semaine, car l’actuel meneur de jeu de la MLS, New England Revolution, est tombé face au deuxième niveau Pittsburgh Riverhounds à Foxborough.

Les Revs sont devenus le troisième représentant de la MLS à perdre contre une équipe de division inférieure lors de la 108e édition du tournoi, après Atlanta et San Jose. Un match El Tráfico entre le Galaxy et le LAFC met en lumière les huitièmes de finale, qui se disputeront les 23 et 24 mai.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports, et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .