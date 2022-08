MLS Earthquakes nomme l’assistant américain Gonzalez comme entraîneur

San Francisco (AFP) – L’entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Luchi Gonzalez, a été engagé comme prochain entraîneur des Earthquakes de San Jose, mais il ne prendra la relève qu’après la Coupe du monde.

L’équipe de la Major League Soccer a annoncé cette décision mercredi, affirmant que l’actuel entraîneur par intérim Alex Covelo restera en tant que manager jusqu’à la fin de la saison 2022.

Covelo a pris la relève en avril après que les Quakes se soient séparés de l’entraîneur argentin Matias Almeyda, qui a rejoint l’AEK Athènes en mai.

Les Earthquakes, qui n’ont pas dépassé le premier tour des séries éliminatoires depuis 2012, ont une fiche de 5-11 avec 9 matchs nuls cette saison, la troisième pire marque de la ligue à 28 équipes.

Gonzalez, un Américain de 42 ans, rejoindra les Earthquakes après le voyage de l’équipe américaine à la Coupe du Monde de la FIFA en décembre, un an après avoir rejoint l’équipe nationale d’entraîneurs.

“Aussi excité que je sois pour cette opportunité, je vais rester concentré sur le fait d’aider l’équipe nationale américaine à réussir le mieux possible pendant la Coupe du Monde de la FIFA”, a déclaré Gonzalez.

“Je serai prêt à tout donner pour San Jose une fois ce voyage terminé.”

Gonzalez a passé du temps avec quatre clubs MLS en tant que joueur, commençant sa carrière avec San Jose, et a été entraîneur du FC Dallas pendant trois saisons. Il a guidé l’équipe du Texas dans les séries éliminatoires de 2019 et 2020 avant d’être licencié en septembre dernier.

“Ses forces et ses désirs s’alignent sur nos objectifs à court et à long terme en tant que club, et nous attendons avec impatience qu’il prenne les rênes après la Coupe du monde”, a déclaré le directeur général de San Jose, Chris Leitch.